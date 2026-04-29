EXCEL - 首創研究，突顯必需磷脂在改善脂肪肝疾病的關鍵作用

巴黎2026年4月29日 /美通社/ -- 一項新的研究表明，與單純的飲食和運動相比，使用必需磷脂 (Essentiale) 治療可使代謝功能障礙相關脂肪肝病（MASLD，也稱「脂肪肝病」）患者的肝臟脂肪減少幅度多 2.5 倍，顯著改善疲勞，並改善血糖控制。

這些結果來自 Essentiale（Opella 旗下品牌）的 EXCEL 臨床試驗——一項多中心、隨機、雙盲、安慰劑對照研究，也是第一個測試必需磷脂 (EPL) 的研究。 該研究調查患有二型糖尿病、高血脂或肥胖等合併症的 MASLD 患者。

MASLD 是全球最普遍的慢性肝病，據估計影響 30% 的成年人口，預計到 2040 年，全球將有超過 55% 的成年人受到影響[1]。