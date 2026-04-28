範式集團發佈 PhanthyModel

以AI訓練AI 重塑智能建模全新格局

香港 - 2026年4月28日 - 領先的通用人工智能公司范式智能技術集團股份有限公司（股份代號：6682.HK）今日正式發佈全新AI工具PhanthyModel。該產品專為科學家、工程師和開發者打造，用AI訓練模型，解決複雜建模過程耗時長、依賴專家經驗的痛點，標誌著範式在「AI自主進化」方向上的重要產品化突破。



在科研與工業場景中，建模是預測結果、類比實驗、分析資料的關鍵環節。然而傳統建模往往需要專業人員花費5至6小時，甚至更久。PhanthyModel通過全流程自動化，能夠在約10分鐘內完成同等工作。



這一創新意味著AI工作方式的根本改變：AI不再只是被動工具，而是主動參與複雜任務並在實踐中不斷增強。對於科研、工程、工業和資料分析等行業而言，PhanthyModel將顯著降低建模門檻，加速實驗與研發進程，助力更多創新想法快速落地。

