「澳門銀河」精緻餐飲版圖再添光芒 五間餐廳蟬聯《南華早報》 「100 Top Tables」榜單

澳門特別行政區 - 2026年4月27日 -「澳門銀河」再度鞏固其亞洲頂級美食目的地的領導地位，於《南華早報》享負盛名的年度榜單「100 Top Tables」中大放異彩。旗下五間標誌性餐廳，包括風味居、8½ Otto e Mezzo BOMBANA、麗軒、鮨吉祥宮川，以及承‧鐵板料理榮登榜單，充分彰顯度假城卓越而多元的餐飲實力，以及對極致品質的不懈追求。



左起：澳門銀河 麗思卡爾頓酒店中餐行政總廚何漢昇、「承‧鐵板料理」行政主廚前田典久、「鮨吉祥 宮川」行政副主廚涉谷壯真、星際酒店餐飲廚務助理副總裁兼風味居行政總廚陳植強、「澳門銀河」8½ Otto e Mezzo BOMBANA行政總廚Marino D'Antonio。

素以專業權威見稱的《南華早報》「100 Top Tables」，為區內最具影響力的餐飲指南之一，評選標準涵蓋料理水準、服務品質及整體用餐體驗。是次「澳門銀河」多間餐廳獲選，並橫跨中、意、日不同菜系，再次印證了度假城成功匯聚世界級廚藝人才、精湛工藝與細緻款待服務，於同一目的地呈獻層次分明而高水準的餐飲體驗。這些殿堂級餐廳共同構築出一個成熟而多元的餐飲版圖，彰顯「澳門銀河」於亞洲高端餐飲領域的領先地位。



今年，「澳門銀河」綜合度假城與星際酒店共五間餐廳蟬聯《南華早報》之2026《100 TOP TABLES》餐廳指南，展現了「澳門銀河」在高端餐飲領域的卓越地位。

風味居



澳門星際酒店旗下風味居是港澳區域首屈一指的湘川風味食府，融合湘菜和川菜的精髓烹煮，讓辛辣擁有七十二變的神奇功力，賓客均一試難忘，回味無窮。星際酒店餐飲廚務助理副總裁兼風味居行政總廚陳植強師傅精研湘川菜式精髓多年，他主理下的風味居既兼具湘川香辣出彩的豐富滋味，同時不忘呈獻各款食材的天然本味，深受饕客喜愛。風味居在視覺、嗅覺、味覺多重感官刺激中均屬上乘等級，實為味蕾最高端極致之盛宴。



「澳門銀河」8½ Otto e Mezzo BOMBANA



「澳門銀河」8½ Otto e Mezzo BOMBANA打造賓至如歸的細意款待，出品質素及服務水平得到行業內外一致讚許，彰顯實力。意大利行政總廚Marino D'Antonio曾在多家米芝蓮餐廳及五星級酒店展現超群的烹飪才華，以崇尚高品質美食並堅持選用最佳食材作為烹飪美學，他的菜肴展示意大利各地經典美食的最佳風味。名廚Marino令「澳門銀河」8½ Otto e Mezzo BOMBANA邁入意大利美食新篇章。



麗軒



位於澳門銀河 麗思卡爾頓酒店51樓，飽覽澳氹醉人景色的高級粵菜食府「麗軒」，帶給賓客別具風格的頂級中餐體驗。中餐行政總廚何漢昇師傅是餐廳的靈魂人物，他憑藉高超精緻的烹調技藝及別出心裁的菜式，致力以純正粵式精緻珍饈與麗思卡爾頓傳奇式服務為賓客帶來至臻享受。



鮨吉祥宮川



日本六大米芝蓮三星壽司大師之一的宮川政明於澳門銀河 萊佛士創立的「鮨吉祥 宮川」，是首間在日本以外地區開設的分店，致力於呈現正宗的江戶前壽司。餐廳對大自然的欣賞與熱愛，結合日本直送的優質當季食材，確保每件壽司都展現食材的最佳風味與新鮮度，令饕客們回味無窮。餐廳設有壽司吧，共設10個座位，常因人氣高漲而一座難求。



承‧鐵板料理



承‧鐵板料理由日本匠人級資深廚師坐鎮，嚴選全球頂級新鮮食材，呈現精彩嫻熟的廚藝表演，為食客帶來回味無窮的別緻日本料理享受。「承」象徵對日本傳統餐飲文化理念的傳承，嚴選來自日本及世界各地的新鮮時令食材、珍饈美味，從全球產地空運至澳門，確保在食客面前呈現最佳狀態。大廚們熟練掌握所有食材的精確做法以及最佳烹飪方式，精準了解食客需求和喜好，從而調整料理的火候和手法，將食材的鮮美完美的呈現給一眾食客。



作為世界級奢華綜合度假城，「澳門銀河」多年來持續以卓越品質、創新精神與堅定信念，引領澳門餐飲發展。是次榮獲《南華早報》高度肯定，不僅進一步鞏固其作為亞洲餐飲標竿的地位，亦為澳門作為「聯合國教科文組織創意城市——美食之都」的國際聲譽再添光彩。



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