Jolibee集團Q4經營溢利創歷史新高　2025全年業績表現亮麗

第四季經營溢利較去年同期成長 41.9%，達 41 億菲律賓披索；全年系統銷售成長16.6%。菲律賓馬尼拉都會區 - 2026年4月28日 - Jollibee 食品公司 (菲律賓證券交易所股份代號：JFC，下稱 Jollibee 集團、JFC、快樂蜂集團) 公布 2025 全年業績，整體表現亮麗。其中第四季經營溢利創歷史新高，達 41 億菲律賓披索，按年上升 41.9%；全年系統銷售額 (SWS) 增長16.6%，主要受亞洲主要市場持續穩健的業務表現，以及該集團擴大布局的國際業務所帶動。
2025 年，快樂蜂集團在持續拓展國際業務版圖的同時，進一步鞏固其於亞洲市場的領先地位，推動國際業務的全年系統銷售額實現 27.0% 增長。亞洲多個核心市場表現亮眼，當中越南作為 Jollibee 品牌門店數目最大的海外市場，不僅業務表現強勁，門店網絡亦持續擴大。
該集團之咖啡及茶飲業務亦保持強勁增長動能，全年系統同店銷售額上升 44.9%，不僅進一步豐富集團的增長引擎，亦為門店網絡的持續拓展注入動力。
在香港，Jollibee持續深化與消費者的連結，並於U Food Favourite Food Awards 2025 榮獲「My Favourite Fast-Food Shop (我最喜愛的快餐店)」，印證該品牌對本地主流客群的吸引力與日俱增。
在新加坡，該集團透過 Jollibee、Coffee Bean & Tea Leaf 及添好運進一步擴大業務版圖，截至2025年底，三個品牌的門店數目分別為 29 間、79 間及 9 間分店。Jollibee Singapore獲《海峽時報 (The Straits Times)》評為客戶服務排名第一的快餐連鎖品牌，而添好運則為其濱海灣金沙 (Marina Bay Sands) 旗艦店更新菜單，以更聚焦點心的餐單設計及更多價格相宜的新款選擇，進一步穩固核心客源，並吸引更多本地主流顧客到店消費。
上述各市場持續穩健的表現，為該集團的整體業績提供有力支持，帶動集團旗下菲律賓及國際業務於全年錄得系統銷售額 16.6% 的增長。
快樂蜂集團並以歷來最高的第四季經營溢利為 2025 年圓滿作結，按年上升 41.9%。
快樂蜂集團全球行政總裁 Ernesto Tanmantiong 就 2025 年業績表示：「我為我們團隊在 2025 年的表現感到十分自豪。第四季營運收入較去年同期成長 41.9%，創下歷史新高，反映出強勁的銷售勢頭，經營槓桿亦進一步提升。
全年而言，我們在菲律賓和國際業務的系統銷售額成長 16.6%。咖啡及茶飲業務持續擴大規模，系統銷售額按年增長 44.9%；與此同時，隨着集團於主要市場的有序拓展，國際業務系統銷售額亦上升 27.0%。
其中，Jollibee 品牌於越南市場的發展勢頭持續強勁。越南為該品牌門店數目最大的國際市場，受惠於顧客需求的持續殷切，以及門店網絡的穩步擴展。
我們於年內新開設 1,126 間門店，創下公司歷來最高紀錄，為未來的持續增長，拓展更堅實的空間。展望 2026 年，我們的首要任務依然明確：獲利增長、卓越營運，以及持續為股東和其他利益相關者創造價值。
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財務數據
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第四季度 (初步統計)
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%
變動
| 2025 財年 (經審計)
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%
變動
| 2025
| 2024
| 2025
| 2024
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| 系統總銷售額 (SWS)
| 122,300 (約20.84億美元)
| 109,180 (約18.77億美元)
| 12.0
| 455,111 (約79.14億美元)
| 390,284 (約68.12億美元)
| 16.6
| 收入
| 80,890 (約13.78億美元)
| 73,695 (約12.67億美元)
| 9.8
| 305,112 (約53.06億美元)
| 269,942 (約47.12億美元)
| 13.0
| 經營溢利
| 4,143 (約7,100萬美元)
| 2,919 (約5,000萬美元)
| 41.9
| 20,150 (約3.50億美元)
| 16,889 ( 約2.95億美元 )
| 19.3
| EBITDA
| 9,920 (約1.69億美元)
| 8,355 (約1.44億美元)
| 18.7
| 41,830 (約7.27億美元)
| 36,746 (約6.41億美元)
| 13.8
| 淨收入
| 1,988 (約3,400萬美元)
| 1,920 (約3,300萬美元)
| 3.5
| 11,005 (約1.91億美元)
| 10,796 (約1.88億美元)
| 1.9
| 母公司股東
