復星國際：創造可持續影響 發佈2025年ESG報告及氣候信息披露報告

香港2026年4月28日 /美通社/ -- 復星國際有限公司（香港聯交所股份代號：00656，簡稱「復星國際」）及其附屬公司（統稱「復星」或「集團」）發佈2025年環境、社會及管治（簡稱ESG）報告。面對愈發嚴峻的全球氣候變化挑戰，復星對標香港聯交所《主板上市規則》附錄C2「環境、社會及管治報告守則」D部分（「新氣候規定」），並參考氣候變化相關財務信息披露工作組（TCFD）建議框架及《國際財務報告準則S2號—氣候相關披露》（「IFRS S2」）發佈了第四份氣候信息披露報告。

作為植根中國、佈局全球的產業集團，復星始終將可持續發展置於戰略核心，以務實行動回應時代與社會的期望。復星的可持續發展戰略為「創造影響力」（Create IMPACT），緊扣六大長期戰略方向，即：I: Innovation-driven 創新驅動、M: Mindful Operation 責任運營、P: People and Partner Oriented 以人為本、A: Advanced Governance精益治理、C: Climate and Planet Positive 綠色發展、T: Transparency透明真實。 積極推動全球可持續發展，ESG評級屢獲佳績 復星以「創新」與「全球化」為引擎，積極深化ESG與商業融合，加速低碳轉型、拓展責任投資、強化社會實踐，以「全球資源嫁接中國能力」，在超過40個國家和地區負責任運營，為全球可持續發展貢獻復星力量。作為負責任的全球公民，復星於2014年正式加入聯合國全球契約組織，全力支持聯合國全球契約組織在人權、勞工、環境及反腐敗等領域的十項原則，並將這些原則與「創造影響力」的可持續發展戰略及行動準則深度融合。

過去一年，儘管全球環境、社會與經濟充滿不確定性，復星仍堅定履行對可持續發展的長期承諾，並收獲佳績。根據最新MSCI 5.0版標準的ESG評級，復星國際MSCI ESG評級榮升AAA，恒生可持續發展評級保持AA-，入選標普全球《可持續發展年鑑2026》並連續位列中國最佳1%；富時羅素ESG評分升至4.2分，並連續第五次入選FTSE4Good成份股。 積極應對氣候變化，推動低碳轉型 面對氣候變化與低碳轉型的趨勢，復星積極響應國家「雙碳」目標，推動碳中和與節能減排，於2021年向社會做出承諾：「力爭於2028年實現碳達峰、2050年實現碳中和」，通過制訂氣候變化緩解和適應策略，支持《巴黎協定》的1.5℃控溫目標。復星更在2050碳中和承諾的基礎上，提出以2024年為基準年，至2034年範圍1和範圍2的溫室氣體排放強度下降20%的中期目標，這是復星對運營排放的嚴格約束，也彰顯集團推動低碳轉型的決心與行動力。

在綠色金融方面，復星持續運用可持續發展掛鈎融資工具拓展低碳與可持續轉型資金來源。2025年，集團完成到期銀團貸款再融資，並籌組首批規模達6.75億美元等值的三年期可持續發展掛鈎銀團貸款，延續綠鞋機制吸引新增銀行參與，最終於2025年9月簽約時總規模增至9.1億美元等值，創公司近五年離岸銀團貸款規模新高，並刷新2025年以來離岸市場民營企業同類貸款規模紀錄，體現資本市場對復星國際可持續發展與融資結構優化方向的認可。 集團積極推動成員企業開展氣候行動。集團在上海的主要辦公場所—上海地標性建築外灘金融中心（BFC）在規劃初期即引入並遵循被譽為綠色建築界的「奧斯卡」LEED 標準，建造初期獲 LEED 金級認證，並於 2022 年以全球最高分榮獲 LEED 鉑金級認證。2025 年，Club Med旗下97%符合條件的度假村通過審核並獲得全球可持續旅遊權威標準—Green Globe 認證；三亞亞特蘭蒂斯、太倉阿爾卑斯國際度假區及麗江地中海國際度假區獲 LEED 金級認證等，展現復星在綠色建築與可持續旅遊領域的持續努力與成果。

