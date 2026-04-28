第二屆「流行紋化」- 擁抱中華文化之美展覽於香港時尚家品及家紡展 （Home InStyle）與香港時裝節（Fashion InStyle）2026登場

新生代設計師重塑中華紋樣 打造跨越平面與立體、實體與數碼的超現實花園

藝術家研討會：「文化融合

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生活設計：『流行紋化』的超現實美學」



4

月

30

日

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上午

11

時至下午

12

時

策展人: 梁展邦（Michael LEUNG）





參展單位 郭哲岸（Chulan KWAK ）



麥芷筠（Cynthia MAK） 麥芷筠是一位新晉的香港藝術家與設計師，她的藝術作品以獨特的構圖理念和幾何圖形排列著稱，展現出獨樹一幟的抽象風格。她的作品不僅展現了色彩的藝術和美學的判斷，還蘊含著情感的表現，讓人不自覺地投入她的愉快氛圍中。麥芷筠最初因熱愛藝術而踏足這個領域，並在2021年疫情期間全情投入創作。她的作品曾於香港藝術館、日本Ginza Six及阿布扎比藝術博覽會展出，並獲得與Hermès、Louis Vuitton、新宿伊勢丹及香港置地廣塲等知名機構的合作機會。麥芷筠的藝術生涯中，她的創作不僅為觀眾帶來歡樂，並宣揚健康的生活方式。

韓國設計師郭哲岸是一位駐首爾的設計師，其創作橫跨雕塑、傢俱與空間設計。他曾接受工藝與概念設計的專業訓練，考獲弘益大學藝術學士、埃因霍溫設計學院碩士，作品核心探索將書法的氣韻動能轉化為三維形態，讓形態如在空中自由揮灑般延展。 Made By Sandwich 成立於2023年，Made by Sandwich 是一家位於上海的創意集合型工作室。品牌以敏銳的洞察力回應當下不斷變化的視覺潮流，並為合作夥伴提供全方位的服務，包括視覺形象設計、包裝設計、書籍設計、三維創意與動態設計、展覽策劃等。

楊國麟（Karmuel YOUNG) Karmuel YOUNG是香港男裝設計師，同時也是跨媒體品牌KARMUEL YOUNG的創辦人。畢業後，他先後於巴黎Damir Doma工作室、維也納Ute Ploier工作室任職，隨後回港在連卡佛負責品牌創意事務，並於 I.T 擔綱男裝設計。2014年創立個人品牌，初期專注鞋履與配飾設計，2019年推出首個完整男裝系列。他獲得 Lane Crawford “Creative Call Out”獎項，並於 2021 年被評為“10 Asian Designers To Watch Award”。品牌持續探索剪裁創新、永續發展與跨領域合作，持續建構當代男性衣櫥。

吳亮賢（Tomy NG） Tomy NG 是一位居於倫敦的藝術家，主要以充氣乳膠為創作媒材。他的創作探索時間與存在，將抽象的哲學概念轉譯為可觸的雕塑形態。透過充氣與放氣的循環，他的作品揭示時間並非線性概念，而是一種維度的轉變。他的創作橫跨雕塑、空間裝置與穿戴物件，近期展覽包括於 YoungSpace 倫敦展出的 Nascent with BAD、與Untitlab 在 ICA 倫敦的表演合作 Symbiont，以及透過 H.Lorenzo 與 Karmuel YOUNG 在洛杉磯呈現的 Tire 01 / Muscle 01充氣式乳膠背心。

馮思敏（Leona FUNG）

Leona FUNG 是香港美學品牌 ByLeona 的創辦人及藝術家。自小熱愛中西藝術文化及旅遊，於英國劍橋大學畢業後先從事私人銀行業務，及後選擇創辦自己的陶瓷品牌。Leona 擅長以現代設計轉譯東方文化符號，通過陶瓷、家居等載體呈現「東意西境」的美學敘事。作品曾於法國 Maison&Objet、Fine Art Asia等國際平台展出，並入駐香港故宮文化博物館、香港美術館及多個藝術機構與高端酒店及商場。

