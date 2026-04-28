CYPHER ASIA 2026智能加密金融論壇圓滿落幕：頂級決策者齊聚香港數碼港，共繪AI Agent與數字金融融合圖景

香港2026年4月28日 /美通社/ -- 由FinChain星鏈發起主辦，彙集全球一線加密金融機構CEO、頂級投資人及監管專家共同參與建設的CYPHER ASIA 2026智能加密金融論壇於4月21日在香港數碼港圓滿落幕。作爲亞洲地區最具影響力的智能加密金融峰會之一，圍繞機構基礎設施、合規路徑、風險管理、穩定幣戰略、AI Agent經濟及資本市場參與等關鍵議題展開了深度對話。 論壇現場氣氛熱烈，從主題演講到四大專題Panel，嘉賓們金句頻出、乾貨密集。 林晨：開場演講定義RWA範式 本次活動由香港大學副校長林晨教授開場，爲大家講解了代幣化黃金可作爲代表性RWA落地範式，從學術研究與產業實踐雙重視角闡述了代幣化黃金的發展邏輯與戰略意義。香港建設國際黃金交易與 RWA 發行中心的戰略進程中扮演關鍵角色，也將爲香港的 RWA 業務拓展提供重要的理論支撐與市場參考。

周耿：復星財富控股數字資產業務介紹 復星財富控股副首席投資官周耿介紹：復星財富控股是AI驅動的全球一站式Web5（Web2+Web3）財富管理平臺，覆蓋香港證監會第1、2、4、6、9類牌照，通過「星財富」 （TO-C零售）和「星路科技」（TO-B機構）雙平臺，爲客戶提供一站式財富管理服務。 周耿指出復星財富控股每一類底層資產的准入，均必須嚴格遵循持牌法團的合規治理要求，上鏈後的代幣是真正的「合規資產的鏈上憑證」。復星財富控股正致力於將傳統優質資產引入鏈上，在成功實現貨幣基金、IP及金礦等資產代幣化的基礎上。復星財富控股憑藉「三張牌照、一條鏈路」的完整閉環能力，正在構建香港最全面的合規數字資產生態——從傳統財富管理到VA交易執行，再到RWA代幣化，打通「決策-執行-分發-協議」全鏈路，讓合規資產真正上鍊並有場景可用。

趙晨：AI Agent與Web4.0——從「員工」到「經濟主體」的躍遷 FinChain星鏈CEO、復星財富控股合夥人趙晨指出，AI Agent真正往前走一步的前提，是擁有不可被剝奪的物權——比如一個自己的區塊鏈錢包，私鑰由自己保存，結合支付協議實現智能投融資。 但針對Agent作惡的可能風險，Agent本身需要一套完整的去中心化身份體系，Agent與其部署者之間也要有一定程度的關聯，形成法律意義上的權屬關係。他介紹了FinChain星鏈正在推動的產品：Finpass協議，包含Agent UID、能力聲明與驗證、動態聲譽體系，爲未來自主智能體的新型金融市場啟動深入佈局。

關於FUSD，趙晨透露其底層是三隻Tokenized Money Market Fund，當前綜合收益率約3.4%左右，通過Rebase協議實現「放在錢包裏每天自動往上跳餘額」的餘額寶式體驗。典型用例是將FUSD作爲底層資產，在交易所獲得Credit授信進行策略交易，相比USDT可額外獲得約3%的收益差。 量化交易大賽正式啓動：1億美金規模，連接傳統與加密金融 論壇期間，$100M Partners全球Web3量化大賽暨AI量化人才孵化計劃正式啟動。 作爲本屆論壇的重要議程，$100M Partners全球Web3量化大賽正式宣告啟動。該賽事由復星財富控股、FinChain星鏈、exSat、ForthTech、1token共同發起，面向全球量化團隊開放多策略賽道競技。

