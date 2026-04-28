馮素波、林奕匡、黃梓樂、陳凱琳跨世代名人童星齊發聲 「守護童萌」號召全城同心守護兒童成長

香港救助兒童會推動正向管教與守護文化 香港 - 2026年4月28日 - 香港救助兒童會推出「守護童萌」計劃，爭取在法例保障以外，推動「虐兒零容忍」的文化，在社會為兒童栽種「安全萌芽的土壤」，不論何時何地，始終把兒童安全放在第一位。計劃獲「貼地嫲嫲」馮素波、新手爸爸兼唱作人林奕匡、《年少日記》童星黃梓樂、星級靚媽陳凱琳等鼎力支持，除親身分享正向管教與親子相處之道外，亦號召公眾簽署承諾一同成為保護兒童的「萌友」。



跨世代名人、童星一同發聲，呼籲全城一同承諾，成為保護兒童的「萌友」。

年初生效的《強制舉報虐待兒童條例》已規定 25 類專業人員舉報懷疑虐兒個案，然而香港救助兒童會相信法例只是底線，要讓兒童真正安心成長，仍有賴全民參與。「守護童萌」從家庭的正向管教與非暴力溝通出發，延伸至學校、兒童服務機構等，透過守護兒童服務與工作坊，提升非牟利機構、學校、活動或體育中心前線人員的保護意識與實踐能力。家長、鄰里、教練、導師與社區人士都可成為孩子的「萌友」，及早識別風險、主動關心、懂得求助。



香港救助兒童會亦重申，雖然現時已有相關的舉報虐兒條例，但政策仍有改進空間，包括逐步擴大強制舉報範圍至所有經常接觸兒童的專業人員；將「守護兒童」培訓制度化地融入大專院校的相關學科課程，以及在全港機構定期進行員工培訓等。政府應適時檢討政策，確保兒童的安全獲充分保障。



香港 - 2026年4月28日 - 香港救助兒童會推出計劃，爭取在法例保障以外，推動「虐兒零容忍」的文化，在社會為兒童栽種「安全萌芽的土壤」，不論何時何地，始終把兒童安全放在第一位。計劃獲等鼎力支持，除親身分享正向管教與親子相處之道外，亦號召公眾簽署承諾一同成為保護兒童的「萌友」。年初生效的《強制舉報虐待兒童條例》已規定 25 類專業人員舉報懷疑虐兒個案，然而香港救助兒童會相信法例只是底線，要讓兒童真正安心成長，仍有賴全民參與。「守護童萌」從家庭的正向管教與非暴力溝通出發，延伸至學校、兒童服務機構等，透過守護兒童服務與工作坊，提升非牟利機構、學校、活動或體育中心前線人員的保護意識與實踐能力。家長、鄰里、教練、導師與社區人士都可成為孩子的「萌友」，及早識別風險、主動關心、懂得求助。香港救助兒童會亦重申，雖然現時已有相關的舉報虐兒條例，但政策仍有改進空間，包括；將，以及等。政府應適時檢討政策，確保兒童的安全獲充分保障。

杜絕打罵 以對話陪伴兒童成長 不少香港父母工作壓力沉重，面對孩子有突發需要，如生病、有情緒時，可能因感到孩子「唔聽話」而忍不住「出口」甚至「出手」。然而，嚴厲訓斥或體罰，往往只能短暫令兒童屈從，難以讓孩子真正理解自己行為不恰當的原因，長遠更可能削弱親子間的信任基礎。



資深演員馮素波在「守護童萌」的短片中，便分享自己也曾在兒子年幼時，以打罵的方式管教，指有一次兒子跑出馬路，她擔心之下便掌摑了兒子，「其實係我自己驚」。她說在兒子七歲時，因頑皮受傷，自己想打他，結果舉手一刻，兒子說，「媽咪你唔好再打我喇，我已經好痛喇」，她如遭棒喝，從此明白要與兒子說道理，沒再體罰，「而家佢五十幾歲，我哋仲係好好朋友。」





信任兒童 同理心支持探索世界 唱作歌手林奕匡亦在短片中，提及自己父母管教嚴謹，但從不體罰。他感激父母信任，支持他去尋找自己的路向，亦從中得到啟發，應用到與現時一歲半的兒子的相處，會以正向溝通的方式教導兒子，他以戒奶嘴為例，「我會同佢講奶嘴瞓覺先用。你而家唔係瞓覺，不如畀返我。雖然佢唔係百分百聽得明，但佢諗咗一諗，都會放開個奶嘴畀返我。」他形容這次的溝通令他驚喜，「唔好覺得小朋友聽唔明，其實佢哋好多嘢都明。」他又提醒，要「畀小朋友感受到愛」，「佢就會覺得安全、有自信心咁去探索世界。」



