「Be Devilishly Fashionable」 太古廣場引領潮流 《穿 PRADA 的惡魔 2》場景裝置魅力揭幕

走進RUNWAY世界 獨家禮遇同步登場

香港 - 2026年4月27日 - 今個春夏，太古廣場 躍身時尚界頭條，宣告迎接影壇盛事《穿 PRADA 的惡魔 2 》 載譽歸來。由即日起至5月17日，太古廣場化身電影中的時尚殿堂，誠邀您走進高級時裝的幕後世界，展現時尚的創意精神與風格態度。



太古廣場《穿 PRADA 的惡魔 2》場景裝置

中庭矗立一雙高近2米的矚目巨型紅色高跟鞋，以鮮明大膽的造型吸引目光，捕捉電影的戲劇張力與時尚魅力，創造出完美的「封面鏡頭」。環繞四周，一系列標誌性的《RUNWAY》場景跳出銀幕，細節設計展現時尚世界的精緻美學，讓您走進鎂光燈聚焦時刻。



電影美學化身時尚語言 藝術裝置盡顯優雅品味



多個精心設計的場景真實還原《RUNWAY》雜誌的時尚世界，透過層層鋪展的設計，帶領您走進電影感十足的時尚敘事，逐步揭開每一個精彩畫面：





高跟鞋揭幕時刻





一雙高近2米的紅色高跟鞋矗立於中庭，抓住全場焦點！配合時尚晚宴氛圍的背景設計，引領您踏上紅地氈，走進鎂光燈中，締造難忘的打卡時刻，細味電影所展現的風華魅力。



風格序幕展開（《RUNWAY》接待處）





踏進《RUNWAY》接待處，瞬息萬變的節奏與極致標準隨即展開，每一次來訪仿如揭開一段全新故事。您更可化身故事一員，執起電話，耳邊傳來電影中的經典對白，呈現《穿PRADA的惡魔2》緊湊而充滿戲劇張力的關鍵時刻。



時尚權力之桌（Miranda的辦公室）





總編辦公室呈現時尚界核心決策之地的獨特氣場，精緻而克制的空間語言，展現主角果斷權威、洗鍊優雅的風格。您可循著策劃看板與經典劇照，目睹《RUNWAY》雜誌的製作歷程，從幕後細節發掘這間辦公室的創意大腦。



《RUNWAY》升降機照相館





電影中，Miranda和Andy在升降機中再次相遇，成為故事中令人印象深刻的一幕。太古廣場以此為靈感，特別打造升降機照相館，讓您演繹時尚進場時刻——擺好姿勢，釋放內在風格，親身登上《RUNWAY》雜誌封面！



立即登記成為above會員及憑即日電子消費累積滿港幣300元或以上，即可到照相館體驗雜誌拍攝的趣味。完成後，您更可把雜誌封面打印本帶回家珍藏，亦可下載電子版本，與親友分享電影的魅力。



都會時尚報站





一座熙來攘往的書報亭，展現傳媒世界的無限活力，引領您一探那些塑造時尚產業的故事、頭條與文化脈絡。



紐約城市節拍





紐約地鐵元素化身拍照場景，將城市節奏與電影感覺融入其中。在《穿PRADA的惡魔2》的亮眼對白下打卡，定格專屬您的時尚電影瞬間。





即日累積

電子消費金額 一般禮遇*



中銀信用卡／BoC Pay+

額外禮遇# 港幣5,000元 –

港幣29,999元



MOViE MOViE太古廣場換票證兩張

（價值港幣260元） 太古廣場港幣100元

電子購物禮券



港幣30,000元 –

港幣59,999元 MOViE MOViE太古廣場換票證兩張

（價值港幣260元）

+

太古廣場港幣600元電子購物禮券



太古廣場港幣800元

電子購物禮券





港幣60,000 – 港幣99,999 MOViE MOViE太古廣場換票證兩張

（價值港幣260元）

+

太古廣場港幣1,500元電子購物禮券



太古廣場港幣1,100元

電子購物禮券





港幣100,000或以上 MOViE MOViE太古廣場換票證兩張

（價值港幣260元）

+

太古廣場港幣3,000元電子購物禮券



太古廣場港幣1,600元

電子購物禮券

全數支付

由即日起至5月17日，太古廣場帶來一系列獨家購物及電影禮遇，將時尚靈感融入購物體驗。中銀信用卡或BoC Pay+客戶更可解鎖更多非凡獎賞，為每一次購物時刻增添驚喜亮點。*一般顧客及合資格中銀信用卡客戶（統稱「顧客」）須登記加入太古廣場會員計劃及以電子貨幣即日消費累積滿指定金額，方可換領一般禮遇及中銀信用卡／BoC Pay+ 額外禮遇。每位顧客每日最多只限換領禮遇一次。 禮遇數量有限，先到先得，換完即止。中銀信用卡／BoC Pay+ 額外禮遇只適用於 (a). 由香港發行並印有中銀標誌的中銀信用卡及中銀聯營卡之實體卡，或其透過Apple Pay、Google Pay、Samsung Pay或Huawei Pay（如適用）（下稱「合資格流動支付」）所進行之簽賬，並不適用於在內地及澳門發行的中銀信用卡、美金卡、私人客戶卡及Intown網上卡（下稱「合資格信用卡」）。(b). 透過 BoC Pay+流動應用程式（下稱「BoC Pay+」），選擇合資格信用卡作付款方式進行簽賬（下稱「合資格BoC Pay+」）。顧客如欲換領中銀信用卡／BoC Pay+ 額外禮遇，合資格中銀信用卡用戶必須以合資格信用卡／合資格流動支付／合資格BoC Pay+指定消費金額。恕不接受透過Alipay HK、WeChat Pay HK、支付宝、微信支付、雲閃付及其他由中銀信用卡（國際）有限公司不時指定的支付／電子錢包交易用作換領中銀信用卡／BoC Pay+ 額外禮遇。中銀信用卡客戶於使用由額外禮遇獲得之電子購物禮券時，須同時使用合資格中銀信用卡為指定支付方式。其他條款及細則適用。BoC Pay+ 儲值支付工具牌照編號：SVFB072提示：借定唔借？還得到先好借！即日起至2026年5月17日上午11時至晚上10時L2層禮品換領專櫃（近Joyce）太古廣場誠邀您踏進《穿PRADA的惡魔2》的時尚場景——逐一感受以電影美學打造的春夏體驗。