大賽設置三大核心目標： 挖掘頂級量化策略：通過實盤競技，篩選出適應Web3市場高波動、7×24小時交易特性的優秀量化策略； 孵化量化人才：爲具備機器學習與量化交易複合背景的人才提供資金、數據和算力支持； 融合傳統與加密金融：邀請傳統量化機構入場，促進策略方法論的雙向流動。 賽事設置了現貨、期貨、套利及AI驅動策略等多個賽道，總獎金池及跟投規模達數百萬美元級別。 exSat CMO王琳分享了發起大賽的願景。 exSat團隊可追溯到2016年的EOS，伴隨行業從DeFi到BTCFi再到CeFi 。伴隨美債RWA資產發行和FUSD這類優質資產出現，加密量化的格局正在被改變——但真正能被傳統機構和大投資人看到的策略團隊太少，整個行業普及度、數據公開透明度都非常有限。

Sistine Chen：爲極致生產力穿上金融外骨骼——鏈上銀行的「Plan B」 exSat CBO Sistine Chen 表示，「鏈上銀行」致力於爲用戶提供一個鏈上一站式賬戶，覆蓋理財、資管、支付、交易以及機構級流動性與收益能力。其核心設計在於將資產託管、資產管理與交易行爲進行結構性分離：資產由持牌機構託管（如 Standard Chartered、Copper），在保障安全的同時，通過鏈上賬戶體系提升資金使用效率。 在產品結構上，exSat 接入由FinChain星鏈推出的 FUSD 作爲底層資產配置工具，爲用戶提供基於貨幣市場資產的基礎收益；在此之上，通過多策略收益增強機制，進一步拓展回報空間。

她表示：「舊的金融體系，有些門並不容易被打開。但我們可以在鏈上構建一個新的路徑——一個屬於用戶自己的 Plan B。我相信，有一天，Plan B 可以成爲 Plan A。」 Kevin Law（OSL）：穩定幣支付與全球合規佈局 OSL戰略合作主管Kevin Law分享了OSL在AI、穩定幣與傳統金融融合方面的探索。並透露OSL已與約數十家香港Type 1 / Type 9傳統機構合作，機構客戶可通過 OSL 的市場深度及其選定的銀行美元 API 渠道，獲得 24*7 美元及充提幣兌換自由，抓住AI、穩定幣和傳統資產的交易機會。OSL去年收購加拿大公司Banxa，在全球40多個地區擁有支付/交易所牌照；今年與美國Anchorage合作推出USDGO，面向企業級穩定幣合規操作。OSL的三大戰略是：與香港穩定幣牌照方、USDT、USDC、Anchorage等合作擴大機構場景；與其他穩定幣發行方共建基建；未來更多併購合作，拓展香港以外新興市場。

Darren：從單一驅動到體系化演進的實盤分享 ForthTech Co-Founder Darren 以「4分鐘PPT + 4分鐘實盤」展示量化交易的體系化演進。他指出，簡單策略已難以持續盈利，以 ETH Funding Regime Shift 爲例，自2023年4月起（20日滾動），Funding Rate 的PnL在今年初首次跌破0，傳統套利收益顯著收斂，反映市場結構變化。他指出行業四大現狀：1）信息過載：AI與多源數據爆發，無效數據量大；2）流動性分散：跨交易所與鏈上分佈，需通過穩定幣增強與資金調度提升效率並控制流動性風險；3）黑天鵝頻發：極端行情常態化，需強化尾部風險與自動化風控；4）機構化加速：市場由散戶情緒驅動轉向機構主導，Alpha獲取難度提升。

Panel 1：智能體AI之後，哪些會改變，哪些不會改變 由President of ME Group Vito Luo主持，嘉賓包括Mike Ma（Solana Foundation Solution Architect）、王胤臻（軟銀亞洲執行董事）、Lance（FinChain星鏈 CTO）、楊林苑（Copilot Venture Studio, Founding Partner）、Kaelan（NeoSoul Co-founder）。 投資判斷標準的變與不變---- 王胤臻指出，從GPT-3.5開始，生成式AI是操作系統級別的機會，第一波賺錢的是硬件公司，接下來是應用端，MiniMax、智譜等因「便宜好用」而估值突飛猛進。Kaelan 認爲創業團隊需要「腳踏實地，仰望星空」——既要有宏大願景，也要有工程落地能力；眼光要長遠，也要敢於嘗試，「真正創新往往出現在無用之用裏」。

