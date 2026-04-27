天九戈峻2026谷雨演講杭州舉行 為民企出海搭建「全球共享商務處」

聚焦民企「四種進化能力」 攜歐洲代表團建中歐合作橋樑

香港 - 2026年4月27日 -「奔騰正當時·戈峻2026年度谷雨演講」日前在杭州開講。 天九企服董事長兼CEO戈峻與現場兩千多位民營企業家、歐洲政商代表團、專家學者展開深度對話，共同探尋新時代民營企業的生存與進化之道。



圖為天九企服董事長兼CEO戈峻在2026谷雨演講向現場兩千多位企業家分享民企進化之道。

據悉，這是戈峻年度谷雨演講連續舉辦的第三年，從2024年深圳「再出發」到2025年成都「路在腳下」，再到今年杭州「奔騰正當時」，三屆演講一脈相承，累計吸引超過六千名企業家現場參與，線上觸達千萬人，已成為民企轉型浪潮中具有標誌性的公共智力產品。



聚焦三股洪流 提出四種進化能力



戈峻曾任英特爾、蘋果、英偉達全球副總裁，擁有豐富的全球化管理經驗。 在三個小時的演講中，他以「大江大河」、「水大魚大」、「魚的進化」、「魚水情深」四大篇章，系統剖析了2026年民營企業面臨的三股時代洪流：科技洪流、全球化洪流、政策洪流。



戈峻指出，2026年企業面對三大現實：競爭正從「生產製造能力」轉向「場景解決能力」，出海正從「賣貨出海」升級為「能力出海」，政策正從「紅綠燈」變成「導航儀」。 企業唯有練就反脆弱、「新三代」同堂、生態卡位、雙向奔赴四種進化能力，才能真正穿越週期。



歐洲代表團來華參會 天九企服架設中歐合作橋樑



戈峻在演講中提出，真正的全球化是「雙向奔赴」——不僅是中國企業走出去，更是世界夥伴走進來，彼此成就、共榮共生。



值得關注是，歐洲思想交流平臺「大進步日」（Big Improvement Day）創始人拉爾夫率30人歐洲政商代表團專程來華參會。 據了解，「大進步日」在世界經濟思想領域享有廣泛影響力，被譽為「小達沃斯」。 演講期間，天九企服與該代表團聯合主辦了2026中歐企業家合作論壇（SEEC）暨全球創新發展大會，為中歐企業家搭建長期合作平台。



作為「雙向奔赴」理念的落地實踐，天九企服宣佈成立「全球共享商務處」，依託集團逾600萬註冊使用者的企業家資源分享平台，為出海中小企業架設海外前哨站，助力民企高品質出海。



新書《鼓聲》同期發佈 聚焦民企全球化進化路徑



活動現場，戈峻新書《鼓聲：全球坐標下的中國民企進化》正式發佈。 該書系統梳理了中國民營企業在全球座標系下的進化邏輯與實踐路徑，凝聚了戈峻三十餘年全球化視野與民營經濟深度實踐的思想精華。 「所有與眾不同的人，都是因為聽到了遠方的鼓聲。」 戈峻以此寄語在路上的企業家。



戈峻表示：「過去30年中國經濟『水大魚大』，未來30年必定『魚水情深』。 我願做一名堅定的搭橋者，把千萬個『我』匯成『我們』。 」





