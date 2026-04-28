Jolibee集團Q4經營溢利創歷史新高　2025全年業績表現亮麗

第四季經營溢利較去年同期成長 41.9%，達 41 億菲律賓披索；全年系統銷售成長16.6%。





財務數據





第四季度 (初步統計)





%



變動

2025 財年 (經審計)





%



變動

2025

2024

2025

2024



系統總銷售額 (SWS)

122,300 (約20.84億美元)

109,180 (約18.77億美元)

12.0

455,111 (約79.14億美元)

390,284 (約68.12億美元)

16.6

收入

80,890 (約13.78億美元)

73,695 (約12.67億美元)

9.8

305,112 (約53.06億美元)

269,942 (約47.12億美元)

13.0

經營溢利

4,143 (約7,100萬美元)

2,919 (約5,000萬美元)

41.9

20,150 (約3.50億美元)

16,889 ( 約2.95億美元 )

19.3

EBITDA

9,920 (約1.69億美元)

8,355 (約1.44億美元)

18.7

41,830 (約7.27億美元)

36,746 (約6.41億美元)

13.8

淨收入

1,988 (約3,400萬美元)

1,920 (約3,300萬美元)

3.5

11,005 (約1.91億美元)

10,796 (約1.88億美元)

1.9

母公司股東













應佔純利

2,221 (約3,800萬美元)

1,850 (約3,200萬美元)

20.1

10,872 (約1.89億美元)

10,317 (約1.80億美元)

5.4

每股盈利 - 基本

1.902 (約0.032美元)

1.574 (約0.027美元)

20.8

9.386 (約0.163美元)

8.851 (約0.154美元)

6.0

每股攤薄盈利

1.897 (約0.032美元)

1.570 (約0.027美元)

20.8

9.362 (約0.163美元)

8.826 (約0.154美元)

