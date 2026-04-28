好食好事攜新創赴日 參與SusHi Tech強化國際產業與資本鏈結

台北和東京2026年4月28日 /美通社/ -- 好食好事基金會近日帶領三家飲食科技新創前進日本市場，參與國際創新盛會 SusHi Tech Tokyo 2026。本屆活動由東京都政府主導舉辦，日本首相高市早苗及東京都知事小池百合子蒞臨會場，展現日本政府對創新產業與國際新創合作的重視。好食好事透過展會參與與在地產業交流，協助台灣新創對接日本企業與投資人，布局海外市場商機。

SusHi Tech Tokyo 為日本近年積極打造的國際創新平台，聚焦城市發展、科技應用與產業升級，吸引全球新創、企業與創投機構參與。在政府主導推動下，該平台逐步成為鏈結政策、產業與資本的重要節點。隨著日本邁入超高齡社會，機能食品與精準健康需求持續成長，相關市場規模擴大，此次台灣團隊聚焦「健康與生技應用」，切入高齡健康與功能性食品領域，展現台灣在食品科技與精準營養的研發與商業化潛力。環境部部長彭啓明亦到場交流，與好食好事及新創團隊互動。