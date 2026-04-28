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商業動向
出版：2026-Apr-28 10:10
更新：2026-Apr-28 10:10
PR Newswire

福田汽車海外品牌日暨30週年慶典在京圓滿舉行

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北京2026年4月28日 /美通社/ -- 4月22日，福田汽車首次在京舉辦「福田海外品牌日」。來自歐洲、美洲及東南亞的媒體與經銷商代表齊聚北京，參觀工廠、試駕產品，並在八達嶺長城腳下共慶公司成立30週年。

智能製造與產品體驗

代表團參觀了福田康明斯工廠、X實驗室及福田客車全球中心工廠，實地瞭解商用車自動化生產線與新能源核心技術。下午的試駕環節展示了福田全系產品，涵蓋重卡、輕卡、微卡、VAN、皮卡及新能源車型。

三十年「Grit to Great」精神

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長城晚宴上，福田海外事業部總裁武宗田強調了公司「Grit to Great」的精神。福田汽車海外戰略與營銷副總裁董淑星回顧了福田從第一輛輕卡到業務遍及全球140多個國家的發展歷程，重申「全面國際化」戰略及「GREEN 3030」目標：到2030年實現海外銷售30萬輛，其中新能源占比30%。未來五年，福田計劃在印尼、南非、墨西哥、沙特、歐洲等地建立產業基地，加速從產品出口向技術、標準及全價值鏈合作轉型。

四款新產品發佈

福田發佈了四款全新車型：GALAXUS旨在重塑幹線物流新標桿；DAYSTAR為城際物流提供終極答案；eVIEW CONNECT純電貨運VAN則帶來一場效率革命；AUV智能中巴以安全、高效、舒適、智能推動城市微循環公交變革。

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銀河全球品鑒之旅啟動

福田正式啟動「銀河全球品鑒之旅」。銀河車隊將從北京出發，首站墨西哥，隨後覆蓋亞太和中東，最終亮相漢諾威車展。現場舉行了授旗儀式，拉美先遣隊正式出征。

站在30週年的新起點，福田汽車致力於成為全球商用車領域值得信賴的合作夥伴、綠色智能轉型的積極踐行者，以及本土化發展的共同建設者。

Cision View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/apac/zh/news-releases/30-302754995.html

SOURCE FOTON MOTOR

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作者簡介:

美通社在1954年開創了企業新聞稿發佈行業的先河，通過分佈在南北美洲、歐洲、亞洲和中東16個國家和地區的無與倫比的辦事處網路，借助與全球領先新聞機構之間的獨特關係，用40多種語言將客戶與170多個國家的受眾聯繫起來。全球4萬多家公司、組織和政府機構都在使用美通社的服務，其中包括50%以上的財富500強企業。

網址:　www.prnewswire.com

 

 

 

 
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