中國海油實現開門紅 2026年一季度產量業績雙提升

香港2026年4月28日 /美通社/ -- 中國海洋石油有限公司（「公司」或「中國海油」，香港聯交所股票代碼：00883（港幣櫃台）及80883（人民幣櫃台），上海證券交易所股票代碼：600938）今天公佈了2026年一季度經營業績。公司持續深化增儲上產、穩步推進降本增效，油氣淨產量和歸母淨利潤實現強勁增長。 2026年第一季度，中國海油實現淨產量205.1百萬桶油當量，同比增長8.6%，再創歷史新高。其中，中國淨產量140.0百萬桶油當量，同比上升7.0%；海外淨產量65.1百萬桶油當量，同比上升12.3%，主要得益於墾利10-2、圭亞那Yellowtail等油氣田的產量貢獻。

期內，公司共獲得4個新發現，並成功評價12個含油氣構造。其中，新發現旅大16-1展示了遼中凹陷古近系岩性領域的勘探前景；成功評價恩平20-5，一體化滾動增儲成效顯著。開發生產方面，惠州25-8 油田綜合調整項目和蓬萊19-3油田1/2/3/8/9區二次調整項目等已成功投產，其他新項目正在順利推進。 受實現油價與油氣銷量上升的影響，本季度公司未經審計的油氣銷售收入約人民幣970.0億元，同比增加9.9%；實現歸屬於母公司股東的淨利潤人民幣391.4億元，同比增加7.1%。桶油主要成本為28.41美元，成本競爭優勢持續鞏固。期內，公司資本支出約人民幣330.2億元，主要由於勘探井、調整井工作量的加快部署和產能建設的提速。

因此，本新聞稿中所做的所有前瞻性聲明均受這些謹慎性聲明的限制。本公司不能保證預期的業績或發展將會實現，或者即便在很大程度上得以實現，本公司也不能保證其將會對本公司、其業務或經營產生預期的效果。 *** *** *** *** 如有進一步查詢，請聯絡： 劉翠

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