範式集團發佈 PhanthyModel

以AI訓練AI 重塑智能建模全新格局
香港 - 2026年4月28日 - 領先的通用人工智能公司范式智能技術集團股份有限公司（股份代號：6682.HK）今日正式發佈全新AI工具PhanthyModel。該產品專為科學家、工程師和開發者打造，用AI訓練模型，解決複雜建模過程耗時長、依賴專家經驗的痛點，標誌著範式在「AI自主進化」方向上的重要產品化突破。
在科研與工業場景中，建模是預測結果、類比實驗、分析資料的關鍵環節。然而傳統建模往往需要專業人員花費5至6小時，甚至更久。PhanthyModel通過全流程自動化，能夠在約10分鐘內完成同等工作。
這一創新意味著AI工作方式的根本改變：AI不再只是被動工具，而是主動參與複雜任務並在實踐中不斷增強。對於科研、工程、工業和資料分析等行業而言，PhanthyModel將顯著降低建模門檻，加速實驗與研發進程，助力更多創新想法快速落地。
關於範式集團
範式集團（6682.HK）是領先的全棧AI雲服務平台，提供包括先知AIOS、HAMi vGPU、信創模盒等高效AI基礎設施，具備從底層異構算力納管優化到智能體模型調用的全棧能力，賦能千行萬業智能化轉型，並致力於在AI 2.0時代打造高效規模化的「Token工廠」。
範式以「AI for Everyone」為使命，作為「駕馭AI的領航者」，致力成為全球領先的通用人工智能科技公司。