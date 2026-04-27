顧積善堂慈善基金15周年晚宴結合共融演出《誰是黑玫瑰》

聾人、輪椅使用者與SEN青年同台 歌手賈思樂近罕有露面獻唱助慶

香港 - 2026年4月27日 - 顧積善堂慈善基金早前於千禧新世界香港酒店舉行「顧積善堂慈善基金15周年晚宴」暨《誰是黑玫瑰》共融表演慈善演出。活動以「共融同行」為核心，邀得聾人、輪椅使用者及特殊教育需要（SEN）青年共同參與演出，透過舞台把共融由理念化為可被看見、可被參與的行動；同場更邀得近罕有露面的流行經典歌手賈思樂為善不甘後人，以表演助慶，透過音樂為現場注入溫度，並向所有參演者及支持者致意，呼籲社會以更多理解與行動支持共融發展，讓不同能力人士都能在社區中獲得平等參與的機會。



《誰是黑玫瑰》共融慈善演出由聾人、輪椅使用者及SEN青年同台演出，透過舞台展現多元能力與創造力，向社會傳遞「共融同行」訊息。

15周年里程碑：以晚宴回顧成果、延續承諾



顧積善堂慈善基金多年來關注SEN及自閉症譜系（ASD）兒童與青少年需要，持續與學校、非牟利機構及企業伙伴合作推動支援與共融項目。基金透過籌款及捐款累計逾港幣3,000萬元，並已惠助超過20,000個家庭。是次周年慶祝晚宴不僅回顧基金多年來的社會影響力，更重要的是向社會發出清晰訊息：共融不是少數人的議題，而是每個社區、每個職場、每個人都可以共同建立的日常；只要提供合適機會與支持，不同能力人士同樣能發揮所長，參與並貢獻社會。



舞台作為共融實驗室：《誰是黑玫瑰》把差異放到聚光燈下



《誰是黑玫瑰》以1960年代為背景，以角色「黑玫瑰」象徵愛心與正義，帶出對差異的理解與同行。基金指，是次演出不僅是表演，更像一次「共融實踐」：讓參與者在尊重與可及的製作安排下共同創作，亦讓觀眾在觀演過程中重新思考「共融」的意義——以理解取代標籤，以機會取代限制。



顧芝蓉小姐：共融要落到日常，讓人被看見



顧積善堂慈善基金及創辦人顧芝蓉小姐表示：「今晚是基金踏入16周年的重要里程碑。我們一直相信，共融不是口號，而是要在日常生活中被看見、被實踐。透過《誰是黑玫瑰》這個舞台，讓聾人、輪椅使用者及SEN青年一起創作、一起完成，正正體現我們想推動的社會——以理解取代標籤，以機會取代限制。衷心感謝各界多年來的支持，未來基金會繼續凝聚不同界別力量，為更多家庭帶來同行與希望。」



監製屈紫薇：把「可及性」變成製作細節



《誰是黑玫瑰》監製屈紫薇小姐表示：「從策劃角度來看，共融是把『可及性』和『代表性』落實到每個製作細節：讓每位參與者都能以自己的方式被聽見、被看見。今次演出集合聾人、輪椅使用者及SEN青年同台，我希望觀眾看到的不只是『克服』，而是他們的創造力、幽默感和舞台魅力——以及一個社會如何因為多元而更完整。很榮幸在基金15周年這個重要時刻，與大家一起用創作推動更深的理解與同行。」



賈思樂近罕有露面：以音樂為晚宴升溫



晚宴亦邀得近罕有露面的經典流行歌手賈思樂為善不甘後人，以表演助慶，透過音樂為現場注入溫度，並向所有參演者及支持者致意，呼籲社會以更多理解與行動支持共融發展，讓不同能力人士都能在社區中獲得平等參與的機會。









