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出版：2026-Apr-27 19:15
更新：2026-Apr-27 19:15
Media OutReach Newswire

「Be Devilishly Fashionable」 太古廣場引領潮流 《穿 PRADA 的惡魔 2》場景裝置魅力揭幕

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走進RUNWAY世界 獨家禮遇同步登場

香港 - 2026年4月27日 - 今個春夏，太古廣場 躍身時尚界頭條，宣告迎接影壇盛事《穿 PRADA 的惡魔 2 載譽歸來。由即日起至5月17日，太古廣場化身電影中的時尚殿堂，誠邀您走進高級時裝的幕後世界，展現時尚的創意精神與風格態度。

太古廣場《穿 PRADA 的惡魔 2》場景裝置
太古廣場《穿 PRADA 的惡魔 2》場景裝置

中庭矗立一雙高近2米的矚目巨型紅色高跟鞋，以鮮明大膽的造型吸引目光，捕捉電影的戲劇張力與時尚魅力，創造出完美的「封面鏡頭」。環繞四周，一系列標誌性的《RUNWAY》場景跳出銀幕，細節設計展現時尚世界的精緻美學，讓您走進鎂光燈聚焦時刻。

電影美學化身時尚語言 藝術裝置盡顯優雅品味

多個精心設計的場景真實還原《RUNWAY》雜誌的時尚世界，透過層層鋪展的設計，帶領您走進電影感十足的時尚敘事，逐步揭開每一個精彩畫面：

高跟鞋揭幕時刻


一雙高近2米的紅色高跟鞋矗立於中庭，抓住全場焦點！配合時尚晚宴氛圍的背景設計，引領您踏上紅地氈，走進鎂光燈中，締造難忘的打卡時刻，細味電影所展現的風華魅力。

風格序幕展開（RUNWAY》接待處）


踏進《RUNWAY》接待處，瞬息萬變的節奏與極致標準隨即展開，每一次來訪仿如揭開一段全新故事。您更可化身故事一員，執起電話，耳邊傳來電影中的經典對白，呈現《穿PRADA的惡魔2》緊湊而充滿戲劇張力的關鍵時刻。

時尚權力之桌（Miranda辦公室


總編辦公室呈現時尚界核心決策之地的獨特氣場，精緻而克制的空間語言，展現主角果斷權威、洗鍊優雅的風格。您可循著策劃看板與經典劇照，目睹《RUNWAY》雜誌的製作歷程，從幕後細節發掘這間辦公室的創意大腦。

RUNWAY升降機照相館


電影中，Miranda和Andy在升降機中再次相遇，成為故事中令人印象深刻的一幕。太古廣場以此為靈感，特別打造升降機照相館，讓您演繹時尚進場時刻——擺好姿勢，釋放內在風格，親身登上《RUNWAY》雜誌封面！

立即登記成為above會員及憑即日電子消費累積滿港幣300元或以上，即可到照相館體驗雜誌拍攝的趣味。完成後，您更可把雜誌封面打印本帶回家珍藏，亦可下載電子版本，與親友分享電影的魅力。

都會時尚報站


一座熙來攘往的書報亭，展現傳媒世界的無限活力，引領您一探那些塑造時尚產業的故事、頭條與文化脈絡。

紐約城市節拍


紐約地鐵元素化身拍照場景，將城市節奏與電影感覺融入其中。在《穿PRADA的惡魔2》的亮眼對白下打卡，定格專屬您的時尚電影瞬間。


封面故事：尊享時尚購物禮遇

由即日起至5月17日，太古廣場帶來一系列獨家購物及電影禮遇，將時尚靈感融入購物體驗。中銀信用卡或BoC Pay+客戶更可解鎖更多非凡獎賞，為每一次購物時刻增添驚喜亮點。

即日累積
電子消費金額 		一般禮遇*

中銀信用卡／BoC Pay+
額外禮遇#
港幣5,000元 –
港幣29,999元

MOViE MOViE太古廣場換票證兩張
（價值港幣260元） 		太古廣場港幣100元
電子購物禮券

港幣30,000元 –
港幣59,999元 		MOViE MOViE太古廣場換票證兩張
（價值港幣260元）
+
太古廣場港幣600元電子購物禮券

太古廣場港幣800元
電子購物禮券


港幣60,000 – 港幣99,999 MOViE MOViE太古廣場換票證兩張
（價值港幣260元）
+
太古廣場港幣1,500元電子購物禮券

太古廣場港幣1,100元
電子購物禮券


港幣100,000或以上 MOViE MOViE太古廣場換票證兩張
（價值港幣260元）
+
太古廣場港幣3,000元電子購物禮券

太古廣場港幣1,600元
電子購物禮券
*一般顧客及合資格中銀信用卡客戶（統稱「顧客」）須登記加入太古廣場above 會員計劃及以電子貨幣即日消費累積滿指定金額，方可換領一般禮遇及中銀信用卡／BoC Pay+ 額外禮遇。每位顧客每日最多只限換領禮遇一次。 禮遇數量有限，先到先得，換完即止。
# 中銀信用卡／BoC Pay+ 額外禮遇只適用於 (a). 由香港發行並印有中銀標誌的中銀信用卡及中銀聯營卡之實體卡，或其透過Apple Pay、Google Pay、Samsung Pay或Huawei Pay（如適用）（下稱「合資格流動支付」）所進行之簽賬，並不適用於在內地及澳門發行的中銀信用卡、美金卡、私人客戶卡及Intown網上卡（下稱「合資格信用卡」）。(b). 透過 BoC Pay+流動應用程式（下稱「BoC Pay+」），選擇合資格信用卡作付款方式進行簽賬（下稱「合資格BoC Pay+」）。
顧客如欲換領中銀信用卡／BoC Pay+ 額外禮遇，合資格中銀信用卡用戶必須以合資格信用卡／合資格流動支付／合資格BoC Pay+ 全數支付 指定消費金額。恕不接受透過Alipay HK、WeChat Pay HK、支付宝、微信支付、雲閃付及其他由中銀信用卡（國際）有限公司不時指定的支付／電子錢包交易用作換領中銀信用卡／BoC Pay+ 額外禮遇。中銀信用卡客戶於使用由額外禮遇獲得之電子購物禮券時，須同時使用合資格中銀信用卡為指定支付方式。

其他條款及細則適用。

BoC Pay+ 儲值支付工具牌照編號：SVFB072
提示：借定唔借？還得到先好借！

日期： 即日起至2026年5月17日
時間： 上午11時至晚上10時
地點： L2層禮品換領專櫃（近Joyce）

太古廣場誠邀您踏進《穿PRADA的惡魔2》的時尚場景——逐一感受以電影美學打造的春夏體驗。

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作者簡介:

Media OutReach Newswire 是唯一一家專注於亞太與東南亞地區新聞稿發布的全球新聞通訊社，新聞稿發布網絡覆蓋26個國家。擁有 200,000 名記者和編輯數據資料，涵蓋 500 個新聞行業種類、70,000 個媒體機構，以及全球 1,500 個網絡新聞媒體合作伙伴，遍及亞太地區、東南亞、美國和加拿大、中東、非洲、歐洲和英國、拉丁美洲。

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