孔凡亮（Moon.noon） Moon.noon（孔凡亮）為實時視覺藝術家，擅長將數據敘事、沉浸式視聽與感官體驗融合。曾任用戶體驗設計師，現將氣候數據、城市景觀及觀眾互動轉化為具感染力的視覺語言。作品曾現身M+博物館、香港中樂團、西九自由爵士節，亦與可口可樂、LG、三星等品牌合作，持續以藝術感知與理性分析突破數據敘事的邊界。

STICKYLINE STICKYLINE由香港創意設計師Mic LEONG（梁麥克）及Soilworm LAI（賴世龍）於2011年創立，以大型多面體雕塑呈現創意工程、數學與幾何之美。二人以紙張與金屬為主要媒介，結合動能、聲音與燈光技術，打造極簡、耐用且充滿未來感的藝術裝置、場域特定作品及私人委託項目，多年來於設計界備受矚目。

展覽詳情 :



第二屆「流行紋化」 — 擁抱中華文化之美 @ 香港時尚家品及家紡展與香港時裝節2026



日期 : 2026年4月27日至30日

時間: 上午9時30分至晚上6時30分（星期一至三）；上午9時30分至下午5時（星期四）

地點:香港會議展覽中心展覽廳3E南面大堂3CON-001攤位



「文化融合 × 生活設計：『流行紋化』的超現實美學」藝術家研討會

日期： 2026年4月30日 (星期四)

時間： 上午11時至下午12時

地點： 香港會議展覽中心 展覽廳 3FG, THE RUNWAY

主持： 張西美女士

講者： 梁展邦先生、馮思敏女士、孔凡亮先生







出生於香港，於荷蘭 Design Academy Eindhoven 取得設計碩士後，在當地創立Studio AA（前稱MIRO），項目橫跨平面、產品與空間設計。作品探索工藝與工業、本土文化及永續性等課題，曾獲香港青年設計才俊獎及Perspective 40 Under 40 Awards，並於米蘭、荷蘭設計週及國際重要展覽亮相。近年與德國維特拉設計博物館、英國V&A等機構合作，將設計觸角延伸至展覽策劃。

