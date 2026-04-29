Nakheel 批出價值逾 35 億阿聯酋迪拉姆的合約，在傑貝阿里棕櫚島興建 544 棟別墅

阿聯酋杜拜2026年4月29日 /美通社/ -- Dubai Holding Real Estate 旗下公司 Nakheel，向 Ginco General Contracting L.L.C 及 United Engineering Construction (UNEC) 批出總值超過 35 億阿聯酋迪拉姆的合約，負責於傑貝阿里棕櫚島 (Palm Jebel Ali) 興建 544 棟別墅，此工程標誌着杜拜極其矚目的海濱發展項目迎來重要的交付里程碑。

按照批出的合約，Ginco 會在島葉 A 至 D 建造 354 棟別墅，UNEC 則在島葉 E 及 F 交付 190 棟別墅。建造工程預計在本季度啟動，目標於 2028 年第四季竣工。

Dubai Holding Real Estate 行政總裁 Khalid Al Malik 指出：「這些合約的批出，象徵傑貝阿里棕櫚島的交付工作邁出實質一步，多個島葉上的建設正全面推進。 隨着發展勢頭日益高漲，傑貝阿里棕櫚島將寫下杜拜城市海岸線一代人以來最壯闊的擴展篇章，並在支持該酋長國長遠發展中發揮關鍵作用，加強其作為宜居住、宜投資、宜旅遊地點的全球吸引力。」