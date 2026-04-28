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商業動向
出版：2026-Apr-28 18:00
更新：2026-Apr-28 18:00
Media OutReach Newswire

第二屆「流行紋化」- 擁抱中華文化之美展覽於香港時尚家品及家紡展 （Home InStyle）與香港時裝節（Fashion InStyle）2026登場

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新生代設計師重塑中華紋樣 打造跨越平面與立體、實體與數碼的超現實花園

香港 - 2026年4月28日 - 繼三月於中環置地廣場圓滿展出後，第二屆「流行紋化」擁抱中華文化之美展覽將於 2026 4 27 日至 30 移師香港會議展覽中心，於香港時尚家品及家紡展（Home InStyle）與香港時裝節（Fashion InStyle）2026展出。

MOTIFX at HKCEC

香港時尚家品及家紡展與香港時裝節雲集多個出色工藝與創意的國際品牌，為設計及時尚生活業界搭建交流橋樑，激發創意。

由職業訓練局（VTC）轄下香港知專設計學院（HKDI）主辦、文創產業發展處（CCIDA）資助，第二屆「流行紋化」— 擁抱中華文化之美展覽，邀請新生代設計師將中國傳統紋樣重新演繹，融入當代生活。以「從文化到自然植物圖案的超現實花園」為主題，匯聚了多位設計師的獨特視角，由漢字部首「草花頭」（艹／艸）為核心，延伸出各種為不同場景而創作，跨越平面與立體、實體與數碼的作品。

展覽由梁展邦（Michael LEUNG）策展，除了邀請30位來自不同範疇的本地設計學生與年輕設計師共同參與創作，亦匯聚了多個本地及國際參展單位，參展設計師包括郭哲岸（Chulan KWAK）、麥芷筠（Cynthia MAK）、Made by Sandwich、楊國麟（Karmuel YOUNG）與吳亮賢（Tomy NG）、孔凡亮（Moon.noon）、STICKYLINE及馮思敏（Leona FUNG）。展覽中有超過 100 種由本地設計師創作的圖案，皆以漢字部首草花頭（艹／艸）為靈感，如同在一片圖案的田野中綻放，皆源於同一個古老而永生的起點——「艹／艸」。

藝術家研討會：「文化融合 × 生活設計：『流行紋化』的超現實美學」
430 | 上午11時至下午12

策展人梁展邦（Michael LEUNG）將聯同藝術家馮思敏（Leona FUNG）及孔凡亮（Moon.noon），於430日舉行以「文化融合 × 生活設計：『流行紋化』的超現實美學」為題的藝術家研討會，由「流行紋化」項目創意總監張西美主持。三位將分享如何將傳統中國元素融入當代生活設計，並透過在不同場地展出過的「流行紋化」作品，探討香港創意生活中東西方自然交融的過程，揭示文化交匯所誕生的超現實之美。

焦點展品：從書法線條到時間花園

郭哲岸（Chulan KWAK）的「草書結構」系列，大膽地將二維的書法藝術轉化為三維實體。作品靈感汲取自草書自由流動的筆觸，與「艹／艸」部在小篆體中的字形結構。設計師巧妙地保留了「艹／艸」與「木」在形態上的區別，將作品設計成對坐的低矮椅具，與縱向生長的樹木作出區分，在空間中構築書法揮毫時的動感與張力。

麥芷筠（Cynthia MAK）則以漢字「茶」為起點，聯想「人生如茶，先苦後甘」的意境，思考生命在晦暗與明亮間的流轉，創作出燈具作品「茶燈」，作品以層疊的立體幾何圖形構成，靈感取自傳統中式燈籠，透過鮮明的色彩與抽象幾何語彙，將傳統轉化為當代視覺藝術。作品中隱藏的漢字字符，彷彿提醒觀者：在苦澀的一天過後，家中總有一盞溫暖的光靜候歸人。