架構與體驗層面的變化---- Mike Ma分享了Solana上x402（Agent支付協議）的數據：目前超過一半x402交易量發生在Solana，很多是用來買開發者工具、雲服務、做信息篩選。他提出技術層面新增三層信任：身份信任、行爲信任、過程信任。但不變的是支付本質——可信賴、可追溯的價值轉移。Lance認爲最大的變化在架構與設計層，大模型是柔性層，需要給概率性輸出套上工程「馬具」（Harness），以前「Intent-Centric」浪潮因底層技術沒跟上而難以落地，有了AI加持才真正能實現。 OPC（One Person Company）趨勢---- 嘉賓們一致認爲趨勢成立，但前提是必須是「超級個體」。Mike Ma透露Solana基金會和阿里巴巴在上海成立了OPC開發者基地，會給OPC與想嘗試新事物的小夥伴提供支持。

Panel 2：數字資產管理的發展與挑戰 由王琳（exSat CMO ）主持，嘉賓包括Joey Shi（1token Head of Growth）、Ashton Tan（Copper亞太負責人）、Colin林子俊（星路科技執行董事、產業RWA主管）、Yilia xiang（ForthTech CMO）、李明月（北京策略律師事務所合夥人 ）。 產品形態演進---- Joey Shi指出，傳統投資人因BlackRock、Fidelity很快募到錢而對BTC Spot和ETH Spot有直接需求；Crypto原生投資人則需求更多元化，HyperLiquid上已出現金銀銅商品、美股、RWA等新標的。未來產品會特異化——Structured Product、新的Alpha標的層出不窮。Yilia xiang認爲RWA一定會成爲下一個增長引擎，第一波ETF開閘放水後，傳統機構資金首次大規模入場，他們帶進來了傳統的規則、合規體系、玩法、人才與資產，進一步推動數字資管行業往合規化基金髮展。但未來若想行業進一步做大，原有Native玩法和資產無法承接增量的萬億市場，需要第三種產品形態：鏈下資產Tokenization。

託管架構---- Ashton Tan強調合規和牌照是底線，Copper用MPC多籤防錢包被盜，採用Bankruptcy Remote（破產隔離）結構。機構客戶反覆問的就是結構、技術、牌照，以及資本效率——通過ClearLoop把資產映射到交易所去交易拿收益。 AI時代鏈上透明度---- Colin林子俊指出，Web2和Web3不是選擇題，預計未來2-3年金融機構兩邊都懂將會是基本要求，也會成為金融從業者的必要技能。 Panel 3：數字貨幣的金融基建 由Sunny Ng（PANews CEO）主持，嘉賓包括Jacky Kong（Avalanche Ava Labs香港負責人）、胡烜峯（ FinChain 星鏈CMO）、Tika Lum（KuCoin機構業務負責人）、倪森Phyrex（KOL）、劉會議 （三未信安CTO/密碼學專家）。

金融機構進入帶來的變化----劉會議指出，懸在Web3頭頂的「達摩克利斯之劍」正是量子計算。最新研究表明，採用改進版Shor算法，攻破比特幣和以太坊所用的橢圓曲線密碼（ECC），所需量子比特數較此前預估大幅降低。這一發現直接將抗量子密碼（PQC）的遷移進程大大提前。當前，以太坊基金會已參照谷歌建議，加快從ECDSA向ML-KEM/ML-DSA等PQC算法的過渡，Web3領域推進PQC遷移已刻不容緩。三未信安則推出了全系列PQC產品予以應對。倪森認爲最近Pre-IPO趨勢明顯，但美股單純上鍊是僞需求——加密用戶真正感興趣的不是現貨，而是做空、做多、加槓桿、合約。Tika Lum不完全同意，他認爲美股代幣化不是僞需求，而是一個過程，RWA不應被當作資產類別，而是基建/過程/工具。Jacky Kong則從公鏈角度指出，機構越來越多接受公共流動性+可定製控制的中間方案，Hybrid Model是RWA和傳統機構入場的趨勢。

穩定幣與PayFi----胡烜峯提出穩定幣2.0概念：FUSD始終把底層貨幣基金利息給到用戶。在Avalanche上已經發了大規模FUSD，資產進入Copper託管，可通過鏈上流動性工具額外拿3.5%-4.2%甚至5%+的息。Nissen補充，PayFi最早由Huma提出，定義是「用生息資產做支付，而不動本金」，但真正落地到消費支付層面的PayFi現在還沒有。 量子威脅與AI威脅---劉會議指出，傳統金融與Web3正加速深度交融，客戶需求已從基礎的「單點業務試點」跨越至體系化的資產管理、冷熱錢包分離及MPC多方計算。近期三未信安協助多家機構構建「機構級錢包」與「KMS雲端密鑰」的無縫對接互聯，這標誌着傳統金融已超越淺層嘗試，正實質性地開啓角色重塑與業務模式的深層轉型。

