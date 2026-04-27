中國廣州 - 2026中國國際城市軌道交通展覽會暨CAMET論壇（簡稱MetroTrans 2026），定於11月9日—11日在中國廣州廣交會展館D區舉辦，同期還將舉辦城市軌道交通業主領導人圓桌會議等系列活動。
MetroTrans是由中國城市軌道交通協會創辦的城市軌道交通領域的專業展覽會。MetroTrans創辦於2015年，至今已舉辦9屆，累計吸引了全球1500+行業頭部企業參展，專業觀眾突破20萬人次，是城軌交通行業重要的技術展示與產業合作平臺。
MetroTrans 2026以"智綠融創——新時代城軌"為主題，由廣州地鐵集團協辦，多家城軌交通企業和機構支持。展會融合專業展覽、高端論壇、產業對接、國際合作、大眾體驗與文化傳播於一體，預計將有全球城軌領域超過500家優秀企業彙聚一堂，展示產業鏈前沿技術成果與解決方案。預計吸引全球70餘個國家和地區的政府代表、城軌交通行業決策者、採購商、專家及技術骨幹齊聚廣州，圍繞行業發展機遇與挑戰展開深度研討、共用創新經驗、共商可持續發展、共推標準互認、共促專案落地，推動軌道交通產業國際合作與全球市場拓展。
MetroTrans 2026規劃50,000平方米展示規模，設置六大專業展區及多項主題展示：
六大專業展區：運營維護與既有線更新改造、戶外實車與車輛系統及裝備供應鏈、信號通信與智能數位化、基礎設施、多元化經營、人才教育與科普研學。
多項主題展示："軌道+人工智慧""軌道+低空經濟"、國際合作與海外工程（東盟專區）等。
展會彙聚城軌交通設計建設、裝備製造、運營管理、維保養護、科研創新、人才教育等領域的全球優質展商，成為新技術、新產品、新方案的首發首秀陣地。
同期舉辦的CAMET論壇全面優化升級，採用"1場主論壇+2場業主領導人圓桌會議+N場專題會議"架構：
主論壇：深度融合原有主論壇與國際論壇，邀請國內外嘉賓、企業決策層、資深專家共話發展，以務實導向與國際視野推動區域協同與國際合作。
業主領導人圓桌會議：彙聚中國城軌交通企業主要負責人，聚焦高質量發展、低運能系統建設運營等關鍵議題，凝聚行業共識。
專題會議：圍繞智綠融創、四網融合、"軌道+低空"、既有線改造、智慧城軌與AI應用、經營可持續、國際合作與標準互通、安全應急等行業關切議題。
目前，MetroTrans 2026已全面啟動招商工作，誠摯邀請全球軌道交通產業鏈企業、科研機構及服務商共赴中國廣州，共促國際合作，共用發展機遇。
中國城市軌道交通市場簡介：
運營規模：2025年，中國城市軌道交通當年運營里程淨增長907.12公里。截至2025年底，中國大陸地區（不含港澳臺）共有58個城市開通城市軌道交通，運營線路382條，運營里程13067.89公里，共計30個城市的線網規模達到100公里及以上，其中，上海1041.97公里、北京982.29公里。
全自動運行系統：2025年，中國有25個城市開通全自動運行城軌交通線路共計69條，已形成了1983.84公里的全自動運行線路規模。
車站規模：2025年，中國城軌交通累計投運車站總計7105座（線網車站每個車站只計一次，換乘站不重複計算），其中，換乘車站1084座。累計投運車輛段和停車場共計580座。
客流規模：2025年，中國城市軌道交通全年累計完成客運量333.83億人次，總客運周轉量為2719.25億人次公里。
建設規模：2025年，中國40個城市的在建軌道交通線路總長度達4875.45公里，相關專案可研批復投資累計為39235.15億元。2025年全年，共完成建設投資4114.16億元。
展會諮詢：
丁 橋： +86-10-83935725 / [email protected]
景 晶： +86-10-83935722 / [email protected]
MetroTrans 2026將於11月9—11日在中國廣州舉辦
中國廣州 - 2026中國國際城市軌道交通展覽會暨CAMET論壇（簡稱MetroTrans 2026），定於11月9日—11日在中國廣州廣交會展館D區舉辦，同期還將舉辦城市軌道交通業主領導人圓桌會議等系列活動。