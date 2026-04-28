均勝電子2026 Q1股東應佔溢利按年升近兩成，訂單獲取激增至275億元

報告顯示，均勝電子單季新獲全球訂單全生命週期總金額約人民幣275億元。尤其是，公司相繼獲得國內某自主品牌及某合資品牌智能駕駛解決方案項目，並取得國內頭部新勢力品牌出海車型的智能座艙業務定點。隨著高階智能化產品的滲透率提升，多個高品質訂單下半年逐步投產，智駕業務將成為新增長引擎之一。

智能駕駛領域，公司以「多晶片平台+生態合作」為技術路線，實現「艙、網、駕」和AI中央計算的深度融合。目前，公司已與高通、輝達、地平線、黑芝麻智能等晶片商，以及Momenta、斯年智駕等算法公司合作，持續迭代L3/L4高級輔助駕駛功能。另外，均勝電子近日基於英特爾高性能晶片平台，打造新一代AI智娛中心，賦能艙駕AI全模態交互新體驗。

新業務進展方面，均勝電子積極推進車端技術向智算中心基建領域橫向拓展，取得新進展。公司複用車規級電源系統的拓撲、器件及高可靠性，將向市場提供安全可靠、運維方便的伺服器電源整體方案。而且，均勝電子還通過戰略投資新菲光推進光模塊的業務佈局和應用落地，面向全球市場拓展新業務機會。

關於均勝電子

均勝電子（600699.SH / 699.HK）是全球領先的智能科技解決方案提供商，專注於汽車電子、汽車安全及新興智能體關鍵部件的研發與製造。公司全球設有超過 25 個研發中心和 60 個生產基地，客戶覆蓋超 100 個全球汽車品牌。2025年營業收入達人民幣 612 億元。