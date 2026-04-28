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出版：2026-Apr-28 18:00
更新：2026-Apr-28 18:00
Media OutReach Newswire

HONOR AI 讓香港歷史躍然眼前，HONOR 600 系列升級「AI 圖轉影片 2.0」化靜為動，重現珍貴光影片段

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業界首創升級「AI 圖轉影片 2.0」技術，一鍵穿越時空，重現動態港史

香港 - 2026年4月28日 - HONOR 600 系列正式登陸香港。全新 HONOR 600 系列搭載「AI 圖轉影片 2.0」功能，能夠將靜態影像轉化為栩栩如生的動態影片。此技術旨在為用戶重塑珍貴記憶，並以生動逼真的方式呈現歷史場景。其操作流程簡便直觀，用戶僅需輸入簡要的創意描述，即可生成 3 至 5 秒的動態影像。

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此功能不僅為歷史愛好者提供新穎的創作工具，亦能輔助家長製作具教育意義的歷史動畫，使昔日場景以全新視角再現。家長可以和小朋友一起，為一張啟德機場舊照片添上飛機劃過九龍城上空的一瞬，重溫昔日低空降落的震撼畫面；又或者讓西洋菜街與彌敦道重現車水馬龍、人聲鼎沸的熱鬧景象，讓新一代如親臨其境感受昔日旺角的繁華氛圍。在趣味創作的同時，這不但拉近親子距離，亦為了解香港歷史帶來耳目一新的沉浸式體驗。

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時尚配色設計與超強續航力，全面照顧日常所需

HONOR 600 Pro 與 HONOR 600 同樣提供三款時尚配色：旭日橙、雪原白及幻夜黑。當中旭日橙色調鮮明亮麗，充滿活力與時尚感，為整體造型增添朝氣，更顯年輕自信。若偏好低調沉穩風格，則可選擇雪原白或幻夜黑，色調簡約優雅，展現內斂氣質與成熟魅力。

此外，HONOR 亦推出 HONOR 600 Pro MOLLY 限量版，為品牌與 POP MART的首度聯名合作。限量版在延續旗艦級硬件配置的同時，於外觀設計、專屬包裝及系統介面全面融入 MOLLY 主題元素。這款別具特色的限量版設計，必定能喚起大家的少女心，成為兼具實用與收藏意義的心動之選。

無論是日常拍攝記錄，還是創作與重塑香港的昔日回憶，手機的電量表現一樣備受重視。HONOR 600 系列內置 7,000mAh 大容量電池，支援 80W 有線 HONOR SuperCharge 超級快充；而 HONOR 600 Pro 更支援 50W 無線快充，短時間內即可迅速補充電力，大幅減少等待時間。

HONOR 600 Lite 入門級AI手機，打開人像攝影大門

HONOR 600 Lite雖然為入門級AI手機，但同樣提供超乎想像的體驗，具備嫩綠色、流沙金及絲絨黑三種配色，包括「AI 圖轉影片 2.0」功能1、1億像素 AI 超清人像鏡頭2及6,520mAh 長續航電池3。此手機的AI 功能並不限於拍攝及影像創作，也具備AI 相機按鈕、AI 識屏建議和一系列AI修圖功能等等。

價格與供應

HONOR 600 Pro 設有12GB + 256GB及12GB + 512GB版本，建議零售價分別為HKD6,899（12GB + 512GB版本）及HKD6,399（12GB + 256GB版本）。

HONOR 600具備12GB + 256GB及12GB + 512GB兩個版本，建議零售價分別為HKD4,699（12GB + 512GB版本）及HKD4,299（12GB + 256GB版本）。

HONOR 600 Lite 設有8GB+256GB版本，建議零售價為HKD2,499。

HONOR 600 Pro MOLLY 限量版提供12GB + 512GB，建議零售價為 HKD6,999，將於5月29日公開發售，購買此產品即送限量版禮盒。


1 於2026年4月22日至7月31日（優惠期）期間，購買HONOR 600 Lite，可於首76天內每天免費試用10次AI圖轉影片2.0功能。優惠期後購買的用戶每30天可享用10次免費試用，額外使用將以折扣價: 3秒影片 （HKD3.52/影片） / 5秒影片 （HKD5.47/影片）提供。如欲了解更多有關收費，以及根據實際使用頻率延長使用期限的資格等詳細資訊，請聯絡HONOR客戶服務中心。具體收費政策的變化，請以官方通知為準。
2 1.08億像素相機是指後置主攝鏡頭。此相機模式僅支援高清模式。實際相片解像度可能會因不同拍攝模式和環境而異。
3 電池容量典型值為 6520mAh，電池容量額定值為 6320mAh。


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Media OutReach Newswire 是唯一一家專注於亞太與東南亞地區新聞稿發布的全球新聞通訊社，新聞稿發布網絡覆蓋26個國家。擁有 200,000 名記者和編輯數據資料，涵蓋 500 個新聞行業種類、70,000 個媒體機構，以及全球 1,500 個網絡新聞媒體合作伙伴，遍及亞太地區、東南亞、美國和加拿大、中東、非洲、歐洲和英國、拉丁美洲。

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