第二屆「流行紋化」- 擁抱中華文化之美展覽於香港時尚家品及家紡展 （Home InStyle）與香港時裝節（Fashion InStyle）2026登場

新生代設計師重塑中華紋樣 打造跨越平面與立體、實體與數碼的超現實花園香港 - 2026年4月28日 - 繼三月於中環置地廣場圓滿展出後，第二屆「流行紋化」 — 擁抱中華文化之美展覽將於 2026 年 4 月 27 日至 30 日移師香港會議展覽中心，於香港時尚家品及家紡展（Home InStyle）與香港時裝節（Fashion InStyle）2026展出。
香港時尚家品及家紡展與香港時裝節雲集多個出色工藝與創意的國際品牌，為設計及時尚生活業界搭建交流橋樑，激發創意。
由職業訓練局（VTC）轄下香港知專設計學院（HKDI）主辦、文創產業發展處（CCIDA）資助，第二屆「流行紋化」— 擁抱中華文化之美展覽，邀請新生代設計師將中國傳統紋樣重新演繹，融入當代生活。以「從文化到自然 — 植物圖案的超現實花園」為主題，匯聚了多位設計師的獨特視角，由漢字部首「草花頭」（艹／艸）為核心，延伸出各種為不同場景而創作，跨越平面與立體、實體與數碼的作品。
展覽由梁展邦（Michael LEUNG）策展，除了邀請30位來自不同範疇的本地設計學生與年輕設計師共同參與創作，亦匯聚了多個本地及國際參展單位，參展設計師包括郭哲岸（Chulan KWAK）、麥芷筠（Cynthia MAK）、Made by Sandwich、楊國麟（Karmuel YOUNG）與吳亮賢（Tomy NG）、孔凡亮（Moon.noon）、STICKYLINE及馮思敏（Leona FUNG）。展覽中有超過 100 種由本地設計師創作的圖案，皆以漢字部首草花頭（艹／艸）為靈感，如同在一片圖案的田野中綻放，皆源於同一個古老而永生的起點——「艹／艸」。
藝術家研討會：「文化融合 × 生活設計：『流行紋化』的超現實美學」
4月30日 | 上午11時至下午12時
策展人梁展邦（Michael LEUNG）將聯同藝術家馮思敏（Leona FUNG）及孔凡亮（Moon.noon），於4月30日舉行以「文化融合 × 生活設計：『流行紋化』的超現實美學」為題的藝術家研討會，由「流行紋化」項目創意總監張西美主持。三位將分享如何將傳統中國元素融入當代生活設計，並透過在不同場地展出過的「流行紋化」作品，探討香港創意生活中東西方自然交融的過程，揭示文化交匯所誕生的超現實之美。
焦點展品：從書法線條到時間花園
郭哲岸（Chulan KWAK）的「草書結構」系列，大膽地將二維的書法藝術轉化為三維實體。作品靈感汲取自草書自由流動的筆觸，與「艹／艸」部在小篆體中的字形結構。設計師巧妙地保留了「艹／艸」與「木」在形態上的區別，將作品設計成對坐的低矮椅具，與縱向生長的樹木作出區分，在空間中構築書法揮毫時的動感與張力。
麥芷筠（Cynthia MAK）則以漢字「茶」為起點，聯想「人生如茶，先苦後甘」的意境，思考生命在晦暗與明亮間的流轉，創作出燈具作品「茶燈」，作品以層疊的立體幾何圖形構成，靈感取自傳統中式燈籠，透過鮮明的色彩與抽象幾何語彙，將傳統轉化為當代視覺藝術。作品中隱藏的漢字字符，彷彿提醒觀者：在苦澀的一天過後，家中總有一盞溫暖的光靜候歸人。
Made by Sandwich 創作的「時間的花園」，深入探討了「艹／艸」部首與時間的哲學關係。設計師認為許多從「艹／艸」衍生出的漢字（如茂、蘇、萎、荒）並非描述固定形態，而是描繪植物隨時間流逝的狀態。作品打破了線性的時間觀念，將生長、衰退與消失等不同階段的瞬間，並置於同一畫面上，構建出一座由「時間切片」組成的花園，呈現萬物共存的多重狀態。
受草花頭符號（艹／艸）啟發，楊國麟（Karmuel YOUNG）與吳亮賢（Tomy NG）聯手設計多媒體作品《Tower》，以一件靜止卻充滿張力的裝置，凝結「成長的一刻」。作品融合藝術、時尚與傢俱熔鑄，運用當代原始素材，將生長詮釋為萌發、層疊與轉化的過程。
Karmuel 以「至上主義」與「構成主義」的精髓構建基座。剛性的幾何形態奠定穩固基礎，中性配色突顯材質紋理，營造精準、平衡而克制的視覺秩序。
Tomy 以發光的細胞結構向上延伸，同時作為光源與有機體。落地燈被構想為一個懸浮的「細胞」——半透明 3D 樹脂列印核心外覆一層可充氣與抽氣的乳膠膜層，形成如「胎盤」般的外膜。透過充氣與抽氣，乳膠在膨脹與壓縮之間轉換，使形體於暴露和包覆之間遊移。與基座的剛性對比，強調脆弱性、滲透性與時間性，將光呈現為一種由壓力與時間塑形的生命狀態。
沉浸式體驗：虛實交錯的超現實景觀
展覽亦透過多媒體作品與大型裝置，引領觀眾進入感官的深層體驗。
