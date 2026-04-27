樂齡科技關愛大使嘉許禮圓滿舉行 表揚關愛隊培訓成果　推動樂齡科技走進社區

香港 - 2026年4月27日 - 由香港社會服務聯會（社聯）主辦、招商局慈善基金會支持的「樂齡科技關愛大使嘉許禮」於4月21日圓滿舉行。活動嘉許一眾完成樂齡科技相關培訓、並在社區積極推動科技應用的地區關愛隊成員及義工，肯定他們在支援長者及照顧者方面的貢獻。





為回應人口高齡化帶來的挑戰，社聯近年着力從地區層面推動樂齡科技應用，並透過系統化培訓，加強關愛隊成員在前線識別需要及轉介支援的能力。在招商局慈善基金會的支持下，社聯為關愛隊提供「樂齡科技應用及家居安全」培訓及舉行相關社區活動。



過去一年，社聯共舉辦47場培訓工作坊及相關活動，涵蓋16個地區、共70隊關愛隊，累計出席人次達480人。培訓內容包括家居安全風險識別、不同輔助科技產品的應用，以及社區資源配對，協助關愛隊成員將科技與關懷結合，提升社區探訪及支援工作的成效。



香港社會服務聯會行政總裁陳文宜議員致歡迎辭時表示：「樂齡科技若能配合社區實際需要，便能成為支援長者及照顧者的重要力量。關愛隊成員是最貼近社區前線的重要夥伴，透過培訓，他們不但加深對樂齡科技的認識，亦提升了識別長者需要及轉介支援的能力，成為連繫科技與社區的重要橋樑。」



招商局慈善基金會秘書長黃奕女士表示：「基金會一直重視社會福祉與創新科技的結合，並期望透過社區協作，降低長者使用科技的門檻。我們希望有需要的居民不只是『看到科技』，而是能夠真正『將樂齡科技帶回家』，在日常生活中感受到安全感、便利與尊嚴。關愛隊正是最了解街坊需要、最貼近民心的重要力量。」



是次嘉許禮上，超過20隊來自不同地區的關愛隊獲頒「樂齡科技關愛大使」嘉許狀，表揚他們完成培訓並積極於社區實踐所學。大會亦頒發「踴躍參與嘉許獎」及「積極推廣嘉許獎」，嘉許部分關愛隊在培訓參與度、社區推廣及支援有需要個案方面的突出表現。嘉許禮後設有樂齡科技展示及體驗環節，讓關愛隊成員及嘉賓親身了解不同輔助科技產品的實際應用，加深日後在地區服務中的實務理解。



除培訓工作外，社聯與招商局慈善基金會亦攜手推動「招商暖邨」樂齡科技地區推廣活動，透過展覽、產品體驗及即場講解，讓市民更容易接觸及了解樂齡科技。過去兩年，共舉辦26場相關活動，巡迴全港10個地區，累計接觸超過6,300名市民，有效提升社區對輔助科技的認識，並鼓勵有需要的居民將合適的科技「帶回家」使用。



社聯未來將繼續與招商局慈善基金會及各界夥伴攜手合作，為關愛隊在推動樂齡科技方面的提供支援，讓科技更有效融入社區服務，協助長者居家安老，同時減輕照顧者壓力，共同建設一個更安全、更關愛、更共融的社區。





