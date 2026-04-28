海康威視發佈2025全年及2026年第一季度財務業績

進入2026年，該公司保持強勁發展勢頭。第一季度總營收達207.2億元人民幣（約合29億美元），同比增長11.78%，淨利潤同比增長36.42%，達27.8億元人民幣（約合3.9億美元）。值得注意的是，第一季度毛利率提升了4.16個百分點，達到49.09%。

2025財年，該公司報告稱總營收達925.1億元人民幣（約合129.5億美元 [1] ），同比增長0.01%。淨利潤為142億元人民幣（約合19.9億美元），同比增長18.52%。該公司現金流強勁，在此基礎上宣佈2025年預計派發現金股息總額達105.4億元人民幣（約合14.8億美元），股息支付率達74.25%。

杭州2026年4月28日 /美通社/ -- 海康威視發佈其2025全年及2026年第一季度財務業績，顯示出穩健增長和運營質量的提升。

人工智能物聯網戰略推動全球增長

憑借二十年來在行業內的領先地位，海康威視已鞏固其在人工智能物聯網(AIoT)領域的佈局。這一戰略轉型正取得顯著成效，從其2025年的穩健增長以及2026年的強勁開局便可見一斑。

過去一年，該公司來自海外市場的主營業務營收增至272.2億元人民幣（約合38.1億美元），占總營收的29.42%。尤其是新興市場，呈現出持續強勁的增長態勢。

除視頻產品外，海康威視的非視頻業務板塊（包括門禁系統、報警系統和商用顯示屏等）也實現了快速增長，成為營收增長的強勁引擎。此外，創新業務也保持高度競爭力，實現營收254.5億元人民幣（約合35.6億美元），占總營收的27.51%。