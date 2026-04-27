美蘭空港（00357.HK）：2025年營收20.07億元，國際客流增長逾27%

香港2026年4月27日 /美通社/ -- 2026年4月27日，美蘭空港（00357.HK）發佈2025年年度報告， 報告期內公司實現營業收入人民幣20.07億元，同比下降7.57%；歸屬於母公司股東的淨虧損為人民幣2.79億元，較上年度的3.81億元虧損收窄26.86%；經營活動現金淨流入為人民幣4.38億元，資產負債率降至61.66%，較上年下降1.45個百分點，財務結構持續改善。

國內方面，新增阿克蘇、伊犁、嘉峪關等11個航點，實現海口直飛新疆多個城市。國際客運方面，先後開通東京、大阪、倫敦、雅加達、吉達等航線，全年累計運營國際及地區客運航線47條，境外通航城市28個，覆蓋東南亞、東北亞、中東、澳新、歐洲、北美等區域，面向太平洋、印度洋的航空區域門戶樞紐輻射能力顯著增強。

國際貨運表現尤為突出。全年運營8條國際貨運航線，包括3條第五航權航線，通達第比利斯、巴黎、米蘭、羅馬、內羅畢、約翰內斯堡等9個國際貨運航點。其中，「海口—內羅畢—約翰內斯堡」航線為海南自貿港首條直達非洲的貨運航線，進一步織密了跨洲物流網絡。進境水果、食用水生動物指定監管場地相繼投用，推動「瓊品出海」與「全球購」通道高效暢通。2025年國際貨郵吞吐量超2.8萬噸，同比增長5.87%。

服務品牌方面，發佈「美好蘭途」全新服務品牌，構建四大服務產品線、15項產品的服務產品矩陣，蟬聯SKYTRAX「全球五星機場」，榮獲「中國區最佳區域機場」「中國區最佳機場員工」 「財聯社致遠獎・ESG先鋒獎」等榮譽；ASQ旅客滿意度位列亞太區同量級機場第一。

展望未來，在海南自貿港封關運作的戰略機遇下，美蘭空港有望通過「效能提升」來持續優化航線網絡、推進降本增效，實現高質量可持續發展，乘著自貿港東風打造面向太平洋、印度洋的航空區域門戶樞紐。