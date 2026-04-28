BingX TradFi 合約開啟 0 費率，聚焦黃金、原油等全球熱門資產

目前，BingX TradFi 功能已全面整合至永續合約、AI 驅動交易工具與 跟單交易 等產品場景，協助用戶更有效率地實現策略多元化。無論是關注外匯波動、黃金避險需求，或原油等大宗商品行情，用戶皆可透過 BingX TradFi 合約，以更低成本靈活配置交易策略。 活動期間，符合資格的 TradFi 合約交易皆可享 0 交易手續費 ，讓用戶能以更低成本把握外匯、黃金、原油與股指等全球市場波動機會。值得關注的是，即使用戶免付手續費，合作夥伴與聯盟夥伴仍可依標準比例獲得完整佣金，相關差額將由 BingX 透過平台補貼承擔。這意味著，用此機制不僅降低用戶交易成本，也確保合作夥伴持續享有穩定且完整的推廣收益，進一步放大 TradFi 合約市場的成長動能。

關於 BingX BingX 成立於 2018 年，是全球領先的加密貨幣交易所與 Web3 AI 公司，為全球超過 4,000 萬名用戶提供服務。BingX 穩居全球前五大加密衍生品交易所之列，並作為加密跟單交易領域的先行者，持續滿足不同經驗層級用戶不斷演進的交易需求。 憑藉完整的 AI 驅動產品與服務矩陣，涵蓋 衍生品 、 現貨交易 與 跟單交易 及 TradFi 等多元領域，B滿足從新手到專業交易者的多元需求。秉持打造值得信賴且智慧化交易平台的使命，BingX 持續以創新工具賦能用戶，提升交易效能與信心。

自 2024 年起，BingX 成為 切爾西足球俱樂部 的主要合作夥伴；並於 2026 年成為 Scuderia Ferrari HP 首個官方加密貨幣交易所合作夥伴。 View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/apac/zh/news-releases/bingx-tradfi--0--302754935.html SOURCE BingX