Made by Sandwich 創作的「時間的花園」，深入探討了「艹／艸」部首與時間的哲學關係。設計師認為許多從「艹／艸」衍生出的漢字（如茂、蘇、萎、荒）並非描述固定形態，而是描繪植物隨時間流逝的狀態。作品打破了線性的時間觀念，將生長、衰退與消失等不同階段的瞬間，並置於同一畫面上，構建出一座由「時間切片」組成的花園，呈現萬物共存的多重狀態。

受草花頭符號（艹／艸）啟發，楊國麟（Karmuel YOUNG）與吳亮賢（Tomy NG）聯手設計多媒體作品《Tower》，以一件靜止卻充滿張力的裝置，凝結「成長的一刻」。作品融合藝術、時尚與傢俱熔鑄，運用當代原始素材，將生長詮釋為萌發、層疊與轉化的過程。

Karmuel 以「至上主義」與「構成主義」的精髓構建基座。剛性的幾何形態奠定穩固基礎，中性配色突顯材質紋理，營造精準、平衡而克制的視覺秩序。

Tomy 以發光的細胞結構向上延伸，同時作為光源與有機體。落地燈被構想為一個懸浮的「細胞」——半透明 3D 樹脂列印核心外覆一層可充氣與抽氣的乳膠膜層，形成如「胎盤」般的外膜。透過充氣與抽氣，乳膠在膨脹與壓縮之間轉換，使形體於暴露和包覆之間遊移。與基座的剛性對比，強調脆弱性、滲透性與時間性，將光呈現為一種由壓力與時間塑形的生命狀態。

沉浸式體驗：虛實交錯的超現實景觀

展覽亦透過多媒體作品與大型裝置，引領觀眾進入感官的深層體驗。

孔凡亮（Moon.noon）打造的「蔓生萬象」，為展覽帶來一場結合動態視覺與音樂的感官沉浸式體驗。作品靈感源自代表植物的「草花頭」，透過抽象化的植物筆劃創造出流動的圖案，反映二十四節氣與本地花卉的生命循環。視覺與聽覺的完美融合，讓觀眾穿越真實與數碼的界限，從春之綻放到冬之蘊藏，親歷四季流轉與自然生機。

STICKYLINE 的大型裝置「生長中的幾何變體」，則對虛擬與現實的邊界提出詰問。繁盛的幾何叢林僅由兩種簡單的紙藝模組無限堆疊而成，模組上的圖案既像樹葉脈絡，又似數碼條碼。作品隱喻在我們讓真實自然消逝的同時，卻透過社交媒體中的點讚與分享，孕育出一座失控蔓生的虛擬叢林，引領觀眾走進這片人造景觀，反思人與自然日漸模糊的共生關係。

傳統工藝的當代轉化

此外，展覽亦特別展出藝術家馮思敏（Leona FUNG）的作品。其品牌 ByLeona 的精品瓷器系列，融合了中國傳統花卉的吉祥寓意與現代幾何美學。馮思敏突破了陶瓷僅為日用器皿的框架，更巧妙地將挑選出來的「流行紋化」大使紋樣融入地燈、鏡面、燭台等不同載體，重新詮釋出一套獨特而統一的視覺語彙。秉持「圖必有意，意必吉祥」的核心理念，她將文化符號自然地融入當代生活空間，展現了傳統工藝與現代設計對話的無限可能。

今個四月，走進漢字深藏的象徵世界，沉浸在此奇幻大自然的萬千姿態。

策展人: 梁展邦（Michael LEUNG）
出生於香港，於荷蘭 Design Academy Eindhoven 取得設計碩士後，在當地創立Studio AA（前稱MIRO），項目橫跨平面、產品與空間設計。作品探索工藝與工業、本土文化及永續性等課題，曾獲香港青年設計才俊獎及Perspective 40 Under 40 Awards，並於米蘭、荷蘭設計週及國際重要展覽亮相。近年與德國維特拉設計博物館、英國V&A等機構合作，將設計觸角延伸至展覽策劃。

參展單位
郭哲岸（Chulan KWAK ）
韓國設計師郭哲岸是一位駐首爾的設計師，其創作橫跨雕塑、傢俱與空間設計。他曾接受工藝與概念設計的專業訓練，考獲弘益大學藝術學士、埃因霍溫設計學院碩士，作品核心探索將書法的氣韻動能轉化為三維形態，讓形態如在空中自由揮灑般延展。

