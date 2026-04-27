Policy20 於 Money20/20 Asia 2026 舉行：亞洲領袖呼籲攜手共創，邁向金融主權智能新時代

泰國曼谷 - Media OutReach Newswire - 2026年4月27日 - 全球領先的金融科技盛會，亦為金融業務交易樞紐的 Money20/20，於 4 月 21 日至 23 日在曼谷詩麗吉王后國家會議中心舉行的 Money20/20 Asia 期間舉辦 Policy20 高峰會。Policy20 匯聚來自亞洲各地超過 80 位頂尖政策制定者、監管機構代表及業界領袖。該會議聚焦科技、金融與監管日益加速交匯的發展態勢，並深入探討在這一持續演進的新格局下，透過協作共建應對挑戰的迫切性。 是次活動的一大亮點，是一場以「主權智能」為題的閉門「行長及主席戰略圓桌會議」。會上，資深政策領袖、金融監管機構代表及中央銀行行長根據「皇家國際事務研究所原則」(Chatham House Rule) 與會，探討在 AI 與數碼金融時代下，如何因應國家政策自主所面臨的挑戰。 會議就三大策略支柱達成共識：

以戰略標準維護主權：透過積極參與全球標準制定，最能有效保障國家政策自主權，並確保本區域的核心價值融入下一代金融體系的底層架構。 協同韌性：未來跨境金融基建的發展，必須建基於共享管治協議，同時充分尊重各國的優先政策。 主動監管：與會人士普遍認同，應朝向「智能主導管治」方向邁進，善用監管範疇內的人工智能及實時數據工具，以維護國家金融體系穩定。

「今日形成的共識清楚顯示，區內政策與監管領袖正由審慎觀察邁向成熟而可實踐的管治新階段。他們所做的，不只是管理科技，更是在擘劃主權智能如何守護全球金融未來的整體藍圖。」Policy20 釋出的一項核心訊息是：亞洲未來的金融體系，將不再單靠創新，更是奠基於信任、協作與智能基建之上。當中一項尤為深刻的觀察，是整個行業正由傳統監管模式轉向共同創建。監管機構愈來愈由過往着重執行的角色，轉向擔任促成者，並與私營機構共同設計可隨科技發展而實時演進的框架。這反映監管模式正由靜態、以合規主導的舊有路徑，轉向更具動態性、以夥伴協作推進的方向。與此同時，信任已成為金融創新的基石。隨着數碼生態不斷擴展，市場對於信任愈來愈繫於制度透明、治理有序與監管協同之上，尤其在 AI 與數碼資產的演進速度持續超越傳統監管節奏之際，情況更為明顯。多場討論同樣指出，若創新欠缺可用性，終將難以為繼。與會者普遍認為，亞洲要實現真正的普惠金融，關鍵在於發展智能基建；有關系統不僅要人人可及，更要兼顧直觀體驗、價格相宜，方能大規模減少服務不足群體在使用金融服務時所面對的障礙。展望未來，Policy20 專家勾勒出一個多軌金融生態系統，讓代幣化存款、穩定幣及傳統銀行體系並存。我們得到的啟示很清楚：與會者明確指出，未來並非由單一模式主導，而是透過共享的跨境標準與框架，在不同體系之間實現無縫互通。整體而言，討論反映區內正致力在速度與安全上取得平衡。儘管創新正在加速，監管機構與業界參與者均強調，增長不應以犧牲消費者保障、金融穩定或問責為代價。各方亦普遍認同，衡量成功的最終標準已不再只是接觸機會，而是具實質意義的採用，重點在於金融創新是否真正改善民眾生活。隨着Policy20會議持續進行，有一點已見明確：亞洲不再只是被動適應數碼時代，而是為負責任的監管擘劃全球藍圖。