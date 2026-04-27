「澳門銀河」精緻餐飲版圖再添光芒 五間餐廳蟬聯《南華早報》 「100 Top Tables」榜單

澳門特別行政區 - 2026年4月27日 -「澳門銀河」再度鞏固其亞洲頂級美食目的地的領導地位，於《南華早報》享負盛名的年度榜單「100 Top Tables」中大放異彩。旗下五間標誌性餐廳，包括風味居、8½ Otto e Mezzo BOMBANA、麗軒、鮨吉祥宮川，以及承‧鐵板料理榮登榜單，充分彰顯度假城卓越而多元的餐飲實力，以及對極致品質的不懈追求。
素以專業權威見稱的《南華早報》「100 Top Tables」，為區內最具影響力的餐飲指南之一，評選標準涵蓋料理水準、服務品質及整體用餐體驗。是次「澳門銀河」多間餐廳獲選，並橫跨中、意、日不同菜系，再次印證了度假城成功匯聚世界級廚藝人才、精湛工藝與細緻款待服務，於同一目的地呈獻層次分明而高水準的餐飲體驗。這些殿堂級餐廳共同構築出一個成熟而多元的餐飲版圖，彰顯「澳門銀河」於亞洲高端餐飲領域的領先地位。
風味居
澳門星際酒店旗下風味居是港澳區域首屈一指的湘川風味食府，融合湘菜和川菜的精髓烹煮，讓辛辣擁有七十二變的神奇功力，賓客均一試難忘，回味無窮。星際酒店餐飲廚務助理副總裁兼風味居行政總廚陳植強師傅精研湘川菜式精髓多年，他主理下的風味居既兼具湘川香辣出彩的豐富滋味，同時不忘呈獻各款食材的天然本味，深受饕客喜愛。風味居在視覺、嗅覺、味覺多重感官刺激中均屬上乘等級，實為味蕾最高端極致之盛宴。
「澳門銀河」8½ Otto e Mezzo BOMBANA
「澳門銀河」8½ Otto e Mezzo BOMBANA打造賓至如歸的細意款待，出品質素及服務水平得到行業內外一致讚許，彰顯實力。意大利行政總廚Marino D'Antonio曾在多家米芝蓮餐廳及五星級酒店展現超群的烹飪才華，以崇尚高品質美食並堅持選用最佳食材作為烹飪美學，他的菜肴展示意大利各地經典美食的最佳風味。名廚Marino令「澳門銀河」8½ Otto e Mezzo BOMBANA邁入意大利美食新篇章。
麗軒
位於澳門銀河 麗思卡爾頓酒店51樓，飽覽澳氹醉人景色的高級粵菜食府「麗軒」，帶給賓客別具風格的頂級中餐體驗。中餐行政總廚何漢昇師傅是餐廳的靈魂人物，他憑藉高超精緻的烹調技藝及別出心裁的菜式，致力以純正粵式精緻珍饈與麗思卡爾頓傳奇式服務為賓客帶來至臻享受。
鮨吉祥宮川
日本六大米芝蓮三星壽司大師之一的宮川政明於澳門銀河 萊佛士創立的「鮨吉祥 宮川」，是首間在日本以外地區開設的分店，致力於呈現正宗的江戶前壽司。餐廳對大自然的欣賞與熱愛，結合日本直送的優質當季食材，確保每件壽司都展現食材的最佳風味與新鮮度，令饕客們回味無窮。餐廳設有壽司吧，共設10個座位，常因人氣高漲而一座難求。
承‧鐵板料理
承‧鐵板料理由日本匠人級資深廚師坐鎮，嚴選全球頂級新鮮食材，呈現精彩嫻熟的廚藝表演，為食客帶來回味無窮的別緻日本料理享受。「承」象徵對日本傳統餐飲文化理念的傳承，嚴選來自日本及世界各地的新鮮時令食材、珍饈美味，從全球產地空運至澳門，確保在食客面前呈現最佳狀態。大廚們熟練掌握所有食材的精確做法以及最佳烹飪方式，精準了解食客需求和喜好，從而調整料理的火候和手法，將食材的鮮美完美的呈現給一眾食客。
作為世界級奢華綜合度假城，「澳門銀河」多年來持續以卓越品質、創新精神與堅定信念，引領澳門餐飲發展。是次榮獲《南華早報》高度肯定，不僅進一步鞏固其作為亞洲餐飲標竿的地位，亦為澳門作為「聯合國教科文組織創意城市——美食之都」的國際聲譽再添光彩。
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有關「澳門銀河」綜合度假城
「澳門銀河」世界級奢華綜合度假城打造全世界最多元化的娛樂及綜合旅遊度假熱點。整個項目的總投資額高達430億港元，佔地110萬平方米，為澳門帶來嶄新的休閒娛樂設施。 「澳門銀河」雲集9家世界知名豪華酒店，包括澳門悦榕庄、「銀河酒店」、澳門大倉酒店、澳門銀河 JW萬豪酒店、澳門銀河 麗思卡爾頓酒店、「百老匯酒店」、澳門銀河 萊佛士、澳門安達仕酒店，以及澳門銀河 嘉佩樂，共提供約5,000 間豪華客房、奢華套房及別墅。天浪淘園佔地75,000平方米，設有全球最長 575 米空中激流、能掀起1.5米人造海浪的空中衝浪池、全150米的白沙灘，以及澳門首個高達9米的刺激滑水天梯衝天激流。兩間五星級國際水療品牌─澳門悦榕SPA和澳門麗思卡爾頓水療中心讓賓客煥發心靈、徹底放鬆。
「澳門銀河」其他設施包括超過120個餐飲選擇，涵蓋米芝蓮星級體驗及地道美食，以多元風味、獨特體驗及頂級食材打造「舌尖品亞洲 峰味聚銀河」的餐飲享受。銀河時尚匯集合國際頂尖奢華品牌，禮遇非凡的悅心購物體驗，讓賓客一步到位選購全球追捧的經典及限量版名品，探索充滿驚喜亮點的名牌獨家限時店，享受尊尚的禮遇回饋及優惠購物賞。成為VIP更可專享貼心的禮賓購物服務，獲邀參與專屬的大牌聯乘活動，奢華禮遇提升至全新層次。矚目的時尚喜悦，在此一觸即發，令賓客變成潮流焦點所在。
「銀河影院」配備最頂尖的影音科技、超豪華舒適的配套，以及細心周到的服務，將身臨其境的影院體驗提升到全新境界；以上海流金歲月為設計靈感的頂級娛樂聖殿【紅伶】，在華麗典雅的氛圍下呈獻醉人娛樂表演；悠然自足以傳統手法帶領賓客領略養生奧秘恢復活力。從「澳門銀河」穿過設有空調的行人天橋，90秒即可直達「澳門百老匯」，零距離體驗最地道的澳門特色及亞洲魅力。百老匯美食街搜羅了 35 種澳門及亞洲地道特色美食，從街頭小吃至老字號餐廳，每家店的招牌名菜都令人難忘。設有約2,500個座位的百老匯舞台匯聚世界級表演盛事。
「澳門銀河」備有獨特完善的活動場地，專業的服務團隊為賓客籌辦不同類型的會議展覽活動。銀河國際會議中心（GICC）為澳門會展業開啟新篇章，同時拓展集團在澳門的度假城版圖。其會展空間總面積達40,000平方米，並設有16,000座位、全澳最大的室内綜藝館——銀河綜藝館。
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