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出版：2026-Apr-28 08:16
更新：2026-Apr-28 08:16
PR Newswire

BingX TradFi 合約開啟 0 費率，聚焦黃金、原油等全球熱門資產

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巴拿馬城2026年4月28日 /美通社/ -- BingX，領先的加密貨幣交易所與 Web3-AI 公司，近日宣布將於 4 月 27 日至 7 月 31 日期間，針對 BingX TradFi 合約推出 0 費率交易優惠。活動期間，用戶可零手續費交易多種傳統金融資產合約，涵蓋外匯、黃金原油、股指等熱門標的，為希望布局全球市場的交易者提供更低成本、更靈活的選擇。

此次 0 費率優惠延伸自 BingX TradFi Market 的整體布局。BingX TradFi Market 提供超過 100 種傳統金融資產交易選擇，涵蓋大宗商品、外匯、股票與指數等類別，讓用戶無需離開 BingX 生態系，即可接觸加密資產以外的多元市場機會。

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目前，BingX TradFi 功能已全面整合至永續合約、AI 驅動交易工具與跟單交易等產品場景，協助用戶更有效率地實現策略多元化。無論是關注外匯波動、黃金避險需求，或原油等大宗商品行情，用戶皆可透過 BingX TradFi 合約，以更低成本靈活配置交易策略。

活動期間，符合資格的 TradFi 合約交易皆可享 0 交易手續費，讓用戶能以更低成本把握外匯、黃金、原油與股指等全球市場波動機會。值得關注的是，即使用戶免付手續費，合作夥伴與聯盟夥伴仍可依標準比例獲得完整佣金，相關差額將由 BingX 透過平台補貼承擔。這意味著，用此機制不僅降低用戶交易成本，也確保合作夥伴持續享有穩定且完整的推廣收益，進一步放大 TradFi 合約市場的成長動能。

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關於 BingX

BingX 成立於 2018 年，是全球領先的加密貨幣交易所與 Web3 AI 公司，為全球超過 4,000 萬名用戶提供服務。BingX 穩居全球前五大加密衍生品交易所之列，並作為加密跟單交易領域的先行者，持續滿足不同經驗層級用戶不斷演進的交易需求。

憑藉完整的 AI 驅動產品與服務矩陣，涵蓋衍生品現貨交易跟單交易TradFi等多元領域，B滿足從新手到專業交易者的多元需求。秉持打造值得信賴且智慧化交易平台的使命，BingX 持續以創新工具賦能用戶，提升交易效能與信心。

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自 2024 年起，BingX 成為切爾西足球俱樂部的主要合作夥伴；並於 2026 年成為 Scuderia Ferrari HP 首個官方加密貨幣交易所合作夥伴。

Cision View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/apac/zh/news-releases/bingx-tradfi--0--302754935.html

SOURCE BingX

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關於作家
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作者簡介:

美通社在1954年開創了企業新聞稿發佈行業的先河，通過分佈在南北美洲、歐洲、亞洲和中東16個國家和地區的無與倫比的辦事處網路，借助與全球領先新聞機構之間的獨特關係，用40多種語言將客戶與170多個國家的受眾聯繫起來。全球4萬多家公司、組織和政府機構都在使用美通社的服務，其中包括50%以上的財富500強企業。

網址:　www.prnewswire.com

 

 

 

 
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