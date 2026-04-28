聲通科技（02495.HK）完成向策略投資者發行新H股 募資約1.91億港元

強化資本基礎 推進「通曉」智能體平台研發與商業落地

香港 - 2026年4月28日 - 中國領先的可信交互智能核心技術提供商與生態運營商聲通科技股份有限公司（「聲通科技」，股份代號：2495.HK）欣然宣佈，根據一般授權向認購人State Fortune Global Strategic LPF（「認購人A」）發行新H股之事項（「認購事項A」）已於2026年4月27日圓滿完成。本公司成功按每股46.3港元的認購價，向認購人A配發及發行合共4,134,849股新H股，所得款項淨額約為1.909億港元。



戰略投資者背景雄厚彰顯長期發展信心



認購人A為根據香港法例第637章註冊的有限合夥基金，由其普通合夥人晶鑫國際金融集團有限公司（「晶鑫金融」）行事。晶鑫金融為持牌進行證券交易、就證券提供意見及資產管理等受規管活動的法團。



本公司董事會認為，認購人A作為獨立於本公司及其關連人士的第三方戰略投資者，其入股充分體現了市場對聲通科技發展前景及企業級可信交互智能解決方案價值的認可。



資金用途：聚焦研發與運營



本次認購事項A所得款項淨額約為1.909億港元，將按以下比例分配使用：





約50%用於研發投入：旨在增強本公司的技術能力及提升產品創新水平。具體將重點支持構建基於元模型的多模態融合架構的研發及產品創新，以及開發具備持續學習能力的智能體及多智能體分工協同技術體系。

約50%用於營運資金及一般企業用途：包括支付員工薪酬、社會保險、住房公積金及其他人力資源開支；採購主營業務所需的硬件、設備及服務；償還銀行貸款及其他行政開支。

表示：「我們非常高興能夠成功完成是次戰略認購。State Fortune Global Strategic LPF作為知名金融機構旗下的投資主體，其資金實力和行業資源將為公司的長遠發展提供堅實支持。是次認購不僅優化了本公司的股東基礎及資本結構，更為我們在競爭激烈的智能體領域持續注入了強勁動力。」配合資金的注入，聲通科技於近日正式發布了自研企業級智能體開發平台——。該平台旨在解決當前大模型應用碎片化、難以形成高效協同的痛點，將分散的AI能力進行標準化拆解與融合。「通曉」平台具備可信決策機制、專屬認知建模、低門檻開發體驗、多智能體協同能力及開放進化生態五大核心能力。它允許業務人員通過可視化拖拽的方式，像搭樂高一樣快速構建解決實際問題的AI Agent，實現從「通用AI」到「組織語義感知」的跨越，將傳統AI應用開發週期縮短70%以上，降低研發投入成本50%以上。此次定增募集的資金，將直接為「通曉」平台在多智能體分工協同技術體系方面的深度研發提供支持，助力公司向「平台化運營」的戰略轉型，進一步鞏固其在企業級智能體生態中的領先地位。