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| 應佔純利
| 2,221 (約3,800萬美元)
| 1,850 (約3,200萬美元)
| 20.1
| 10,872 (約1.89億美元)
| 10,317 (約1.80億美元)
| 5.4
| 每股盈利 - 基本
| 1.902 (約0.032美元)
| 1.574 (約0.027美元)
| 20.8
| 9.386 (約0.163美元)
| 8.851 (約0.154美元)
| 6.0
| 每股攤薄盈利
| 1.897 (約0.032美元)
| 1.570 (約0.027美元)
| 20.8
| 9.362 (約0.163美元)
| 8.826 (約0.154美元)
| 6.1
註： (1) 除每股數據外，各項金額以百萬披索計算。
(2) 系統同店銷售額 (SWS) 為管理賬目，並不屬於經審計的財務報表。
(3) 所列增長率乃按菲律賓披索 (PHP) 計算。
綜合收入於第四季上升 9.8%，全年上升 13.0%，反映消費者需求持續，以及本集團核心市場持續保持強勁表現。
第四季未計利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 (EBITDA) 按年上升 18.7% 至 99 億菲律賓披索 (約 1.690 億美元)；全年 EBITDA 則增加 13.8% 至 418 億菲律賓披索 (約 7.274 億美元)，顯示該集團於主要市場維持穩健的營運能力，並持續保持業務增長動能。
第四季經營溢利大幅增長 41.9% 至 41 億菲律賓披索 (約 7,060 萬美元)，為該公司歷來最高的第四季經營溢利，經營溢利率亦按年擴大 110 個基點。此項增長主要來自收入動能持續強勁，加上成本效益進一步改善，包括更有效運用一般及行政開支，以及廣告及推廣開支等。
按全年計，集團經營溢利按年增長 19.3% 至 201 億披索 (約 3.504 億美元)，經營溢利率亦按年提升 30 個基點，反映業務持續維持審慎的成本管理，以及經營槓桿效益的進一步提升。
母公司權益持有人應佔純利於第四季按年增長 20.1% 至 22 億披索 (約 3,780 萬美元)，全年則按年上升 5.4% 至 109 億披索 (約 1.890 億美元)。相對於經營溢利，相關增長幅度的差異主要反映期內融資成本上升，以及稅項撥備增加。
基本每股盈利 (EPS) 於第四季按年增長 20.8% 至 1.902 披索 (約 0.032 美元)，全年則上升 6.0% 至 9.386 披索 (約0 .163 美元)。
2026 全年展望
按 2026 年既定目標，JFC 預計全年系統銷售額增長將達 8% 至 12%，同店銷售增長介乎 4% 至 6%，門店網絡擴張幅度則介乎 5% 至 10%；經營溢利增長預料為 15% 至 18%。
JFC 亦計劃於 2026 年新增 1,200 至 1,300 間門店 (按總開店數計)，並預期資本開支 (CAPEX) 範圍將進一步下調至 130 億至 160 億披索。
前瞻性免責聲明
本文所載資料包括基於管理層若干假設的前瞻性陳述，相關內容或受風險、機會及不可預見事件影響。實際結果或與前瞻性陳述有重大差異，JFC 並不保證有關預測必然正確，亦不保證相關計劃不會有所調整。本新聞稿亦披露若干可能導致實際表現與 JFC 預期出現重大差異的重要因素。所有其後由 JFC 或其代表所作的書面或口頭前瞻性聲明，均完全受上述警示內容所規範。
關於 Jollibee 集團
Jollibee 食品公司 (PSE：：JFC) 是全球增長最快的餐飲公司之一，致力以美味傳遞喜悅。該公司管理並經營涵蓋 19 個品牌的業務組合，於 33 個國家設有超過 10,000 間餐廳及咖啡店。
JFC 的品牌組合包括 9 個全資品牌 (Jollibee、Chowking、Greenwich、Red Ribbon、Mang Inasal、永和大王、鴻祥苑、Smashburger 以及添好運)，5 個菲律賓的特許經營品牌 (漢堡王、熊貓速遞、吉野家、Common Man Coffee Roasters 和 Tiong Bahru Bakery)，以及對其他主要品牌的持股，包括：The Coffee Bean and Tea Leaf (80%)、Compose Coffee (70%)、經營 Highlands Coffee 的SuperFoods 集團 (60%)，以及珍珠奶茶品牌Milksha (51%)。該公司還亦參與美國 Tortazo 的合資經營，該品牌由名廚 Rick Bayless 共同創辦，並於近期投資飲品科技公司 Botrista，積極拓展其多元化發展策略。
JFC 透過其全球永續發展策略「Joy for Tomorrow」，展現對負責任企業實踐的堅定承諾，涵蓋食品安全、員工福祉、社區貢獻、良善治理及環境永續等多個層面。這些重點策略均與聯合國永續發展目標 (UN SDGs) 相互呼應。
JFC 曾獲《亞洲華爾街日報》選為「菲律賓最受敬仰企業」，亦名列「亞洲傑出50強」，並獲《富比士》評為「全球最佳僱主」及「最友善女性企業」之一。該集團亦五度榮獲 Gallup「卓越職場大獎」，並登上《TIME》「全球最佳公司」及《財富》「東南亞500強」榜單。