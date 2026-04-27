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出版：2026-Apr-27 13:30
更新：2026-Apr-27 13:30
Media OutReach Newswire

智慧重塑豪華　問界全系進駐2026北京車展

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北京, 中國 - 2026年4月27日 - 4月24日，問界全線產品連同賽力斯最新技術成果登陸北京國際車展——問界M6正式登場，全新一代M9首度現身，M8、M7、M5同場列陣，MF Platform魔方技術平台同步發佈。

全新一代問界M9開放預訂僅一小時，訂單已衝破11,500輛。新車搭載獨創6-LiDAR立體矩陣，在性能、輔助駕駛等八大範疇實現跨越式躍升。問界M6開售15分鐘，大定即突破10,000台。全車系標配896-channel雙光路圖像級LiDAR，為用戶帶來領先的高質素智慧出行體驗。

《Brand Finance 2026全球汽車品牌價值100強》榜單剛剛揭盅，問界首次入榜即以34.4788億美元品牌價值，登上中國豪華汽車品牌價值榜首，更成為全球豪華汽車品牌Top 10中唯一的中國品牌。

車展現場，賽力斯汽車董事長張正萍親自為問界M6首批車主交付新車鑰匙。他強調：「我們始終堅持從用戶出發，回到研發，再交到用戶手上——為的就是讓年輕人的第一台車，也能擁有百萬級的安全底氣。」

賽力斯正式推出AI驅動的MF Platform魔方技術平台，面向整車L4級具身智能方向進化。平台集成多元動力、艙駕協同、智能底盤、智慧中樞、智能安全及智慧服務六大核心，將汽車由單純的交通工具，轉化為具備思考、感知及持續進化能力的具身智能體。

問界以「高安全、高可靠、高性能、高質素、高價值」五高標準為造車理念，堅持智電融合、軟件定義汽車，全力推動電動化與智能化進程。至今，問界輔助駕駛總里程已突破71億公里，累計主動避免潛在碰撞達332萬次。

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