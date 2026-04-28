GS1 Hong Kong 於 2026周年晚宴展現團結與創新力量 -- 推動「產品故事、產品安全與產品可持續發展」

香港2026年4月28日 /美通社/ -- 香港貨品編碼協會（GS1 HK）2026年周年晚宴圓滿舉行，匯聚約 600 位來自政府、業界及商界嘉賓。晚宴以 2026 世界盃精神為靈感，主題為「One World, One Goal – Powered by One Code」。香港特別行政區政府創新科技及工業局副局長張曼莉女士，JP 擔任主禮嘉賓。 在開幕致辭上，張曼莉女士，JP表示：「第十五個五年計劃為香港作為創新科技中心的發展訂立了清晰的藍圖。要實現這一抱負需要政府、業界及更廣泛的創新生態系統之間的緊密合作。香港貨品編碼協會過去提供簡單而強大的條碼，現已成為數字貿易的關鍵基礎。政府並正全速推進CorpID平台項目，目標是在2026年底正式推出。此外，政府正推出全方位措施，將香港打造成領先的人工智能創新中心，包括推進建設沙嶺數據園和數碼港人工智能超算中心，以及推出30億元的人工智能資助計劃，並通過各種資助計劃如『新型工業加速計劃』和『新型工業化資助計劃』，支持在製造、零售、貿易和物流等領域更廣泛地應用人工智能。」

香港貨品編碼協會主席伍俊達先生表示，協會致力幫助企業在 AI 時代善用數據潛力：「AI 的效能取決於其所使用的數據。透過全球標準如產品識別，GS1標準讓數據更準確、具結構，並可被AI讀取，從而減少數據碎片化，帶來可信及一致的產品資訊。當有了聯通且值得信賴的數據，便能推動產品的『三個 S』：產品故事（Product Story）、產品安全（Product Safety）及產品可持續發展（Product Sustainability）。」 推動「產品故事、產品安全與產品可持續發展」 產 品故事 ：消費者對資訊透明度需求越來越高，正重塑零售市場。全球業界正加速應用 2D 條碼(加入GS1標準的 QR碼），目前已於 48 個國家採用，覆蓋全球 88%的GDP。GS1 HK為會員免費提供數碼產品平台「1QR」，讓消費者只需用手機掃描QR碼，便可即時獲取可信的產品資訊—由產地、成分到推廣優惠都一目了然，讓品牌能在本地及全球「講好產品故事」。

：消費者對資訊透明度需求越來越高，正重塑零售市場。全球業界正加速應用 2D 條碼(加入GS1標準的 QR碼），目前已於 48 個國家採用，覆蓋全球 88%的GDP。GS1 HK為會員免費提供數碼產品平台「1QR」，讓消費者只需用手機掃描QR碼，便可即時獲取可信的產品資訊—由產地、成分到推廣優惠都一目了然，讓品牌能在本地及全球「講好產品故事」。 產 品安全： 透過應用全球標準，GS1 HK亦可協助企業實現產品追溯、提升跨境可視化及驗證真僞，確保產品安全，同時有助符合監管要求及提升消費者信心。本會亦正倡議採用加入GS1 標準的 QR 碼，以數碼方式展示檢測證書、追溯及真偽資訊，甚至啟用保養服務，在供應鏈各環節上建立信任。

透過應用全球標準，GS1 HK亦可協助企業實現產品追溯、提升跨境可視化及驗證真僞，確保產品安全，同時有助符合監管要求及提升消費者信心。本會亦正倡議採用加入GS1 標準的 QR 碼，以數碼方式展示檢測證書、追溯及真偽資訊，甚至啟用保養服務，在供應鏈各環節上建立信任。 產品可持續發展：同時，GS1 HK正協助企業應對 ESG 披露（特別是範疇三排放）及新興監管要求，例如是歐盟將於2030年實施的數碼產品護照（EU Digital Product Passport）。本會的「ESG 供應鏈社群方案」可集中化收集數據，並自動計算買家與供應商之間的範疇三碳排放數據，現已有上市餐飲集團及其供應商開始採用該平台。

精彩絕倫的一夜 晚宴節目精彩豐富，包括由業界獻唱的「GS1 Sing & Shine」、融合音樂與時尚的「歌映時裝匯」，以及由合作夥伴贊助的幸運大抽獎。獎品包括商務艙來回機票、「HK Football Festival 2026：Chelsea vs Juventus」包廂門票。晚宴更由藝人 Joe Junior 驚喜演出，並與嘉賓同台獻唱，將現場氣氛推向高峰。 同場亦舉行「貼心企業嘉許計劃」15 週年頒獎典禮，表揚 78 間傑出企業。 （按此瀏覽獲表揚企業） 香港貨品編碼協會總裁林潔貽女士感謝所有嘉賓，並帶出GS1 HK如何幫助企業。她表示：「衷心感謝各位嘉賓及贊助商的鼎力支持，令晚宴順利舉行。我們會繼續凝聚全球行業，應用全球標準，把握『Go Digital、Go Green 』機遇、推動可持續發展，並強化供應鏈韌性。」

按此下載更多圖片 關於香港貨品編碼協會 香港貨品編碼協會是GS1®環球組織的香港分會，GS1®是一家提供全球數據標準的非牟利組織，總部位於比利時的首都布魯塞爾，分會遍布全球120多個國家。我們協助企業識別、獲取及分享實體與數碼供應鏈上的可信數據。透過全球標準如條碼(GTIN)，幫助企業數碼化、提升效率、供應鏈可視化及加强協作。 我們以標準為基礎，拓展了不同平台，如促進企業之間數據交換的ezTRADE、推動實時追蹤的ezTRACK，以及建基於GS1 Digital Link的1QR - 透過2D條碼（QR碼）提供豐富產品資訊如證書認證、可持續發展數據等。

本會構建的可信數據基礎延伸至支援企業貿易融資及範圍3排放報告，協助實現ESG要求。 在現今由人工智能帶動的經濟環境，數據質量至關重要，本會於此提供了一個準確、透明、可連結、可搜索、可共享及可追蹤的數據基礎。 GS1 HK目前有近 8,000名企業會員，涵蓋約20種行業，包括零售消費品、食品及餐飲、醫療護理、成衣、物流及資訊科技。 網址：www.gs1hk.org 。 View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/apac/zh/news-releases/gs1-hong-kong--2026---302755366.html SOURCE 香港貨品編碼協會