麥芷筠（Cynthia MAK）
麥芷筠是一位新晉的香港藝術家與設計師，她的藝術作品以獨特的構圖理念和幾何圖形排列著稱，展現出獨樹一幟的抽象風格。她的作品不僅展現了色彩的藝術和美學的判斷，還蘊含著情感的表現，讓人不自覺地投入她的愉快氛圍中。麥芷筠最初因熱愛藝術而踏足這個領域，並在2021年疫情期間全情投入創作。她的作品曾於香港藝術館、日本Ginza Six及阿布扎比藝術博覽會展出，並獲得與Hermès、Louis Vuitton、新宿伊勢丹及香港置地廣塲等知名機構的合作機會。麥芷筠的藝術生涯中，她的創作不僅為觀眾帶來歡樂，並宣揚健康的生活方式。

Made By Sandwich
成立於2023年，Made by Sandwich 是一家位於上海的創意集合型工作室。品牌以敏銳的洞察力回應當下不斷變化的視覺潮流，並為合作夥伴提供全方位的服務，包括視覺形象設計、包裝設計、書籍設計、三維創意與動態設計、展覽策劃等。

楊國麟（Karmuel YOUNG)
Karmuel YOUNG是香港男裝設計師，同時也是跨媒體品牌KARMUEL YOUNG的創辦人。畢業後，他先後於巴黎Damir Doma工作室、維也納Ute Ploier工作室任職，隨後回港在連卡佛負責品牌創意事務，並於 I.T 擔綱男裝設計。2014年創立個人品牌，初期專注鞋履與配飾設計，2019年推出首個完整男裝系列。他獲得 Lane Crawford “Creative Call Out”獎項，並於 2021 年被評為“10 Asian Designers To Watch Award”。品牌持續探索剪裁創新、永續發展與跨領域合作，持續建構當代男性衣櫥。

吳亮賢（Tomy NG）
Tomy NG 是一位居於倫敦的藝術家，主要以充氣乳膠為創作媒材。他的創作探索時間與存在，將抽象的哲學概念轉譯為可觸的雕塑形態。透過充氣與放氣的循環，他的作品揭示時間並非線性概念，而是一種維度的轉變。他的創作橫跨雕塑、空間裝置與穿戴物件，近期展覽包括於 YoungSpace 倫敦展出的 Nascent with BAD、與Untitlab 在 ICA 倫敦的表演合作 Symbiont，以及透過 H.Lorenzo 與 Karmuel YOUNG 在洛杉磯呈現的 Tire 01 / Muscle 01充氣式乳膠背心。

馮思敏（Leona FUNG
Leona FUNG 是香港美學品牌 ByLeona 的創辦人及藝術家。自小熱愛中西藝術文化及旅遊，於英國劍橋大學畢業後先從事私人銀行業務，及後選擇創辦自己的陶瓷品牌。Leona 擅長以現代設計轉譯東方文化符號，通過陶瓷、家居等載體呈現「東意西境」的美學敘事。作品曾於法國 Maison&Objet、Fine Art Asia等國際平台展出，並入駐香港故宮文化博物館、香港美術館及多個藝術機構與高端酒店及商場。

孔凡亮（Moon.noon）
Moon.noon（孔凡亮）為實時視覺藝術家，擅長將數據敘事、沉浸式視聽與感官體驗融合。曾任用戶體驗設計師，現將氣候數據、城市景觀及觀眾互動轉化為具感染力的視覺語言。作品曾現身M+博物館、香港中樂團、西九自由爵士節，亦與可口可樂、LG、三星等品牌合作，持續以藝術感知與理性分析突破數據敘事的邊界。

STICKYLINE
STICKYLINE由香港創意設計師Mic LEONG（梁麥克）及Soilworm LAI（賴世龍）於2011年創立，以大型多面體雕塑呈現創意工程、數學與幾何之美。二人以紙張與金屬為主要媒介，結合動能、聲音與燈光技術，打造極簡、耐用且充滿未來感的藝術裝置、場域特定作品及私人委託項目，多年來於設計界備受矚目。