復星葡萄牙保險Fidelidade在COP29宣佈成立氣候變化影響研究中心（ICCC），推動氣候風險管理創新，並在COP30展示階段性成果。成立一年以來，ICCC在森林火災風險建模方面取得突破，並開發洪水災害模型工具和預警系統，助力防災政策與社區韌性提升。同期，公司推出創新投資項目—葡萄牙森林基金（Florestas de Portugal），通過森林管理、碳捕捉和土地治理探索兼顧經濟回報與環境效益的可持續投資模式，成為保險業以金融力量參與生物多樣性保護與氣候行動的典範。 2025年，復星繼續以低碳技術打造豫園燈會，踐行碳中和理念，讓東方生活美學與可持續理念交融。依託復星全球平台，豫園燈會已走出國門，先後落地法國巴黎、越南河內、泰國曼谷，成為中外文化交流的重要載體，持續向世界講述「中國故事」，傳遞可持續生活的美好願景。

創新驅動，為患者帶來治癒希望 復星堅持創新驅動，秉持為更多患者帶來治癒希望的初心。旗下健康產業圍繞未被滿足的臨床需求，深度佈局腫瘤、免疫炎症、神經退行性疾病等核心治療領域，積極拓展慢病及罕見病等領域，打造具有長期競爭力的產品管線與綜合解決方案。同時，持續夯實抗體、ADC、小分子、細胞治療等核心技術平台，並拓展核藥、小核酸等前沿技術。 其中，漢斯狀、HLX43、HLX22等上市及在研創新藥實現多項「全球首個」突破。漢斯狀®成為全球首個一線治療廣泛期小細胞肺癌的PD-1單抗，已在40餘國家和地區上市；HLX43在非小細胞肺癌、婦科腫瘤、食管鱗癌等多個領域展現「高效、低毒」優勢；HLX22則是全球首款同時獲歐盟與美國孤兒藥資格認定的胃癌抗HER2靶向療法。

此外，復星醫藥持續助力非洲社區健康發展。截至2025年12月底，復星醫藥自主研發的注射用青蒿琥酯累計救治全球超8,800萬重症瘧疾患者，已向全球累計供應超過4.4億支注射用青蒿琥酯。 商業向善，積極回饋社會 「商業向善」是復星不變的承諾。為更好地推動企業社會責任的履行和實施，復星基金會於2012年成立，在全球應急馳援、鄉村振興、健康、教育、文化藝術及青少年發展等領域不懈努力，創造社會價值。復星基金會持續推進鄉村醫生項目，自2017年啓動的鄉村醫生項目，已覆蓋16個省、市、自治區的78個項目縣，累計守護2.5萬名鄉村醫生，惠及300萬戶農村家庭，並將「AI村醫助手」帶入基層，提升醫療服務覆蓋面與效率。

自上而下的ESG改進長效機制，ESG表現與董事會績效掛鈎 復星建立了自上而下的ESG提升長效機制，將ESG管理績效納入執行董事績效評估體系，亦將ESG管理績效考核制度覆蓋範圍延伸至本集團CEO及各業務集團負責人。復星在董事會下設立ESG董事委員會，協助董事會指導及監察集團發展及落實ESG工作。在管理及決策層面，復星在管理層設立ESG決策委員會，對ESG戰略落地提供決策支持。在執行層面，集團亦成立了ESG管理委員會及ESG工作小組，確保設立合適及有效的ESG風險管理及內部監控系統，全面落實復星國際的ESG策略及相關行動。

關於復星

復星創立於1992年，經過逾30年發展，已成為一家創新驅動的全球家庭消費產業集團。秉持讓全球家庭生活更幸福的使命，復星致力於服務全球家庭客戶，戰略聚焦健康、快樂、富足的幸福生態系統。2007年復星國際在香港聯交所主板上市（股份代號：00656.HK），截至2025年12月31日，公司總資產達人民幣7,162億元，最新MSCI ESG評級為AAA。 View original content:https://www.prnewswire.com/apac/zh/news-releases/-2025esg-302755864.html SOURCE 復星