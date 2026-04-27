穎通控股聯手本地環保回收初創公司 The Loops Hong Kong 推出全港首個香水及護膚化妝品免洗回收計劃「Green is Eternal」

香港 - 2026年4月27日 - 作為推動業界可持續發展的中國香水產業領航者，穎通控股有限公司（「穎通控股」或「集團」）（股份代號：6883.HK）宣佈推出全港首個香水及護膚化妝品免洗回收計劃「Green is Eternal」，攜手顧客共建綠色環保生態。該計劃特邀本地環保回收初創公司 The Loops Hong Kong（「The Loops」）擔任策略合作夥伴，依托其先進回收設備及本地完善的處理系統，突破性實現免洗回收——顧客無需清洗瓶身、無需拆解部件，只需將用完的香水瓶或護膚化妝品容器交給店員回收，即可送至 The Loops的香港廠房進行專業處理，最終轉化為再生資源，真正降低回收門檻，提升參與便捷度。



全港首個免洗回收計劃「Green is Eternal」：零門檻參與，多重鼓勵



「Green is Eternal」計劃以「免清洗、全品牌」為核心優勢，大幅簡化回收流程：顧客無需清洗瓶身殘留、無需拆除瓶身裝飾物，直接將符合要求的玻璃或塑膠瓶交予穎通控股指定門店店員即可完成回收。回收範圍覆蓋各品牌香水瓶、護膚品瓶、家居香氛瓶及化妝品包裝，惟不包括個人護理用品（如洗髮及護髮產品、沐浴露、身體護理用品、噴霧裝產品、化妝工具等）及容量少於10毫升的香水瓶。



為進一步鼓勵公眾參與，計劃設立獎勵機制：每回收一個符合要求的香水及護膚化妝品瓶，顧客可換領一個電子印花，集齊10個電子印花即可兌換購物禮券一張。目前，該計劃已率先在穎通控股旗下8間香港門市及辦公室落地實施，集團已為前線員工開展專門的環保回收培訓，確保回收流程規範、高效，並將其融入日常顧客服務體系。與此同時，穎通控股將聯同本地慈善團體於年內陸續舉辦回收廠房考察活動，帶領公眾及學生實地了解回收業運作，將環保知識滲透至社區各層面，推動回收文化深入人心。



不止於回收：以產業力量帶動社區環保教育，樹立企業責任典範



「Green is Eternal」計劃不僅是一項環保回收行動，更是一項融合零售場景教育與社區深度參與的系統性環保工程。據業內數據顯示，化妝品包裝是行業碳排放的重要來源之一，而香水及彩妝瓶因殘留成份複雜，回收難度高，導致行業回收風氣尚未普及，僅有少量消費者會主動回收此類容器。穎通控股立足產業優勢，聯合 The Loops 的專業技術，破解傳統回收的痛點，同時聯合慈善機構搭建科普平台，帶領員工、社區民眾及學生走進回收廠房，深入學習環保知識，引導大眾將回收習慣融入日常生活，全力打造可持續、具社會責任感且環境友善的企業典範。



穎通控股執行董事及ESG委員會主席劉頴賢表示：「我們深刻洞察到傳統回收系統的核心痛點——顧客回收前需花費時間清洗瓶身，這一環節成為很多人放棄回收的主要原因。我們非常高興與 The Loops 達成合作，其先進的回收系統及設備可有效應對香水、彩妝殘留成份的影響，真正實現免洗回收，大幅降低公眾參與門檻。希望通過這項計劃，帶動更多顧客主動參與環保，齊心推動香水美妝行業的可持續發展。」



The Loops Hong Kong 創辦人黃靖羲表示：「此計劃可謂是香水及美妝行業可持續發展的一大里程碑。近年來，雖然越來越多企業推出各類回收計劃，但香水及美妝品包裝回收難度高、流程繁瑣，導致該品類回收率長期處於較低水平。穎通控股作為業界領袖，主動牽頭推出全港首個免洗回收計劃，不僅能有效提高消費者的環保意識，更能幫助大眾建立長期回收習慣，這對整個回收行業而言是極大的鼓舞，也為行業可持續發展提供了可借鑒的模式。」



作為中國香水產業的領航者，穎通控股一直以環境、員工、產品及社區為四大可持續發展支柱，積極踐行企業社會責任。繼香港地區成功推行「Green is Eternal」計劃後，集團目標在年內將該計劃擴展至內地各分銷點，實現香港與內地市場的環保聯動，進一步擴大環保影響力，將綠色力量延伸至更廣闊的市場，推動全行業向可持續方向升級。



*備註：回收範圍不包括個人護理用品（如洗髮及護髮產品、沐浴露、身體護理用品、噴霧裝產品、化妝工具等），以及容量少於10毫升的香水瓶。



「Green is Eternal」回收計劃收集點：



