此刻，由你點亮：華為曼谷發佈會定檔，開啟全新想像

華為全球創新產品發佈會定檔，旗艦平板領銜多款新品亮相曼谷

華為曼谷發佈會定檔，以全場景科技點亮每一個此刻

曼谷2026年4月27日 /美通社/ -- 華為正式宣佈，將於2026年5月7日在泰國曼谷舉辦"Now Is Your Spark"全球創新產品發佈會。本次發佈會將帶來覆蓋旗艦平板、智能穿戴、智能手機等全品類重磅新品，以科技點亮日常，以創新探索未來，用全場景智慧體驗激發每一位用戶的靈感。

作為本次發佈會的重要亮點之一，旗艦平板HUAWEI MatePad Pro Max將全球首發。HUAWEI MatePad Pro系列一直以極致生產力和創作力為用戶帶來全方位的體驗突破，該產品將通過輕薄機身、專業生產力和柔光屏技術進一步打造華為平板巔峰之作，為辦公、創作與靈感表達帶來更多可能。