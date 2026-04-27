2026年世界互聯網大會亞太峰會圓滿結束 匯聚全球科技翹楚深化亞太數字合作

香港2026年4月27日 /美通社/ -- 由世界互聯網大會（大會）主辦、香港特別行政區政府承辦、創新科技及工業局協辦的2026年世界互聯網大會亞太峰會於四月十三至十四日在香港舉行並圓滿閉幕。為期兩日的旗艦盛會吸引了來自全球超過50個國家及地區約一千位政商領袖、國際組織代表及專家學者參與，進一步深化亞太地區的數字合作，展示香港在推動數智轉型及人工智能治理方面的進展與優勢，並鞏固香港作為國際創新科技中心及連接國家與世界雙向平台的獨特地位。

峰會期間聚焦多項前沿科技議題，包括深受業界關注的人工智能安全治理。署理數字政策專員張宜偉在相關論壇上發表講話，闡述香港在平衡人工智能發展與規管之間的策略，以對接國家「十五五」規劃建議。他補充，特區政府正提速推動人工智能產業化，並致力營造有利於安全應用的發展生態。

張宜偉強調，即將成立的香港人工智能研發院（AIRDI）將扮演重要角色。他指出：「研發院將提供安全評估及合規諮詢服務，協助企業在安全和標準化的環境中進行模型訓練與測試，並促進跨界別及跨地區的人工智能標準化合作。我們鼓勵公眾及企業在確保安全保障的前提下積極擁抱人工智能，攜手構建一個安全、開放且負責任的人工智能生態圈。」