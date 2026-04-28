杭州恒隆廣場啟幕試業 締造綜合商業項目新指標 薈萃獨特品牌組合 盡顯卓越品質

恒隆在內地的第11個項目，近250家商舖的零售租出率逾90%
香港和中國上海 - 2026年4月28日 - 恒隆地產有限公司（「恒隆」或「公司」；香港聯交所股份代號：00101）欣然宣布，總樓面面積達390,200平方米的杭州恒隆廣場於今日正式試業。杭州恒隆廣場以精緻生活方式為核心，匯聚世界級購物商場、五座甲級辦公樓及浙江省首家文華東方酒店。作為公司在中國內地的第11個項目，杭州恒隆廣場將成為融合商業、文化與社區於一體的全新活力樞紐，為新一代消費者締造卓越的空間體驗。
杭州恒隆廣場坐落於武林中央商務區的核心地段，乃全國最繁華的商圈之一。該區不僅匯聚杭州最具價值的客群，更坐擁三線地鐵交匯的樞紐優勢，信步即達地鐵站，出行便捷無阻。項目精心打造面積達105,900平方米的零售空間，以精緻生活方式與沉浸式體驗滿足黃金地段的強勁需求。多元化的零售組合涵蓋國際奢侈品牌、時尚服飾及配飾、餐飲美食、生活品味及休閒娛樂等。目前，零售租出率已逾90%，當中約三分之一為品牌首店，眾多商舖將於2026年分階段陸續開業。
杭州恒隆廣場設有五座甲級辦公樓，總樓面面積達95,600平方米，為全球及國內頂尖企業提供卓越及摩登的辦公環境。其中，辦公樓E座已全數租出並投入營運。浙江省首家文華東方酒店預計於2027年初開業，屆時將提供194間奢華客房及套房，以及一系列世界級的康體設施與餐飲設施。
恒隆董事長陳文博先生表示：「我們非常高興能在慶祝恒隆成立66周年之際，迎來杭州恒隆廣場啟幕。該項目充分體現恒隆『只選好的 只做對的』的理念，展現了我們在設計、建造與服務品質上追求卓越的堅持，以及對杭州以至浙江社區的深厚承諾。這次試業的零售租出率強勁，彰顯了杭州強勁的消費潛力與澎湃的經濟活力。」
商業、文化與社區共融的「社區營造」（Placemaking）
項目秉持以社區為核心的設計理念，將商業、文化、歷史與自然空間巧妙融合，打造出一個引人入勝的沉浸式空間，提升社區互動及身心福祉。
這一理念在「綠堤公園」得到完美詮釋。這片佔地逾10,000平方米的城市休憩空間，透過全景連廊無縫連接辦公樓、商場及酒店，在武林中央商務區的核心地帶，提供開闊的空中露天環境，以寬敞的空間和蔥郁的園林景觀提升整體體驗。
杭州恒隆廣場亦透過對宋元時期古跡的保育，融入杭州豐富的歷史文化，並將在商場內設立歷史展覽空間。同時，恒隆對耶穌堂弄5號及鏡清里1號兩座歷史建築進行精心修繕與活化。這些文化保育項目將於2026年陸續開放。
引領可持續發展
杭州恒隆廣場透過應用可再生能源和開創性環保物料，積極實踐對可持續發展的承諾。它是內地及香港首個採用低碳混凝土磚的商業發展項目，同時獲得中國綠色建築設計標識、WELL、美國綠色建築協會能源及環境設計先鋒獎（LEED）和BREEAM等多項國際綠色建築標準認證及預認證，充分體現了公司在環境績效和長遠韌性方面的全方位策略。
恒隆行政總裁盧韋柏先生補充道：「我們透過令人矚目的首店品牌陣容和新消費場景，打造一個充滿朝氣、以社區為核心的活力樞紐，持續引領『城市脈動』。我們堅信杭州恒隆廣場將為區內樹立新標竿，帶動商圈升級並構建一站式文商旅融合體驗，為公司和杭州創造恒久價值，助力當地建設國際消費中心。」
展望未來，在「恒隆 V.3」策略的帶領下，杭州恒隆廣場將與百大集團合作擴大零售面積40%。届時，主要臨街展示面將延長三倍至逾200米。相關擴展部分預計於2028年交付後進一步驅動長遠增長。
關於恒隆地產
恒隆地產有限公司（香港聯交所股份代號：00101）致力締造優享生活空間。總部設於香港及上 海，公司管理的物業組合總面積超過 350 萬平方米，覆蓋香港及內地，涵蓋零售、辦公、住宅 及酒店物業。
公司在香港的多元化物業組合包括位於優越地點的辦公樓及商場，以及坐落於尊貴地段的豪華 住宅項目。在內地，公司以恒隆廣場「66」品牌命名的綜合商業及零售項目遍及各大城市，包 括上海、瀋陽、濟南、無錫、天津、大連、昆明、武漢和杭州的核心區域，被視為優質商業地 標。
公司在可持續發展方面引領房地產行業，獲得 MSCI ESG「AA」評級，並入選 CDP 氣候變化最高評分 A 級榜單。公司在內地的九成營運物業已採用可再生能源，並承諾於 2050 年前實現淨零排放。
恒隆地產 ——「只選好的 只做對的」。
如欲了解更多資訊，請瀏覽 https://www.hanglung.com。
關於杭州恒隆廣場
杭州恒隆廣場是恒隆地產在中國內地的第11個大型綜合體發展項目。項目坐落於武林商圈的核心地段，總樓面面積超過390,000平方米。項目匯聚面積達100,000平方米的世界級購物商場、五座甲級辦公樓，以及浙江省首家文華東方酒店。杭州恒隆廣場亦融入了杭州的文化遺產，妥善保護了宋元時期的歷史遺蹟，以及耶穌堂弄5號及鏡清里1號兩座歷史建築。
作為杭州恒隆廣場的策略性擴展，恒隆與百大集團簽訂了一份為期20年的租賃協議，營運杭州百貨大樓南座及北座。此項合作將自2028年4月起，為杭州恒隆廣場增加約42,000平方米的零售空間。
杭州恒隆廣場的卓越設計備受認可，榮獲2023年度MIPIM Asia大獎「最佳大型綜合發展項目」金獎。該項目亦是中國內地及香港首個在建築過程中採用低碳混凝土磚的商業發展項目。