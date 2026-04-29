De Beers 集團標誌性珠寶概念產品沙漠鑽石 正式延伸至婚嫁領域

以全新淺色系天然鑽石譜寫浪漫新章，呼應現代愛侶對真實與個性的追尋

美國紐約 - 2026年4月29日 - 近日，De Beers 集團宣佈其標誌性珠寶概念沙漠鑽石正式延伸至婚嫁領域。沙漠鑽石以自然的溫暖柔和沙漠靈感色調，為天然鑽石訂婚與婚禮珠寶帶來嶄新演繹，映照恒久之愛與個人表達。





沙漠鑽石於 2025 年美國拉斯維加斯珠寶鐘錶展覽會（JCK Las Vegas）上首度亮相，是 De Beers 集團十餘年來首個標誌性珠寶概念產品，並獲得了十多年來最大規模的天然鑽石品類營銷投入。憑藉獨特的創新設計，沙漠鑽石凝聚行業共識，詮釋了天然鑽石的原始野性之美，頌揚源自天然的從暖白到香檳色的獨特色譜、為消費者講述關於個性與情感的動人故事。



自然延伸，沙漠鑽石步入婚嫁珠寶領域



全新婚嫁篇章建立在沙漠鑽石發佈以來所積累的文化浪潮之上。如今，暖色調的天然鑽石在大眾視野中愈發常見，獻唱超級碗（Super Bowl）中場表演的 Bad Bunny、憑借《一戰再戰》獲得金球獎電影最佳女配角的 Teyana Taylor 及女歌手 Doja Cat 等來自時尚、音樂與娛樂領域的眾多知名人物均曾公開佩戴沙漠鑽石出席重要時刻。



這股文化浪潮同樣映射在全球矚目的婚嫁時刻。珠寶設計師 Kindred Lubeck 為國際巨星 Taylor Swift 打造的訂婚鑽戒上，那顆溫暖燭光色調的老礦式切割天然鑽石迅速成為焦點，已然成為消費者心中極具影響力的文化符號。





溫暖色調，沙漠鑽石演繹現代婚嫁美學



4 月 13 日，沙漠鑽石婚嫁珠寶在美國率先發佈，旨在回應消費者對更具包容性與親和力的天然鑽石色譜的持續增長需求。市場反饋表明，這一柔和清新的沙漠色調，與追求本真與獨特個性的婚嫁人群高度契合。



發佈的產品將涵蓋單鑽、三石、排鑽及混身鑽石戒指等多種款式。每一件都以天然鑽石的差異與獨特個性為設計核心。



行業聯動，沙漠鑽石重燃消費者渴望



與 De Beers 集團以往的天然鑽石排戒、網球手鍊等標誌性珠寶概念一脈相承，沙漠鑽石旨在打造一項面向全行業的計劃——頌揚天然鑽石，重燃消費者的熱情和渴望。De Beers 集團已攜手超過 60 位設計師，共同開發以沙漠靈感為基調的訂婚及婚嫁珠寶，其中包括 Taylor Swift 訂婚戒指的設計師 Kindred Lubeck，其作品可供未來新娘與伴侶進行選購。



De Beers 首席執行官 Sandrine Conseiller 表示：「沙漠鑽石的成功再次印證了我們長久以來的信念——今天的消費者渴望真實、稀有且極具個人意義的事物。通過頌揚天然鑽石與生俱來的美麗與個性，該營銷舉措邀請新一代消費者重新連接天然鑽石背後的故事，在文化與零售層面引起了廣泛共鳴。而將沙漠鑽石延伸至婚嫁領域是順理成章的進一步舉措。當人們選擇訂婚或結婚戒指時，他們追尋的是真實、能代表自己及所愛的象徵。通過這一淺色的、以沙漠為靈感的色調，我們為愛侶們提供一枚真正映照他們個人故事的天然鑽石——由自然塑造，富有個性，無可比擬的非凡鑽石。」



值一提的是，De Beers 集團沙漠鑽石訂婚和婚嫁珠寶相關產品獲得涵蓋數位、社交媒體、戶外及體驗渠道的整合營銷支持。通過富有感染力的敘事，將沙漠鑽石的故事融入愛與承諾的語境，以每一顆天然鑽石的獨特性與佩戴者的人生旅程相呼應。創意廣告聚焦於每一顆天然鑽石如何經由自然與時光的雕琢，邀請新娘們慶祝一份真正屬於自己的承諾。



邂逅東方，沙漠鑽石發佈盛典即將亮相中國



今年 7 月，De Beers 集團將於中國盛大舉辦沙漠鑽石發佈盛典，以此開啟一段源自大地深處的璀璨之旅。這場盛典是對大自然與時光沈澱的深情禮贊——致敬沙漠鑽石所蘊藏的珍貴與珍視、真實與獨特、天然與野性的特質。沙漠鑽石以其渾然天成的溫暖色調與獨特個性，進一步彰顯並昇華了「頌揚每一個真實的自己」的核心精神。



屆時，De Beers 集團將傾心構築一場沉浸式的感官之旅，邀請珠寶零售商與消費者共同步入一個自然靈感與現代美學深度交融的珠寶世界。在沉浸式體驗空間中，嘉賓們將穿越至沙漠鑽石最初的誕生之地，探尋自然靈感與現代美學交織的至臻珠寶傑作，並在天然鑽石工坊中，親眼見證天然鑽石內在的灼灼光華。



真正的閃耀，並非追求無瑕的標準答案，而是勇敢接納自身真實的紋理與光芒——正如每一顆沙漠鑽石，都坦然擁抱其內部的獨特形態。De Beers 集團將藉此盛典，再度回響並致敬那句跨越世紀的經典宣言。它不僅關乎永恒，更關乎此時此刻以及每一個真實生命的閃耀——「鑽石恒久遠，一顆永留傳。」



