IMG製藥與松本製藥簽署最終收購協議

東京2026年4月27日 /美通社/ -- IMG Pharmaceutical Co., Ltd.（「IMG Pharma」），為IMG Japan（集團控股公司）持有多數股權之醫藥企業，今日宣布已簽署最終收購協議，擬收購日本製藥企業松本製藥工業株式會社。 IMG Medical Group於亞洲營運整合型醫療平台，提供結構化臨床服務及長期健康管理，覆蓋從生命創生、優化至維持的完整生命周期。在此框架下，IMG Pharma作為集團的醫藥與產品平台，致力於將臨床需求與醫療路徑轉化為標準化且可規模化的醫藥與健康產品。 松本製藥創立於1948年，已建立成熟的OTC產品體系，擁有超過50項第1至第3類醫藥品註冊批文及30餘項商標。其產品組合涵蓋消化系統、呼吸系統及皮膚相關領域，並延伸至能量代謝與生理功能調節相關方向。

松本製藥目前於關西地區設有兩座製藥工廠，總占地面積超過10,000平方米，為其穩定的生產能力與OTC製造體系提供支持。 IMG Pharma以日本神戶為核心研發與產業化基地，依託神戶醫療產業都市（KBIC）這一日本領先的生物醫藥集群，推進再生醫學與生物活性領域的研發與產品開發。重點方向包括DPSC（牙髓來源幹細胞相關技術路徑）、iPS細胞相關技術，以及胎盤來源活性成分與NAD相關物質，並持續推動相關技術的轉化與產品化。 本次整合將IMG Pharma在生物醫藥與轉化能力方面的優勢，與松本製藥的製造基礎及OTC產品體系相結合，形成多層級產品能力結構，預期將支持構建可擴展的醫藥與健康產品平台，以滿足長期健康管理相關需求。

「本次協議不僅是IMG Pharma強化醫藥與產品平台的重要一步，也體現了我們致力於建立一個能夠將科學創新轉化為實際醫療應用的結構化系統，」IMG Pharma首席執行官櫻井裕貴表示。 「透過整合以神戶為核心的研發與轉化能力，以及松本製藥既有的製造基礎與OTC產品體系，我們正建立從臨床醫療延伸至產品化健康解決方案的可規模化路徑，並持續專注於長期健康管理的發展。」 關於 IMG Pharma IMG Pharmaceutical Co., Ltd.為一家醫藥企業，並由IMG Japan持有多數股權。公司作為集團的產品與醫藥平台，專注於醫藥產品及功能性健康產品的開發、生產與商業化。

關於 IMG Japan IMG Japan為一個覆蓋亞洲的整合型醫療平台，連接臨床服務、再生醫學與健康產品開發，以支持長期健康管理。 關於 松本製藥 松本製藥工業株式會社成立於1948年，為日本製藥企業，長期從事OTC醫藥產品的開發與生產。 View original content:https://www.prnewswire.com/apac/zh/news-releases/img-302754068.html SOURCE IMG Pharmaceutical Co., Ltd.