6.1



菲律賓馬尼拉都會區 - 2026年4月28日 - Jollibee 食品公司 (菲律賓證券交易所股份代號：JFC，下稱 Jollibee 集團、JFC、快樂蜂集團) 公布 2025 全年業績，整體表現亮麗。其中第四季經營溢利創歷史新高，達 41 億菲律賓披索，按年上升 41.9%；全年系統銷售額 (SWS) 增長16.6%，主要受亞洲主要市場持續穩健的業務表現，以及該集團擴大布局的國際業務所帶動。2025 年，快樂蜂集團在持續拓展國際業務版圖的同時，進一步鞏固其於亞洲市場的領先地位，推動國際業務的全年系統銷售額實現 27.0% 增長。亞洲多個核心市場表現亮眼，當中越南作為 Jollibee 品牌門店數目最大的海外市場，不僅業務表現強勁，門店網絡亦持續擴大。該集團之咖啡及茶飲業務亦保持強勁增長動能，全年系統同店銷售額上升 44.9%，不僅進一步豐富集團的增長引擎，亦為門店網絡的持續拓展注入動力。在香港，Jollibee持續深化與消費者的連結，並於U Food Favourite Food Awards 2025 榮獲「My Favourite Fast-Food Shop (我最喜愛的快餐店)」，印證該品牌對本地主流客群的吸引力與日俱增。在新加坡，該集團透過 Jollibee、Coffee Bean & Tea Leaf 及添好運進一步擴大業務版圖，截至2025年底，三個品牌的門店數目分別為 29 間、79 間及 9 間分店。Jollibee Singapore獲《海峽時報 (The Straits Times)》評為客戶服務排名第一的快餐連鎖品牌，而添好運則為其濱海灣金沙 (Marina Bay Sands) 旗艦店更新菜單，以更聚焦點心的餐單設計及更多價格相宜的新款選擇，進一步穩固核心客源，並吸引更多本地主流顧客到店消費。上述各市場持續穩健的表現，為該集團的整體業績提供有力支持，帶動集團旗下菲律賓及國際業務於全年錄得系統銷售額 16.6% 的增長。快樂蜂集團並以歷來最高的第四季經營溢利為 2025 年圓滿作結，按年上升 41.9%。快樂蜂集團全球行政總裁 Ernesto Tanmantiong 就 2025 年業績表示：「我為我們團隊在 2025 年的表現感到十分自豪。第四季營運收入較去年同期成長 41.9%，創下歷史新高，反映出強勁的銷售勢頭，經營槓桿亦進一步提升。全年而言，我們在菲律賓和國際業務的系統銷售額成長 16.6%。咖啡及茶飲業務持續擴大規模，系統銷售額按年增長 44.9%；與此同時，隨着集團於主要市場的有序拓展，國際業務系統銷售額亦上升 27.0%。其中，Jollibee 品牌於越南市場的發展勢頭持續強勁。越南為該品牌門店數目最大的國際市場，受惠於顧客需求的持續殷切，以及門店網絡的穩步擴展。我們於年內新開設 1,126 間門店，創下公司歷來最高紀錄，為未來的持續增長，拓展更堅實的空間。展望 2026 年，我們的首要任務依然明確：獲利增長、卓越營運，以及持續為股東和其他利益相關者創造價值。註： (1) 除每股數據外，各項金額以百萬披索計算。(2) 系統同店銷售額 (SWS) 為管理賬目，並不屬於經審計的財務報表。(3) 所列增長率乃按菲律賓披索 (PHP) 計算。綜合收入於第四季上升 9.8%，全年上升 13.0%，反映消費者需求持續，以及本集團核心市場持續保持強勁表現。第四季未計利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 (EBITDA) 按年上升 18.7% 至 99 億菲律賓披索 (約 1.690 億美元)；全年 EBITDA 則增加 13.8% 至 418 億菲律賓披索 (約 7.274 億美元)，顯示該集團於主要市場維持穩健的營運能力，並持續保持業務增長動能。第四季經營溢利大幅增長 41.9% 至 41 億菲律賓披索 (約 7,060 萬美元)，為該公司歷來最高的第四季經營溢利，經營溢利率亦按年擴大 110 個基點。此項增長主要來自收入動能持續強勁，加上成本效益進一步改善，包括更有效運用一般及行政開支，以及廣告及推廣開支等。按全年計，集團經營溢利按年增長 19.3% 至 201 億披索 (約 3.504 億美元)，經營溢利率亦按年提升 30 個基點，反映業務持續維持審慎的成本管理，以及經營槓桿效益的進一步提升。母公司權益持有人應佔純利於第四季按年增長 20.1% 至 22 億披索 (約 3,780 萬美元)，全年則按年上升 5.4% 至 109 億披索 (約 1.890 億美元)。相對於經營溢利，相關增長幅度的差異主要反映期內融資成本上升，以及稅項撥備增加。基本每股盈利 (EPS) 於第四季按年增長 20.8% 至 1.902 披索 (約 0.032 美元)，全年則上升 6.0% 至 9.386 披索 (約0 .163 美元)。按 2026 年既定目標，JFC 預計全年系統銷售額增長將達 8% 至 12%，同店銷售增長介乎 4% 至 6%，門店網絡擴張幅度則介乎 5% 至 10%；經營溢利增長預料為 15% 至 18%。JFC 亦計劃於 2026 年新增 1,200 至 1,300 間門店 (按總開店數計)，並預期資本開支 (CAPEX) 範圍將進一步下調至 130 億至 160 億披索。本文所載資料包括基於管理層若干假設的前瞻性陳述，相關內容或受風險、機會及不可預見事件影響。實際結果或與前瞻性陳述有重大差異，JFC 並不保證有關預測必然正確，亦不保證相關計劃不會有所調整。本新聞稿亦披露若干可能導致實際表現與 JFC 預期出現重大差異的重要因素。所有其後由 JFC 或其代表所作的書面或口頭前瞻性聲明，均完全受上述警示內容所規範。