美國運通卡支援 Apple Pay 打造更流暢的日常支付體驗

卡會員最高享 NT$500 刷卡金回饋

台北2026年4月27日 /美通社/ -- 美國運通宣佈，其個人卡產品[1]已在台灣正式支援 Apple Pay。美國運通卡會員只需將其符合資格的個人卡產品加入Apple錢包，即可透過iPhone、Apple Watch等裝置輕鬆進行感應支付，讓他們在日常消費能以更流暢、安全的感應支付方式進行交易。此外，美國運通於今日特別推出 Apple Pay 限時優惠活動，讓卡會員不但可享Apple Pay的便利，更可透過合資格消費賺取更多回饋。

台灣美國運通董事長暨總經理蔡宗修表示：「美國運通一直致力於為卡會員打造順暢無縫的支付體驗。我們在台灣支援Apple Pay，提供更多元且便利的支付選擇，讓持卡會員能在各式日常消費情境中，享有快速且安全的支付方式。我們亦將持續優化服務與支付體驗，以更貼近客戶的生活與消費方式。」