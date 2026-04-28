福田汽車海外品牌日暨30週年慶典在京圓滿舉行

北京2026年4月28日 /美通社/ -- 4月22日，福田汽車首次在京舉辦「福田海外品牌日」。來自歐洲、美洲及東南亞的媒體與經銷商代表齊聚北京，參觀工廠、試駕產品，並在八達嶺長城腳下共慶公司成立30週年。

智能製造與產品體驗

代表團參觀了福田康明斯工廠、X實驗室及福田客車全球中心工廠，實地瞭解商用車自動化生產線與新能源核心技術。下午的試駕環節展示了福田全系產品，涵蓋重卡、輕卡、微卡、VAN、皮卡及新能源車型。

三十年「Grit to Great」精神