香港女四度試管失敗 赴台宜蘊求子遇玄機 價格僅港美的1/3

臺北和臺中2026年4月29日 /美通社/ -- 一名38歲香港女性，在香港當地經歷四次試管療程失敗後，心灰意冷之際跨海來台求醫。在台中宜蘊生殖中心副院長吳成玄的精準醫療介入下，不僅揪出長期被忽略的慢性子宮內膜炎，更結合試管新科技PGT-A與ERA兩大篩檢技術，完成精準植入。成功助香港個案懷孕畢業，並展現台灣宜蘊醫療的生殖水平在國際中的硬實力。

反覆植入失敗原兇：慢性子宮內膜炎成隱性關鍵

個案初來診間時情緒低迷，說道這是最後一次機會，吳成玄醫師扛起重擔細心檢查，在子宮鏡檢查中，發現導致多次失敗的關鍵問題「慢性子宮內膜炎」。吳成玄醫師解釋，內膜慢性發炎會改變子宮微環境，使胚胎難以著床，是許多反覆植入失敗個案容易忽略的隱性關鍵。