孔凡亮（Moon.noon）打造的「蔓生萬象」，為展覽帶來一場結合動態視覺與音樂的感官沉浸式體驗。作品靈感源自代表植物的「草花頭」，透過抽象化的植物筆劃創造出流動的圖案，反映二十四節氣與本地花卉的生命循環。視覺與聽覺的完美融合，讓觀眾穿越真實與數碼的界限，從春之綻放到冬之蘊藏，親歷四季流轉與自然生機。
STICKYLINE 的大型裝置「生長中的幾何變體」，則對虛擬與現實的邊界提出詰問。繁盛的幾何叢林僅由兩種簡單的紙藝模組無限堆疊而成，模組上的圖案既像樹葉脈絡，又似數碼條碼。作品隱喻在我們讓真實自然消逝的同時，卻透過社交媒體中的點讚與分享，孕育出一座失控蔓生的虛擬叢林，引領觀眾走進這片人造景觀，反思人與自然日漸模糊的共生關係。
傳統工藝的當代轉化
此外，展覽亦特別展出藝術家馮思敏（Leona FUNG）的作品。其品牌 ByLeona 的精品瓷器系列，融合了中國傳統花卉的吉祥寓意與現代幾何美學。馮思敏突破了陶瓷僅為日用器皿的框架，更巧妙地將挑選出來的「流行紋化」大使紋樣融入地燈、鏡面、燭台等不同載體，重新詮釋出一套獨特而統一的視覺語彙。秉持「圖必有意，意必吉祥」的核心理念，她將文化符號自然地融入當代生活空間，展現了傳統工藝與現代設計對話的無限可能。
今個四月，走進漢字深藏的象徵世界，沉浸在此奇幻大自然的萬千姿態。
馮思敏（Leona FUNG）
展覽詳情:
第二屆「流行紋化」 — 擁抱中華文化之美 @ 香港時尚家品及家紡展與香港時裝節2026
日期 : 2026年4月27日至30日
時間: 上午9時30分至晚上6時30分（星期一至三）；上午9時30分至下午5時（星期四）
地點:香港會議展覽中心展覽廳3E南面大堂3CON-001攤位
「文化融合 × 生活設計：『流行紋化』的超現實美學」藝術家研討會
日期： 2026年4月30日 (星期四)
時間： 上午11時至下午12時
地點： 香港會議展覽中心 展覽廳 3FG, THE RUNWAY
主持： 張西美女士
講者： 梁展邦先生、馮思敏女士、孔凡亮先生
關於職業訓練局（VTC）
職業訓練局（VTC）成立於1982年，是全香港最具規模的職業專才教育機構。VTC的使命是為離校生及在職人士提供具價值的進修選擇，協助他們培養正確價值觀和掌握知識技能，充分裝備他們終身學習，加強就業能力，為業界提供支持，促進行業人力發展。VTC共有14間機構成員，包括香港高等教育科技學院（THEi高科院）、高峰進修學院（PEAK）、才晉高等教育學院（SHAPE）、香港專業教育學院（IVE）、香港知專設計學院（HKDI）、香港資訊科技學院（HKIIT）、酒店及旅游學院（HTI）、中華廚藝學院（CCI）、國際廚藝學院（ICI）、海事訓練學院（MSTI）、青年學院、卓越培訓發展中心（Pro-Act by VTC）、匯縱專業發展中心（IVDC），及展亮技能發展中心。
網址：www.vtc.edu.hk
關於香港知專設計學院 (HKDI)
香港知專設計學院 (HKDI) 為職業訓練局轄下學院，致力提供優質教育，建構知識和發展專業，為香港創意工業培育優秀的設計人才。HKDI 擁有多年的設計教育經驗，提供超過20個設計課程，科目涵蓋主要設計學系，並將其優勢融合，包括建築、室內及產品設計、傳意設計、數碼媒體以及時裝及形象設計。配合靈活升學及高等教育需求，HKDI 學生於修畢兩年制的高級文憑後，可直接升讀由英國著名大學頒授的一年制學士學位課程。HKDI 採取「思考與實踐」的教育方針，開辦與時並進的課程，並積極與國內外的設計學院及業界保持緊密合作。我們為學生提供獲得實踐經驗及參與國際交流計劃的機會，以擴闊學生視野，加強學生的創新思維和社會敏感度。
網址：https://hkdi.edu.hk/TC
文創產業發展處 (CCIDA)
文創產業發展處(文創處)於2024年6月成立，前身為自2009年設立的「創意香港」。文創處是香港特別行政區政府文化體育及旅遊局轄下為文化和創意業界提供一站式服務與支援的專責辦公室，致力為香港營造有利的環境，促進藝術、文化及創意業界的產業化發展。文創處的策略重點為培育人才及促進初創企業的發展、開拓市場、推動更多跨界別跨領域的合作、推動文化藝術和創意業界產業化，以及在社會營造創意氛圍，以加強香港成為亞洲創意之都和中外文化藝術交流中心的定位。
網址：https://www.ccidahk.gov.hk/tc/index.html
免責聲明：香港特別行政區政府僅為本項目提供資助，除此之外並無參與項目。在本刊物／活動內（或由項目小組成員）表達的任何意見、研究成果、結論或建議，均不代表香港特別行政區政府、文化體育及旅遊局、文創產業發展處、「創意智優計劃」秘書處或「創意智優計劃」審核委員會的觀點。