現時14歲的小演員黃梓樂，在電影《年少日記》中飾演承受家庭與學校壓力的學童，更明白一句說話如何在兒童心中留下深刻的痕跡。黃梓樂形容，現實中家人給他的學業壓力不算大，考試期間情緒最繃緊時，媽媽會帶他去逛年宵或美食展，以美食放鬆心情。幸運生於充滿體諒的家庭，但黃梓樂也說，留意到身邊同輩兒童的困擾：「見到有啲同學明明考得好高分，但又唔係好開心。可能父母對佢有好大期望，覺得自己令爸爸媽媽失望。」黃梓樂便道出同齡人的心聲：「我都希望爸爸媽媽企喺小朋度角度去諗，知道佢盡咗力，讚吓佢、鼓勵吓佢，咁我哋壓力就會無咁大。」





免費下載圖書 每天15分鐘親子時光建立安全感 要建立良好的親子關係，重點不在於時間的長短，而是恆常且有質素的陪伴。我們建議，家長每天抽出 15 分鐘，放下手機與工作，單純與兒童玩樂或聊天，更容易走進孩子的內心世界，也能加強兒童的安全感。香港救助兒童會特別製作兒童圖書《小權、小利與他們的守護小熊》，以可愛的圖畫及故事帶兒童認識《兒童權利公約》四項基本權利：生存權、受保護權、發展權、參與權。書中四隻守護小熊正象徵這四項權利，適合親子共讀，將知識自然融入日常生活。我們建議家長每天預留 15 分鐘，專心與孩子閱讀或互動，一起學習「每個孩子都值得被珍惜、傾聽、尊重與保護」。現透過



香港救助兒童會總幹事曾迦慧表示：「『成為孩子的萌友』不只是一個口號，而是一個邀請。法例已為兒童築起安全網，但要令孩子真正安心地茁壯成長、發揮潛能，必須要全城攜手同行，在香港每一片土壤栽種『虐兒零容忍』的預防文化。今日多一個主動關心，明天就少一個遺憾。」



要建立良好的親子關係，重點不在於時間的長短，而是恆常且有質素的陪伴。我們建議，家長每天抽出 15 分鐘，放下手機與工作，單純與兒童玩樂或聊天，更容易走進孩子的內心世界，也能加強兒童的安全感。香港救助兒童會特別製作兒童圖書《小權、小利與他們的守護小熊》，以可愛的圖畫及故事帶兒童認識《兒童權利公約》四項基本權利：生存權、受保護權、發展權、參與權。書中四隻守護小熊正象徵這四項權利，適合親子共讀，將知識自然融入日常生活。我們建議家長每天預留 15 分鐘，專心與孩子閱讀或互動，一起學習「每個孩子都值得被珍惜、傾聽、尊重與保護」。現透過 支持保護兒童網上聯署 ，承諾保護所有兒童在安全環境下健康成長，不會對懷疑受虐的情況袖手旁觀，實踐「保護兒童，人人有責」，即可免費下載電子版的《小權、小利與他們的守護小熊》。表示：「『成為孩子的萌友』不只是一個口號，而是一個邀請。法例已為兒童築起安全網，但要令孩子真正安心地茁壯成長、發揮潛能，必須要全城攜手同行，在香港每一片土壤栽種『虐兒零容忍』的預防文化。今日多一個主動關心，明天就少一個遺憾。」

香港救助兒童會 救助兒童會（Save the Children）相信每位兒童都應該擁有未來。在香港及世界各地，救助兒童會竭盡所能，在平日及危難時刻，讓兒童健康成長，並獲享學習機會和受到保護。憑藉100多年的經驗與專業，救助兒童會是世界上首間的獨立兒童機構—致力改變生命和未來。



救助兒童會在約100個國家開展工作。成立於2009年的香港救助兒童會是全球運動的一分子，與兒童、家庭、學校、社區和支持者合作，為香港和世界各地的兒童帶來持久的改變。如欲了解更多，瀏覽香港救助兒童會的 網站，或追蹤香港救助兒童會的 Facebook、 Instagram、 LinkedIn及 YouTube。