新意網第三屆「初創飛航計劃」圓滿結束

香港 - 2026年4月29日 - 香港最大的數據中心服務商及新鴻基地產發展有限公司 (「新鴻基地產」) 的主要科技旗艦新意網集團有限公司 (「新意網」；港交所股票代碼： 1686) 宣布第三屆「初創飛航計劃」圓滿結束。本屆計劃從一眾表現卓越的本地初創企業中選出年度優勝團隊，展示人工智能驅動的創新方案，並融合先進科技與可持續發展理念，為香港蓬勃發展的初創生態圈注入新動力。 本年度計劃反應熱烈，吸引近百家高質素初創企業參與，當中大部分提交方案展示了人工智能原生應用的創新潛力，涵蓋智慧城市、綠色科技、數碼資產、教育科技及沉浸式娛樂等多個前沿領域。為全面支持初創企業成長，新意網於計劃期間舉辦了一系列密集的專題工作坊、專業導師指導，以及交流對接活動，協助參與的企業優化商業模式及提案內容，同時提升技術實力，加快其產品落地及市場拓展步伐。 本年度初創計劃優勝企業包括：

關於新意網

新意網（港交所股票代碼：1686）是香港最大的數據中心服務商，為新鴻基地產（港交所股票代碼：0016）的主要科技旗艦。我們擁有亞洲第一的連接能力，提供電訊商和雲服務商中立的數據中心服務。通過建立亞洲首屈一指的數據中心生態系統，新意網高效連接本地、內地乃至全球的電訊商、雲服務商、互聯網服務供應商 (ISP)、內容傳遞網路 (CDN)、OTT及其他行業的企業，為客戶創造價值。



新意網將MEGA-i的高效能網絡連接能力擴展到其他高端數據中心，包括MEGA Gateway、MEGA IDC 、MEGA Plus和MEGA Two，形成MEGA Campus。 MEGA Campus內的數據中心通過專用的暗光纖和約15,000個交叉連接形成互聯，加上座落於園區內的海底光纖網絡接點，以無可比擬的網絡連接能力，為用戶提供多雲平台直連和雲間互聯服務。新意網更增設海纜登陸站HKIS-1及HKIS-2，為海纜持有者和用戶提供一站式連接方案﹐進一步鞏固我們作為亞洲領先連接樞紐的地位。新意網致力於支持香港成為地區通訊樞紐和通往內地的戰略性門戶。



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