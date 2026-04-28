馮素波、林奕匡、黃梓樂、陳凱琳跨世代名人童星齊發聲 「守護童萌」號召全城同心守護兒童成長

香港救助兒童會推動正向管教與守護文化香港 - 2026年4月28日 - 香港救助兒童會推出「守護童萌」計劃，爭取在法例保障以外，推動「虐兒零容忍」的文化，在社會為兒童栽種「安全萌芽的土壤」，不論何時何地，始終把兒童安全放在第一位。計劃獲「貼地嫲嫲」馮素波、新手爸爸兼唱作人林奕匡、《年少日記》童星黃梓樂、星級靚媽陳凱琳等鼎力支持，除親身分享正向管教與親子相處之道外，亦號召公眾簽署承諾一同成為保護兒童的「萌友」。
年初生效的《強制舉報虐待兒童條例》已規定 25 類專業人員舉報懷疑虐兒個案，然而香港救助兒童會相信法例只是底線，要讓兒童真正安心成長，仍有賴全民參與。「守護童萌」從家庭的正向管教與非暴力溝通出發，延伸至學校、兒童服務機構等，透過守護兒童服務與工作坊，提升非牟利機構、學校、活動或體育中心前線人員的保護意識與實踐能力。家長、鄰里、教練、導師與社區人士都可成為孩子的「萌友」，及早識別風險、主動關心、懂得求助。
香港救助兒童會亦重申，雖然現時已有相關的舉報虐兒條例，但政策仍有改進空間，包括逐步擴大強制舉報範圍至所有經常接觸兒童的專業人員；將「守護兒童」培訓制度化地融入大專院校的相關學科課程，以及在全港機構定期進行員工培訓等。政府應適時檢討政策，確保兒童的安全獲充分保障。
杜絕打罵 以對話陪伴兒童成長不少香港父母工作壓力沉重，面對孩子有突發需要，如生病、有情緒時，可能因感到孩子「唔聽話」而忍不住「出口」甚至「出手」。然而，嚴厲訓斥或體罰，往往只能短暫令兒童屈從，難以讓孩子真正理解自己行為不恰當的原因，長遠更可能削弱親子間的信任基礎。
資深演員馮素波在「守護童萌」的短片中，便分享自己也曾在兒子年幼時，以打罵的方式管教，指有一次兒子跑出馬路，她擔心之下便掌摑了兒子，「其實係我自己驚」。她說在兒子七歲時，因頑皮受傷，自己想打他，結果舉手一刻，兒子說，「媽咪你唔好再打我喇，我已經好痛喇」，她如遭棒喝，從此明白要與兒子說道理，沒再體罰，「而家佢五十幾歲，我哋仲係好好朋友。」
信任兒童 同理心支持探索世界唱作歌手林奕匡亦在短片中，提及自己父母管教嚴謹，但從不體罰。他感激父母信任，支持他去尋找自己的路向，亦從中得到啟發，應用到與現時一歲半的兒子的相處，會以正向溝通的方式教導兒子，他以戒奶嘴為例，「我會同佢講奶嘴瞓覺先用。你而家唔係瞓覺，不如畀返我。雖然佢唔係百分百聽得明，但佢諗咗一諗，都會放開個奶嘴畀返我。」他形容這次的溝通令他驚喜，「唔好覺得小朋友聽唔明，其實佢哋好多嘢都明。」他又提醒，要「畀小朋友感受到愛」，「佢就會覺得安全、有自信心咁去探索世界。」
現時14歲的小演員黃梓樂，在電影《年少日記》中飾演承受家庭與學校壓力的學童，更明白一句說話如何在兒童心中留下深刻的痕跡。黃梓樂形容，現實中家人給他的學業壓力不算大，考試期間情緒最繃緊時，媽媽會帶他去逛年宵或美食展，以美食放鬆心情。幸運生於充滿體諒的家庭，但黃梓樂也說，留意到身邊同輩兒童的困擾：「見到有啲同學明明考得好高分，但又唔係好開心。可能父母對佢有好大期望，覺得自己令爸爸媽媽失望。」黃梓樂便道出同齡人的心聲：「我都希望爸爸媽媽企喺小朋度角度去諗，知道佢盡咗力，讚吓佢、鼓勵吓佢，咁我哋壓力就會無咁大。」
