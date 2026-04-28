杭州恒隆廣場啟幕試業 締造綜合商業項目新指標 薈萃獨特品牌組合 盡顯卓越品質

恒隆在內地的第11個項目，近250家商舖的零售租出率逾90%

香港和中國上海 - 2026年4月28日 - 恒隆地產有限公司（「恒隆」或「公司」；香港聯交所股份代號：00101）欣然宣布，總樓面面積達390,200平方米的杭州恒隆廣場於今日正式試業。杭州恒隆廣場以精緻生活方式為核心，匯聚世界級購物商場、五座甲級辦公樓及浙江省首家文華東方酒店。作為公司在中國內地的第11個項目，杭州恒隆廣場將成為融合商業、文化與社區於一體的全新活力樞紐，為新一代消費者締造卓越的空間體驗。



杭州恒隆廣場外觀

杭州恒隆廣場坐落於武林中央商務區的核心地段，乃全國最繁華的商圈之一。該區不僅匯聚杭州最具價值的客群，更坐擁三線地鐵交匯的樞紐優勢，信步即達地鐵站，出行便捷無阻。項目精心打造面積達105,900平方米的零售空間，以精緻生活方式與沉浸式體驗滿足黃金地段的強勁需求。多元化的零售組合涵蓋國際奢侈品牌、時尚服飾及配飾、餐飲美食、生活品味及休閒娛樂等。目前，零售租出率已逾90%，當中約三分之一為品牌首店，眾多商舖將於2026年分階段陸續開業。



恒隆管理層為杭州恒隆廣場主持剪綵儀式：（左起）高級董事—辦公樓、酒店、住宅及服務式公寓業務隋頌偉先生、首席財務總監趙家駒先生、董事長陳文博先生、行政總裁盧韋柏先生、高級董事—內地業務彭兆輝先生、高級董事—零售業務及香港業務Mikael Jaeraas先生

杭州恒隆廣場設有五座甲級辦公樓，總樓面面積達95,600平方米，為全球及國內頂尖企業提供卓越及摩登的辦公環境。其中，辦公樓E座已全數租出並投入營運。浙江省首家文華東方酒店預計於2027年初開業，屆時將提供194間奢華客房及套房，以及一系列世界級的康體設施與餐飲設施。



恒隆董事長陳文博先生於杭州恒隆廣場開幕典禮上致辭

恒隆董事長陳文博先生表示：「我們非常高興能在慶祝恒隆成立66周年之際，迎來杭州恒隆廣場啟幕。該項目充分體現恒隆『只選好的 只做對的』的理念，展現了我們在設計、建造與服務品質上追求卓越的堅持，以及對杭州以至浙江社區的深厚承諾。這次試業的零售租出率強勁，彰顯了杭州強勁的消費潛力與澎湃的經濟活力。」



精彩醒獅表演為杭州恒隆廣場揭開序幕，寓意吉祥如意、繁榮昌盛

商業、文化與社區共融的「社區營造」（Placemaking）



項目秉持以社區為核心的設計理念，將商業、文化、歷史與自然空間巧妙融合，打造出一個引人入勝的沉浸式空間，提升社區互動及身心福祉。



杭州恒隆廣場試業首日消費者絡繹不絕

這一理念在「綠堤公園」得到完美詮釋。這片佔地逾10,000平方米的城市休憩空間，透過全景連廊無縫連接辦公樓、商場及酒店，在武林中央商務區的核心地帶，提供開闊的空中露天環境，以寬敞的空間和蔥郁的園林景觀提升整體體驗。



在杭州恒隆廣場的杭州文華東方酒店預計於 2027 年初開業

杭州恒隆廣場亦透過對宋元時期古跡的保育，融入杭州豐富的歷史文化，並將在商場內設立歷史展覽空間。同時，恒隆對耶穌堂弄5號及鏡清里1號兩座歷史建築進行精心修繕與活化。這些文化保育項目將於2026年陸續開放。



杭州文華東方酒店的露天餐飲空間呈獻奢華用餐體驗

引領可持續發展



杭州恒隆廣場透過應用可再生能源和開創性環保物料，積極實踐對可持續發展的承諾。它是內地及香港首個採用低碳混凝土磚的商業發展項目，同時獲得中國綠色建築設計標識、WELL、美國綠色建築協會能源及環境設計先鋒獎（LEED）和BREEAM等多項國際綠色建築標準認證及預認證，充分體現了公司在環境績效和長遠韌性方面的全方位策略。



杭州恒隆廣場保留了耶穌堂弄5號及鏡清里1號兩座歷史建築

恒隆行政總裁盧韋柏先生補充道：「我們透過令人矚目的首店品牌陣容和新消費場景，打造一個充滿朝氣、以社區為核心的活力樞紐，持續引領『城市脈動』。我們堅信杭州恒隆廣場將為區內樹立新標竿，帶動商圈升級並構建一站式文商旅融合體驗，為公司和杭州創造恒久價值，助力當地建設國際消費中心。」



展望未來，在「恒隆 V.3」策略的帶領下，杭州恒隆廣場將與百大集團合作擴大零售面積40%。届時，主要臨街展示面將延長三倍至逾200米。相關擴展部分預計於2028年交付後進一步驅動長遠增長。





