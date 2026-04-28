Verosoft 合作夥伴 PASI 利用 TAG Mobi EAM 將 Microsoft Dynamics 365 Business Central 擴展至企業級能源與採礦業

從中級市場邁向企業級：在能源與採礦業中，一家合作夥伴如何將 Business Central 擴大規模至支援 2,000 多位用戶 滿地可2026年4月28日 /美通社/ -- Verosoft 是一間企業資產管理 (EAM) 解決方案供應商，其方案內置於 Microsoft Dynamics 365 Business Central。該公司今日宣佈，其 Microsoft 合作夥伴 PASI 透過 The Asset Guardian (TAG) Mobi EAM 擴充 Business Central，成功取得 Semirara Mining and Power Corporation (SMPC) 的合約，證明 Business Central (簡稱 BC) 足以支援企業規模的資產密集型環境，而此等環境過往依靠大型企業資源規劃 (ERP) 及企業資產管理系統 (EAM) 平台運作。 推出初期約有 50 名用戶，用於建立資產結構和維護流程，之後用戶規模擴大至 TAG Mobi 及 Business Central 上的 2,000 多名用戶，當中為瞄準能源、採礦及其他工業領域的合作夥伴，建立出可重複應用的部署模式，預計 SMPC 仍會繼續擴展。

PASI 的董事長兼行政總裁 Rene Santos 說道：「Business Central 為我們帶來穩固的 ERP 基礎，但加入 TAG Mobi EAM 擴充功能後，我們得以開拓過往力有未逮的業務機遇。 這改變了我們實際能夠服務的客戶規模及類型，使我們從中級市場項目轉向企業級部署。」 對 Microsoft 合作夥伴的意義 此項目展示 Microsoft 合作夥伴可如何透過行業解決方案來擴充 Business Central，從而滿足能源及採礦等行業內資產密集的企業級需求，這些行業過往通常由大型 ERP 及 EAM 平台所覆蓋。 PASI 將 TAG Mobi EAM 加入其產品組合後，便能： 滿足 企業級能源與採礦維護要求

企業級能源與採礦維護要求 交付 EAM 方案於 Microsoft 生態系統中

EAM 方案於 Microsoft 生態系統中 擴展 Business Central 至中級市場 ERP 情境以外

Business Central 至中級市場 ERP 情境以外 建立 可重用的方法以配合複雜的工業部署

可重用的方法以配合複雜的工業部署 進軍高級市場，打入過去被視為 Business Central 難以接觸的行業

客戶及營運背景 SMPC 是垂直整合的能源與採礦企業，於塞米拉拉島 (Semirara Island) 開採露天煤礦，並在菲律賓八打雁省卡拉卡 (Calaca, Batangas) 營運燃煤發電廠。 SMPC 業務遍及採礦、發電、航運及基礎設施，其需要可靈活擴展的 ERP-EAM 平台，以便在營運複雜的遙距環境中支援維護執行與資產管理，同時堅守以單一 Microsoft 為基礎的核心系統。 挑戰：實現維護運作的現代化 SMPC 正致力革新維護運作，以迎接未來拓展需求。 舊有系統需要大量定制，且資產層級支援匱乏，因而在採礦隊伍、發電廠及海運資產之間，標準化預防性維護面臨重重挑戰。 管理層亦要求淘汰紙本作業流程，轉用以雲端優先的標準化平台，這平台既能從初期推行逐步擴展至大規模應用，又能兼顧管理控制、審計能力及運作效能。

Santos 補充道：「從一開始便很清晰，SMPC 需要全面的企業資產管理平台，而非輕量級的電腦化維護管理系統 (CMMS)。 交付方案：從 TAG Mobi EAM 延伸出來的 Business Central PASI 交付以 Microsoft 為基礎，結合 Business Central 與 TAG Mobi EAM 的解決方案。 是次部署涵蓋採礦地點及發電廠的方案，包括支援健康與安全流程、進階資源管理、隊伍維護及複雜資產結構的模組，同時把所有核心 ERP 數據、財務資料及主要記錄都留在 Business Central 內。 實施工作於 2025 年 12 月展開，其間 PASI 與 Verosoft 的專家進行了實地合作支援。 項目成果 此部署有助 SMPC 實現其營運中的維護及資產管理目標，涵蓋範圍如下：

提升了採礦、發電、配電及海運作業的預防性維護水平

提高了從資產購置、維護到退役整個生命週期成本的能見程度

於五個月內，由試行計劃推進至 所有開採場地及發電廠的全面部署

透過 PASI 與 Verosoft 的共同努力，在一個月內完成了第二波部署

隊伍及船隻的功能覆蓋面得以拓展 Santos 說：「我們的職責是擔任顧問。 首先了解客戶的營運實況，再圍繞 Business Central 組合出恰當的解決方案。 TAG Mobi EAM 令我們得以提供企業資產管理服務，無需過度定制，亦可與 Microsoft 並行不悖。」 從約 50 名用戶躍升至 2,000 多名用戶，此項目因而成為 Business Central 在能源與採礦生態圈內一項重大的里程碑。

關於 Verosoft 作為一間加拿大的全球軟件公司，Verosoft 為此引以為傲，致力憑著直覺敏銳、智慧非凡的解決方案，引領資產密集型企業邁向卓越營運。 公司旗艦產品 The Asset Guardian (TAG) Mobi EAM，讓企業能在製造、設施管理、可再生能源、採礦與發電等重要行業中，有效管理、維護和完善實體資產。 如欲了解更多資訊，請瀏覽 verosoftdesign.com。 View original content:https://www.prnewswire.com/apac/zh/news-releases/verosoft--pasi--tag-mobi-eam--microsoft-dynamics-365-business-central--302754678.html SOURCE Verosoft