免費下載圖書 每天15分鐘親子時光建立安全感要建立良好的親子關係，重點不在於時間的長短，而是恆常且有質素的陪伴。我們建議，家長每天抽出 15 分鐘，放下手機與工作，單純與兒童玩樂或聊天，更容易走進孩子的內心世界，也能加強兒童的安全感。香港救助兒童會特別製作兒童圖書《小權、小利與他們的守護小熊》，以可愛的圖畫及故事帶兒童認識《兒童權利公約》四項基本權利：生存權、受保護權、發展權、參與權。書中四隻守護小熊正象徵這四項權利，適合親子共讀，將知識自然融入日常生活。我們建議家長每天預留 15 分鐘，專心與孩子閱讀或互動，一起學習「每個孩子都值得被珍惜、傾聽、尊重與保護」。現透過支持保護兒童網上聯署，承諾保護所有兒童在安全環境下健康成長，不會對懷疑受虐的情況袖手旁觀，實踐「保護兒童，人人有責」，即可免費下載電子版的《小權、小利與他們的守護小熊》。
香港救助兒童會總幹事曾迦慧表示：「『成為孩子的萌友』不只是一個口號，而是一個邀請。法例已為兒童築起安全網，但要令孩子真正安心地茁壯成長、發揮潛能，必須要全城攜手同行，在香港每一片土壤栽種『虐兒零容忍』的預防文化。今日多一個主動關心，明天就少一個遺憾。」
檢視法例 建立長遠兒童安全環境香港救助兒童會樂見《強制舉報虐待兒童條例》生效，但同時表明，政府應持續監察和改進政策。於早前本會發佈的《香港兒童的聲音：對機構安全與友善環境的期望》 研究報告中，訪問了587名年齡介乎9至17歲的兒童，當中半數受訪兒童表示，在兒童活動機構中找不到值得信賴的職員。我們認為雖然法例提保護兒童的底線，但要真正建立長遠的安全環境，仍需要在文化上有系統性的改變。
香港救助兒童會建議，政府在未來應考慮逐步擴大強制舉報範圍，至所有經常接觸兒童的專業人員；將「守護兒童」培訓制度化地融入大專院校的相關學科課程，以及在全港機構定期進行員工培訓等。透過在各關係層面推動「虐兒零容忍」的文化，才能令香港真正成為對兒童友善，以兒童為先的環境。
香港救助兒童會致力從預防方面推動保護兒童的工作。社區層面，我們的「從心所育」計劃透過工作坊加強家長的正向管教與非暴力溝通能力，同時讓兒童在受尊重與和諧的環境中成長，提升自我保護意識與親子關係。計劃自2018年推行至今在香港已服務超過1,200名家長和照顧者，以及近2,000名兒童。在機構層面，守護兒童服務透過為從事兒童相關工作的機構提供保護兒童方面的政策制訂、風險管理及員工培訓等服務，為學校、非政府組織等接觸兒童的機構提高相關知識、技能和內部機制，積極地保護他們接觸的兒童。從政策層面，我們透過政策倡議、研究報告等動員社會推動兒童為本的政策，並就《強制舉報虐待兒童條例》落實與覆蓋範圍持續提出建議，呼籲整個社會共同守護孩子的安全。
有關守護童「萌」：https://savethechildren.click/SafeStartforLittleSeed_CH
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香港救助兒童會
救助兒童會（Save the Children）相信每位兒童都應該擁有未來。在香港及世界各地，救助兒童會竭盡所能，在平日及危難時刻，讓兒童健康成長，並獲享學習機會和受到保護。憑藉100多年的經驗與專業，救助兒童會是世界上首間的獨立兒童機構—致力改變生命和未來。
救助兒童會在約100個國家開展工作。成立於2009年的香港救助兒童會是全球運動的一分子，與兒童、家庭、學校、社區和支持者合作，為香港和世界各地的兒童帶來持久的改變。如欲了解更多，瀏覽香港救助兒童會的網站，或追蹤香港救助兒童會的Facebook、Instagram、LinkedIn及YouTube。