香港 - 2026年4月28日 - 繼三月於中環置地廣場圓滿展出後，將於移師香港會議展覽中心，於香港時尚家品及家紡展（Home InStyle）與香港時裝節（Fashion InStyle）2026展出。雲集多個出色工藝與創意的國際品牌，為設計及時尚生活業界搭建交流橋樑，激發創意。由職業訓練局（VTC）轄下香港知專設計學院（HKDI）主辦、文創產業發展處（CCIDA）資助，第二屆「流行紋化」— 擁抱中華文化之美展覽，邀請新生代設計師將中國傳統紋樣重新演繹，融入當代生活。以為主題，匯聚了多位設計師的獨特視角，由漢字部首「草花頭」（艹／艸）為核心，延伸出各種為不同場景而創作，跨越平面與立體、實體與數碼的作品。展覽由梁展邦（Michael LEUNG）策展，除了邀請30位來自不同範疇的本地設計學生與年輕設計師共同參與創作，亦匯聚了多個本地及國際參展單位，參展設計師包括郭哲岸（Chulan KWAK）、麥芷筠（Cynthia MAK）、Made by Sandwich、楊國麟（Karmuel YOUNG）與吳亮賢（Tomy NG）、孔凡亮（Moon.noon）、STICKYLINE及馮思敏（Leona FUNG）。展覽中有超過 100 種由本地設計師創作的圖案，皆以漢字部首草花頭（艹／艸）為靈感，如同在一片圖案的田野中綻放，皆源於同一個古老而永生的起點——「艹／艸」。策展人梁展邦（Michael LEUNG）將聯同藝術家馮思敏（Leona FUNG）及孔凡亮（Moon.noon），於，由「流行紋化」項目創意總監張西美主持。三位將分享如何將傳統中國元素融入當代生活設計，並透過在不同場地展出過的「流行紋化」作品，探討香港創意生活中東西方自然交融的過程，揭示文化交匯所誕生的超現實之美。郭哲岸（Chulan KWAK）的「草書結構」系列，大膽地將二維的書法藝術轉化為三維實體。作品靈感汲取自草書自由流動的筆觸，與「艹／艸」部在小篆體中的字形結構。設計師巧妙地保留了「艹／艸」與「木」在形態上的區別，將作品設計成對坐的低矮椅具，與縱向生長的樹木作出區分，在空間中構築書法揮毫時的動感與張力。麥芷筠（Cynthia MAK）則以漢字「茶」為起點，聯想「人生如茶，先苦後甘」的意境，思考生命在晦暗與明亮間的流轉，創作出燈具作品「茶燈」，作品以層疊的立體幾何圖形構成，靈感取自傳統中式燈籠，透過鮮明的色彩與抽象幾何語彙，將傳統轉化為當代視覺藝術。作品中隱藏的漢字字符，彷彿提醒觀者：在苦澀的一天過後，家中總有一盞溫暖的光靜候歸人。Made by Sandwich 創作的「時間的花園」，深入探討了「艹／艸」部首與時間的哲學關係。設計師認為許多從「艹／艸」衍生出的漢字（如茂、蘇、萎、荒）並非描述固定形態，而是描繪植物隨時間流逝的狀態。作品打破了線性的時間觀念，將生長、衰退與消失等不同階段的瞬間，並置於同一畫面上，構建出一座由「時間切片」組成的花園，呈現萬物共存的多重狀態。受草花頭符號（艹／艸）啟發，楊國麟（Karmuel YOUNG）與吳亮賢（Tomy NG）聯手設計多媒體作品《Tower》，以一件靜止卻充滿張力的裝置，凝結「成長的一刻」。作品融合藝術、時尚與傢俱熔鑄，運用當代原始素材，將生長詮釋為萌發、層疊與轉化的過程。Karmuel 以「至上主義」與「構成主義」的精髓構建基座。剛性的幾何形態奠定穩固基礎，中性配色突顯材質紋理，營造精準、平衡而克制的視覺秩序。Tomy 以發光的細胞結構向上延伸，同時作為光源與有機體。落地燈被構想為一個懸浮的「細胞」——半透明 3D 樹脂列印核心外覆一層可充氣與抽氣的乳膠膜層，形成如「胎盤」般的外膜。透過充氣與抽氣，乳膠在膨脹與壓縮之間轉換，使形體於暴露和包覆之間遊移。與基座的剛性對比，強調脆弱性、滲透性與時間性，將光呈現為一種由壓力與時間塑形的生命狀態。展覽亦透過多媒體作品與大型裝置，引領觀眾進入感官的深層體驗。孔凡亮（Moon.noon）打造的「蔓生萬象」，為展覽帶來一場結合動態視覺與音樂的感官沉浸式體驗。作品靈感源自代表植物的「草花頭」，透過抽象化的植物筆劃創造出流動的圖案，反映二十四節氣與本地花卉的生命循環。視覺與聽覺的完美融合，讓觀眾穿越真實與數碼的界限，從春之綻放到冬之蘊藏，親歷四季流轉與自然生機。STICKYLINE 的大型裝置「生長中的幾何變體」，則對虛擬與現實的邊界提出詰問。繁盛的幾何叢林僅由兩種簡單的紙藝模組無限堆疊而成，模組上的圖案既像樹葉脈絡，又似數碼條碼。作品隱喻在我們讓真實自然消逝的同時，卻透過社交媒體中的點讚與分享，孕育出一座失控蔓生的虛擬叢林，引領觀眾走進這片人造景觀，反思人與自然日漸模糊的共生關係。此外，展覽亦特別展出藝術家馮思敏（Leona FUNG）的作品。其品牌 ByLeona 的精品瓷器系列，融合了中國傳統花卉的吉祥寓意與現代幾何美學。馮思敏突破了陶瓷僅為日用器皿的框架，更巧妙地將挑選出來的「流行紋化」大使紋樣融入地燈、鏡面、燭台等不同載體，重新詮釋出一套獨特而統一的視覺語彙。秉持「圖必有意，意必吉祥」的核心理念，她將文化符號自然地融入當代生活空間，展現了傳統工藝與現代設計對話的無限可能。今個四月，走進漢字深藏的象徵世界，沉浸在此奇幻大自然的萬千姿態。