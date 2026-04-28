熱門搜尋:
伊朗局勢 網上熱話 大埔宏福苑五級火 新店關注組 C觀點 首岸 dse 2026 姜濤 二手樓 周顯 健身 行山路線 減肥
dadblk3 madblk3
adblk3
adblk3
返回
商業動向
出版：2026-Apr-28 22:30
更新：2026-Apr-28 22:30
Media OutReach Newswire

範式集團發佈 PhanthyModel

分享：

以AI訓練AI 重塑智能建模全新格局

香港 - 2026年4月28日 - 領先的通用人工智能公司范式智能技術集團股份有限公司（股份代號：6682.HK）今日正式發佈全新AI工具PhanthyModel。該產品專為科學家、工程師和開發者打造，用AI訓練模型，解決複雜建模過程耗時長、依賴專家經驗的痛點，標誌著範式在「AI自主進化」方向上的重要產品化突破。

在科研與工業場景中，建模是預測結果、類比實驗、分析資料的關鍵環節。然而傳統建模往往需要專業人員花費5至6小時，甚至更久。PhanthyModel通過全流程自動化，能夠在約10分鐘內完成同等工作。

這一創新意味著AI工作方式的根本改變：AI不再只是被動工具，而是主動參與複雜任務並在實踐中不斷增強。對於科研、工程、工業和資料分析等行業而言，PhanthyModel將顯著降低建模門檻，加速實驗與研發進程，助力更多創新想法快速落地。

adblk4

關於範式集團

範式集團（6682.HK）是領先的全棧AI雲服務平台，提供包括先知AIOS、HAMi vGPU、信創模盒等高效AI基礎設施，具備從底層異構算力納管優化到智能體模型調用的全棧能力，賦能千行萬業智能化轉型，並致力於在AI 2.0時代打造高效規模化的「Token工廠」。

範式以「AI for Everyone」為使命，作為「駕馭AI的領航者」，致力成為全球領先的通用人工智能科技公司。

ADVERTISEMENT

至抵會員價，名額有限，請火速訂位！

ad

關於作家
Media OutReach Newswire
作者簡介:

Media OutReach Newswire 是唯一一家專注於亞太與東南亞地區新聞稿發布的全球新聞通訊社，新聞稿發布網絡覆蓋26個國家。擁有 200,000 名記者和編輯數據資料，涵蓋 500 個新聞行業種類、70,000 個媒體機構，以及全球 1,500 個網絡新聞媒體合作伙伴，遍及亞太地區、東南亞、美國和加拿大、中東、非洲、歐洲和英國、拉丁美洲。

追蹤
查看此作家更多文章
dadblk5 madblk5

恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務