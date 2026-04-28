Cognex 推出由 NVIDIA 驅動的 In-Sight 視覺控制器

此先進人工智能視覺控制器採用模組化設計，不必外接個人電腦下駕馭要求嚴格、運算量高的製造應用

Cognex 董事長兼行政總裁 Matt Moschner 表示：「製造商正加快應用人工智能 (AI)，其追求的解決方案既要效能強勁，亦要容易部署。 In-Sight 視覺控制器正合所需，融匯 NVIDIA 的邊緣人工智能處理能力，與 Cognex 的模組化硬件及久經考驗的視覺工具。 這樣一來，更多客戶得以在邊緣端攻破嚴苛的檢測關卡，擺脫個人電腦系統的高昂成本及繁瑣問題，並開拓前所未有的應用領域。」

先進人工智能工具模式，克服最嚴峻的視覺挑戰

In-Sight 視覺控制器帶來 Cognex 歷來最先進的人工智能工具模式 —— 專為棘手的檢測任務而生，能處理尺寸各異的工件，識別多變的缺陷，即使在變幻莫測的生產環境中依然輸出一致結果。