展覽詳情:

第二屆「流行紋化」擁抱中華文化之美 @ 香港時尚家品及家紡展與香港時裝節2026

日期 : 2026年4月27日至30日
時間: 上午9時30分至晚上6時30分（星期一至三）；上午9時30分至下午5時（星期四）
地點:香港會議展覽中心展覽廳3E南面大堂3CON-001攤位

「文化融合 × 生活設計：『流行紋化』的超現實美學」藝術家研討會
日期： 2026年4月30日 (星期四)
時間： 上午11時至下午12時
地點： 香港會議展覽中心 展覽廳 3FG, THE RUNWAY
主持： 張西美女士
講者： 梁展邦先生、馮思敏女士、孔凡亮先生




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關於職業訓練局（VTC）

職業訓練局（VTC）成立於1982年，是全香港最具規模的職業專才教育機構。VTC的使命是為離校生及在職人士提供具價值的進修選擇，協助他們培養正確價值觀和掌握知識技能，充分裝備他們終身學習，加強就業能力，為業界提供支持，促進行業人力發展。VTC共有14間機構成員，包括香港高等教育科技學院（THEi高科院）、高峰進修學院（PEAK）、才晉高等教育學院（SHAPE）、香港專業教育學院（IVE）、香港知專設計學院（HKDI）、香港資訊科技學院（HKIIT）、酒店及旅游學院（HTI）、中華廚藝學院（CCI）、國際廚藝學院（ICI）、海事訓練學院（MSTI）、青年學院、卓越培訓發展中心（Pro-Act by VTC）、匯縱專業發展中心（IVDC），及展亮技能發展中心。

網址：

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關於香港知專設計學院 (HKDI)

香港知專設計學院 (HKDI) 為職業訓練局轄下學院，致力提供優質教育，建構知識和發展專業，為香港創意工業培育優秀的設計人才。HKDI 擁有多年的設計教育經驗，提供超過20個設計課程，科目涵蓋主要設計學系，並將其優勢融合，包括建築、室內及產品設計、傳意設計、數碼媒體以及時裝及形象設計。配合靈活升學及高等教育需求，HKDI 學生於修畢兩年制的高級文憑後，可直接升讀由英國著名大學頒授的一年制學士學位課程。HKDI 採取「思考與實踐」的教育方針，開辦與時並進的課程，並積極與國內外的設計學院及業界保持緊密合作。我們為學生提供獲得實踐經驗及參與國際交流計劃的機會，以擴闊學生視野，加強學生的創新思維和社會敏感度。

網址：

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文創產業發展處 (CCIDA)

文創產業發展處(文創處)於2024年6月成立，前身為自2009年設立的「創意香港」。文創處是香港特別行政區政府文化體育及旅遊局轄下為文化和創意業界提供一站式服務與支援的專責辦公室，致力為香港營造有利的環境，促進藝術、文化及創意業界的產業化發展。文創處的策略重點為培育人才及促進初創企業的發展、開拓市場、推動更多跨界別跨領域的合作、推動文化藝術和創意業界產業化，以及在社會營造創意氛圍，以加強香港成為亞洲創意之都和中外文化藝術交流中心的定位。

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免責聲明：香港特別行政區政府僅為本項目提供資助，除此之外並無參與項目。在本刊物／活動內（或由項目小組成員）表達的任何意見、研究成果、結論或建議，均不代表香港特別行政區政府、文化體育及旅遊局、文創產業發展處、「創意智優計劃」秘書處或「創意智優計劃」審核委員會的觀點。

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Media OutReach Newswire 是唯一一家專注於亞太與東南亞地區新聞稿發布的全球新聞通訊社，新聞稿發布網絡覆蓋26個國家。擁有 200,000 名記者和編輯數據資料，涵蓋 500 個新聞行業種類、70,000 個媒體機構，以及全球 1,500 個網絡新聞媒體合作伙伴，遍及亞太地區、東南亞、美國和加拿大、中東、非洲、歐洲和英國、拉丁美洲。

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