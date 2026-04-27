培育新一代網絡安全專才 迎戰 AI 自動化網絡攻擊威脅 「網絡攻防精英培訓暨攻防大賽2026」正式接受報名

香港2026年4月27日 /美通社/ -- 隨着人工智能（AI）迅速普及，網絡攻擊的技術門檻與成本大幅下降。過往需具備高階編程技能與專業知識才能發動的攻擊，現已可透過生成式 AI 工具輕易自動化，包括生成惡意程式碼、釣魚內容及深度偽造素材。即使缺乏技術背景，亦能迅速發動大規模且具針對性的網絡入侵，令傳統防禦方法日益失效。面對網絡攻擊愈趨普及和自動化，我們需要加快培育具備實戰經驗和最新技術知識的網絡安全人才，從根本提升防禦能力，鞏固本地數碼基礎設施，確保整體網絡環境長遠安全及穩定發展。

「網絡攻防精英培訓暨攻防大賽2026」現已正式接受報名，誠邀中學生、大專院校學生及公開組隊伍踴躍參加。活動為參加者提供一個特定的平台，讓他們能在專業指導下全面提升實戰能力，並與全港網絡安全精英同場競技，共同推動香港網絡安全的持續發展。

數字政策辦公室（DPO）聯同香港互聯網註冊管理有限公司（HKIRC）﹑香港警務處網絡安全及科技罪案調查科（CSTCB）及香港網絡安全專業協會（HKCSPA），再度攜手舉辦年度矚目的網絡安全活動「網絡攻防精英培訓暨攻防大賽2026」。活動透過跨界合作，匯聚政府、業界及學界力量，為新一代網絡安全人才提供交流與實踐的平台。

比賽將以團隊形式進行，設有學生組、大專組及公開組三大類別，讓不同背景的參加者均能展現實力。活動包括網上培訓課程及網上模擬實戰的攻防比賽，讓參加者在實踐中學習，在合作中成長。大會亦設有多項獎項，以表彰各組別表現出色的隊伍，所有得獎隊伍均可獲頒證書，以肯定其努力與成就。

參加者將接受由資深專家指導的專業培訓，並於模擬環境中進行攻防演練，全面提升應對網絡威脅的實戰能力，為未來投身社會及相關專業發展做好準備。活動不僅有助強化香港整體網絡安全防護水平，更為本地人才庫注入新動力，推動數碼生態持續健康發展。

是次培訓加入全新元素，呼應 AI 技術迅速發展及其對網絡攻防形勢帶來的轉變。課程將聚焦「AI 協作素養與正確應用技巧」，引導參加者學習如何善用 AI輔助攻防數據分析，提升判斷與應變能力，同時強調建立正確的 AI 使用態度，培養批判性思維，避免過度依賴或不當使用，確保以負責任及有效的方式應用 AI 技術。

在競賽設計方面，參加者需在受控及合規的模擬情境中，思考如何應對具備更高防護能力的系統架構，從而加深對網站攻擊防護及應用層安全的理解，全面提升防禦思維與技術水平。