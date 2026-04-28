微醺美學邂逅獅城，五糧液一見傾心在新加坡上市

新加坡 - 2026年4月28日 - 4月20日，五糧液於新加坡五糧液大酒家舉辦五糧液一見傾心首發暨傾心之夜活動，五糧液一見傾心正式在新加坡上市，以天青色東方美學與國際化場景創新，向東南亞市場展現中國白酒國際化、時尚化、潮流化的全新面貌。





新加坡作為東南亞經濟金融中心及多元文化消費門戶，酒類消費市場成熟且多樣，為中國白酒多元場景落地提供了天然試驗場。從濱海灣露臺派對的冰飲特調、克拉碼頭小聚的純飲慢酌，到居家獨處的創意雞尾酒調製，與五糧液一見傾心"潮飲不設限"的產品定位完美適配。



新加坡五糧液大酒家連續7天舉辦"青春小酌"限時快閃，吸引了近1000位消費者線下打卡。天青色主題的活動現場和五糧液一見傾心特調雞尾酒成為小紅書、Instagram等社交媒體平臺的熱議話題，新加坡多名本地美食、酒類、生活方式領域達人發佈打卡內容，平臺曝光量超200萬。



不少新加坡酒類愛好者分享了五糧液一見傾心的初飲體驗，"聞起來有淡淡的花果香，也有馥鬱的鳳梨香，十分怡人。剛入口時，類似蜂蜜的甜潤在嘴裏慢慢化開，再細品，能感受豐富的口感層次，飲下後後味乾淨而悠長，帶來濃香的回味和舒適的溫潤感。"這種從"文化好奇"到"消費認可"的跨越，很大程度上得益於場景化創新。五糧液一見傾心覆蓋商務宴請、朋友小聚、獨飲微醺、潮流特調的多場景模式。純飲、冰飲、創意調飲，隨時隨地，輕鬆悅己。



本次活動的主場是坐落於獅城Bugis街區的新加坡五糧液大酒家。新加坡五糧液大酒家以粵菜融合菜為主打，最大特色在於菜品與五糧液白酒的深度交融。五糧液與酒家招牌脆皮雞、黑松露炒飯、清蒸海鮮等特色菜品形成經典搭配，獨特的醇香與南洋風味相得益彰，為消費者提供"以食載酒、以酒提味"的國際化餐酒新體驗。





依託持續升溫的市場熱度與消費者口碑，新加坡五糧液大酒家實現品牌聲量向穩定客流的高效轉化，推動產品傳播與管道經營雙向增效，成為五糧液在海外實現"線下體驗—口碑擴散—消費轉化" 的成熟範例。



五糧液股份公司副總經理蔣佳表示，新加坡多元包容的市場環境，為五糧液表達提供了優質平臺，五糧液一見傾心的上市，正是以更潮流、更國際、更貼近消費者的方式，傳遞中國白酒之美。



五糧液將以新加坡為東南亞市場樞紐，持續深化本土化運營，不斷拓寬中國白酒在海外的消費場景及飲用方式，中國白酒以更自然、更日常的姿態走進全球更多消費者的生活，推動白酒國際化邁向更高質量發展新階段。

