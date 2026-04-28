Startup Island TAIWAN 聯手朝鮮日報辦理東京獨角獸論壇 串聯東北亞資本市場與 AI 供應鏈

Startup Island TAIWAN 於會議中呈現國際鏈結成果，展示東京據點（Tokyo Hub）與矽谷據點（Silicon Valley Hub）之營運實績，以及韓國新據點；並向與會者介紹國發會指標型新創計畫「Next Big」歷年在臺灣與各國上市、退出成果。Next Big成員、臺灣獨角獸代表， 91APP 財務長高儷玲亦進行AI 與SaaS之前景與公司併購策略的實績。

本次論壇除臺、韓、日三方外，亦擴大邀請到新加坡與越南等地的獨角獸新創代表，並由SK 集團AI 委員會主席James Ryu開場，表達國際資本與 AI 供應鏈之結合日益緊密。

臺灣證券交易所副總經理高珮菁則於活動中，解析臺灣資本市場之制度優勢，說明「創新板（TIB）」如何成為國際新創於亞洲掛牌與資本退出之重要平台。

朝鮮日報東京支局長成好哲表示，與 Startup Island TAIWAN 的合作帶動了韓國企業、投資者及新創對臺灣生態系之理解。也期待更多臺灣成熟期新創在韓國市場曝光與合作。

東京獨角獸論壇是東北亞最大的獨角獸新創平台，除了朝鮮日報、SK與韓國傳產，還聚集了跨國企業創投，包含韓國LG集團旗下LB Investment、Naver、Kakao，以及日本三菱日聯金融集團、Mori Building與DG Daiwa Ventures等。Startup Island TAIWAN 未來將擴大臺灣成熟期新創國際能見度，並拓展中後期資本對接機制，完善臺灣的新創雨林生態系。