香港監管vs歐美----Jacky Kong透露HKMA非常開放務實，「Chain-not-State」，甚至比新加坡更開放。胡烜峯表示一隻手伸給Avalanche、Solana等公鏈合作伙伴，另一隻手伸給Copper、KuCoin等交易平臺，這些合作能爲香港加密金融往前推進提供巨大價值。 Panel 4：機構金融與數字資產採用 由趙晨（FinChain星鏈CEO）主持，嘉賓包括Jerrina Yu（Future Money Acquisition Corp Marketing Director）、Shui Shan Shan（Morpho APAC Growth Lead）、Giselle Lai（Fidelity investment International數字資產團隊）。 機構數字資產現狀----Giselle Lai相對樂觀，指出大型資管人已move past POC階段。BTC ETF發行後成爲有效中介，資金流向BTC投資產品已超55億美金，機構投資人佔比從最初15%升至25%。RWA Tokenization已達300億美金，Fidelity認爲未來只會越來越多資產Issued on-chain。Rena認爲目前處在「試水→規模化」過渡階段，貧富差距在拉大，但會逐漸向產品化推進。Shui Shan Shan表示Morpho和全球Top 30金融機構深度合作，分「積極派」和「保守派」，第二步過渡因國家監管、內部資源差異顯著。

主要阻礙----Jerrina Yu認爲是合規與風險把控，Crypto項目Due Diligence很難，很多都是不可知風險。Shui Shan Shan舉例：香港剛發穩定幣牌照，只有Standard Chartered、HSBC兩家銀行可發，只能由持牌主體使用，「把新資產引入傳統、只讓傳統主體用，Innovation和之前Fiat沒有本質差別」。Giselle Lai表示RWA瓶頸在於監管碎片化（香港、新加坡、歐洲各自框架無法Cross-border），以及Operation Model未變——大多數Tokenized Treasury/MMF只是Digital Twin，Token本身就是基金原生份額才能真正釋放技術紅利。胡烜峯補充，市面上大多數RWA是Wrapper Token、ADR Token，中間多一層對手方風險。

機構化展望---- Shui Shan Shan指出鏈上借貸發生巨大轉變——兩年前95%+借貸抵押品是BTC、ETH；過去6個月所有新資產發行方几乎都是RWA。Maple下個月上線Maple Med，支持固定利率借貸，非常適合RWA與機構資產。Kay表示Crypto Penetration現在約佔傳統資管5%，對照傳統ETF Wrapper滲透率約40%，增長空間巨大。 閉場快問快答：行情判斷---Jerrina Yu預計美伊戰爭不會快速結束，BTC還會保持較好預期，山寨建議做波段。Shui Shan Shan透露上週末Rsupply被盜事件導致Aave約2億+美金壞賬，短期鏈上波動很大，長期機構會更加重視鏈上風險評估。Giselle Lai指出未來6-12個月主要看全球M2流動性（過去十年與BTC價格相關性高達0.8）和BTC ETP資金流向。趙晨總結：今年行情與2019年非常像，「行業流動性很差，Web3一級幾乎停擺」，但2026年是非常好的年頭，「前提是要有一個312」。市場可能正Resemble 2019→2020之前的窗口，2026-2027可能會看到不一樣的風景。

圓滿閉幕： 論壇在趙晨與胡烜峯關於市場週期的精彩對話中落下帷幕。從主題演講到四大Panel，從AI Agent的馬斯洛需求到量化大賽的正式啟動，從鏈上銀行的「Plan B」到機構採用的合規路徑，CYPHER ASIA 2026以高密度、高濃度、高互動性的內容呈現，成爲2026年香港Web3嘉年華期間最具行業深度的智能加密金融論壇之一。 View original content:https://www.prnewswire.com/apac/zh/news-releases/cypher-asia-2026ai-agent-302755225.html SOURCE Finchain Holdings (Cayman) Limited