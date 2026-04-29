唯一網絡安全合作伙伴ThreatBook助力"潛網"演練圓滿成功

與香港警務處、國際刑警組織以及澳門 特別行政區 、新加坡和韓國警察部隊與機構合作完成重大演練 香港和新加坡2026年4月29日 /美通社/ -- 在4月16日舉行的香港"網絡及實體反恐聯合演練2026"中，微步在線（ThreatBook）發揮了關鍵作用。此次代號為"潛網"的演練由香港警務處與國際刑警組織及其他司法管轄區的警察部隊和機構聯合舉辦，旨在提升各界的反恐准備意識，並為應對潛在恐怖活動及未來大型國際活動做好准備。 參與此次演練的海外公共機構包括澳門司法警察局、新加坡警察部隊、新加坡網絡安全局和韓國國家警察廳。

微步在線聯合創始人兼國際業務董事總經理李秋石先生表示："隨著全球數字化的快速普及，網絡攻擊與恐怖主義活動的融合趨勢日益明顯。跨境威脅不受國界限制，防御工作同樣需要跨境協作。微步在線受邀參與此次演練，不僅體現了香港警務處及各合作伙伴組織對其技術能力的高度認可，也是其踐行捍衛數字安全使命的具體體現。" 通過參與此次演練，該公司進一步展示了其在保護關鍵信息基礎設施和快速響應跨境威脅方面的強大能力。此前，微步在線已被任命為香港警務處網絡安全特別行動小組的成員，並多次為區域網絡安全工作提供支持與協助。

展望未來，微步在線將繼續深化其在網絡安全領域的專業能力，聚焦香港與澳門地區的安全需求，加強與港澳地區執法機構及行業伙伴的緊密協作。 通過持續優化威脅情報與安全防御技術，微步在線致力於以科技賦能安全，以協作抵御威脅，不僅將在維護港澳地區安全穩定、公共秩序及數字經濟的健康發展方面發揮關鍵作用，還將繼續為新加坡及其他地區提供專業的網絡安全支持，守護全球數字領域的安全。 關於微步在線 微步在線是一家專注於高級威脅情報、檢測與響應的全球網絡安全公司。微步在線成立於2015年，為企業、政府及服務提供商提供所需的清晰視野與背景信息，以抵御不斷演變的數字風險。

通過將人工智能與深度威脅情報相結合，微步在線提供實時可見性、超高精度的檢測，以及對國家級行為體、網絡犯罪團伙和新興攻擊活動的預警洞察。憑借覆蓋亞太及更廣泛地區的獨特視角，微步在線提供連接東西方威脅情報版圖的情報覆蓋，為全球防御者帶來無與倫比的視野。 微步在線：基於重要情報開展行動。欲了解更多信息，請訪問www.threatbook.io或在LinkedIn上關注我們。 View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/apac/zh/news-releases/threatbook-302755423.html SOURCE ThreatBook