Upbeat Technology 將於 Sensors Converge 2026 展示全球最小的 AI MEMS 振動感測器

微型 AI 引擎為 OWS 耳機、智慧型眼鏡與智慧錄音裝置實現高解析語音，同時驅動工業自動化預測性維護 美國加州聖克拉拉2026年4月29日 /美通社/ -- 超低功耗運算、語音與邊緣 AI 感測方案領導廠商阿比特電子科技（Upbeat Technology），今日宣佈將參加於 5 月 5 日至 7 日在加州聖克拉拉舉行的 Sensors Converge 2026 展會。本次展出重點包括其最新一代的 MEMS 振動感測器與振動處理單元（VPU）——包含 UPM01 與 UPM02 系列，以及 UP201/301 雙核心 RISC-V AI 微控制器（MCU）。這些產品皆以極小體積為設計核心，提供卓越的語音清晰度與預測性智慧功能。此外，阿比特也將現場展示全新Falcon Demo Kit，以及多項應用展示，包括機械振動分析、開放式穿戴立體聲耳機（OWS）、智慧型眼鏡、智慧錄音裝置、AI 智慧玩具與無人機等。

UPM01/UPM02 振動處理單元（VPU）（亦稱為骨傳導麥克風，BCM）尺寸僅為 3.2 × 2.5 mm，而 UP201 雙核心 RISC-V AI MCU 同樣精巧，尺寸僅 3.0 × 3.0 mm。兩者共同構成了阿比特 的「Tiny AI Engine（微型 AI 引擎）」——一個兼具高效能與低功耗的平台，可為穿戴式裝置、工業系統、無人機及消費電子產品帶來裝置端 AI 智慧。 UPM01 系列支援多種介面版本，包括 UPM01A（類比）、UPM01Ax（高靈敏度類比）、UPM01D（數位）及 UPM01Dx（高靈敏度數位）。而 UPM02 則更進一步，同時提供類比與數位選項，並具備更高的訊噪比（SNR），適用於對音訊清晰度有嚴苛要求的應用場景。UPM01/UPM02 目前已進入量產出貨階段，UP201/UP301 則預計將於 2026 年 10 月開始出貨。

此時推出正值市場需求快速成長。根據 Mordor Intelligence 預測，全球 MEMS 感測器市場將由 2026 年的 202.4 億美元 成長至 2031 年的 290.8 億美元，主要驅動力來自邊緣 AI 的普及、穿戴裝置的小型化，以及智慧工業系統需求的提升。 Sensors Converge 展出重點 開放式穿戴立體聲（ OWS）耳機 預計至 2026 年中，OWS 出貨量將達到 200 萬台，目前已出貨 100 萬台。UPM01/UPM02 雙麥克風系統結合了骨傳導麥克風與傳統空氣麥克風。透過先進的感測器融合（Sensor Fusion）演算法，在高達 90 dB 的環境（如捷運站或繁忙道路）中實現環境噪音消除（ENC），突破傳統麥克風陣列的限制。

預計至 2026 年中，OWS 出貨量將達到 200 萬台，目前已出貨 100 萬台。UPM01/UPM02 雙麥克風系統結合了骨傳導麥克風與傳統空氣麥克風。透過先進的感測器融合（Sensor Fusion）演算法，在高達 90 dB 的環境（如捷運站或繁忙道路）中實現環境噪音消除（ENC），突破傳統麥克風陣列的限制。 具備 AI 語音互動功能的智慧眼鏡 UPM02 安裝於智慧眼鏡鏡框的鼻樑處，女性語音頻率響應可達 6 kHz，為主流競品（約 2 kHz）的兩倍。搭配與 OWS 相同的雙麥克風架構，即使在高噪音環境中，也能提供穩定且接近錄音室品質的 AI 語音互動體驗。

UPM02 安裝於智慧眼鏡鏡框的鼻樑處，女性語音頻率響應可達 6 kHz，為主流競品（約 2 kHz）的兩倍。搭配與 OWS 相同的雙麥克風架構，即使在高噪音環境中，也能提供穩定且接近錄音室品質的 AI 語音互動體驗。 AI 智慧錄音裝置 Upbeat 的 MEMS 感測器可同時擷取本地與遠端語音，支援 AI 語音轉錄與會議摘要。其頻率響應超過 10 kHz，優於競品，目前已於美國與歐洲市場實際應用並量產出貨。

Upbeat 的 MEMS 感測器可同時擷取本地與遠端語音，支援 AI 語音轉錄與會議摘要。其頻率響應超過 10 kHz，優於競品，目前已於美國與歐洲市場實際應用並量產出貨。 工廠機台異音偵測 UP201 雙核心 RISC-V AI MCU 搭配 UPM01 振動感測器，可持續監測 20 kHz 範圍內的機械振動，應用於天車、輸送系統、半導體設備、無人機馬達等。透過即時偵測微小異常，可實現預防性維護，將非預期停機時間降低超過 90%。

UP201 雙核心 RISC-V AI MCU 搭配 UPM01 振動感測器，可持續監測 20 kHz 範圍內的機械振動，應用於天車、輸送系統、半導體設備、無人機馬達等。透過即時偵測微小異常，可實現預防性維護，將非預期停機時間降低超過 90%。 AI 智慧玩具與觸控手勢辨識 MEMS 感測器支援滑動手勢（上下左右）與雙擊等手勢辨識，讓 AI 玩具提供更直覺且具互動性的使用體驗，同時維持低功耗特性。

阿比特執行長暨創辦人陳中恝(Jerry Chen)表示：「我們很高興能在 Sensors Converge 展會上，展示一款以面積僅為 2032 鈕扣電池約 2% 的感測器，卻能應用於最嚴峻的語音、運動及工業應用場景。我們的『微型 AI 引擎』正在重新定義邊緣運算的可能性——在不增加體積或犧牲續航力的情況下，實現全天候開啟（Always-on）的智慧化。」 Upbeat Falcon 開發套件 展會中將首度亮相 UP301 + UPM01 Falcon 開發套件，為完整的機械振動分析評估平台。套件包含 UP201 雙核心 RISC-V AI MCU 評估板（EVB）、可變速馬達、兩組 UPM01D FPC、電源供應器，並可存取 Falcon 圖形使用者介面（UVAS：阿比特振動分析套件）。Falcon Demo Kit 專為工程師打造，讓預測性維護的原型開發與驗證變得更快速、更簡單，現場也會展示實機，並可直接到官網購買：https://www.upbeattechtw.com/products/demo-kits。

參訪資訊： 歡迎於 2026 年 5 月 5 日至 7 日親臨 Sensors Converge 755 號攤位（新創技術專區，Startup Tech Zone）。媒體與與會者可聯繫 Linda Ferguson 預約簡報或現場展示。此外，執行長陳中恝將於 5 月 6 日下午 3:00 在 Tech Zone 舞台發表專題演講，分享超微型 MEMS 感測器與邊緣 AI 如何推動穿戴式裝置、工業物聯網（IoT）與智慧感測生態系的發展。 關於阿比特電子科技（Upbeat Technology） 阿比特電子科技總部位於台灣台北，是專注於超低功耗運算、語音與邊緣 AI 感測的創新領導廠商，並榮獲多項國際獎項。公司擁有多項微結構設計與 AI 加速及低功耗技術專利，其 UP201/301 雙核心 RISC-V MCU 可應用於從感測器到工業系統的各類 IoT 裝置；UPM01/UPM02 骨傳導 MEMS 麥克風則為穿戴式與語音應用提供優異音質表現。Upbeat 針對全天候運作（Always-on）的 IoT、無人機與智慧工廠進行最佳化，並與全球夥伴合作，實現智慧、永續且節能的連結系統發展。更多資訊請洽 mailto:[email protected] 或造訪 upbeattechtw.com/。

媒體聯絡人： Linda Ferguson +1-503-869-5827 [email protected] View original content:https://www.prnewswire.com/apac/zh/news-releases/upbeat-technology--sensors-converge-2026--ai-mems--302756147.html SOURCE Upbeat Technology