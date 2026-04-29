2026香港資訊及通訊科技獎接受報名

香港2026年4月28日 /美通社/ -- 2026香港資訊及通訊科技獎今日（四月二十八日）開始接受報名。由數字政策辦公室（數字辦）舉辦的香港資訊及通訊科技獎今年踏入二十周年，見證着香港資訊科技界二十載的卓越成就。歡迎於香港研發的資訊及通訊科技產品和解決方案參與競逐八個獎項類別的大獎，以及比賽的最高榮譽──全年大獎。截止報名日期為二〇二六年七月二十日，費用全免。 香港資訊及通訊科技獎設有八個獎項類別，分別由八個本地業界組織及專業團體籌辦。各個獎項類別及其籌辦機構如下：

獎項類別 籌辦機構 數碼娛樂獎 香港數碼娛樂協會 金融科技獎 香港銀行學會 資訊科技初創企業獎 香港無線科技商會 商業方案獎 香港電腦學會 智慧生活獎 香港資訊科技商會 智慧出行獎 香港貨品編碼協會 智慧市民獎 香港社會服務聯會 學生創新獎 香港創科發展協會 每個獎項類別均設有一個大獎，並由最終評審委員從八個大獎中選出全年大獎。 為激發人工智能的創新應用，每個獎項類別均會選出一個最佳人工智能應用獎，以彰顯並表揚在相關範疇應用人工智能方面取得傑出成就的參賽作品。 自二〇〇六年設立以來，香港資訊及通訊科技獎已成為本地資訊科技界的年度盛事。香港資訊及通訊科技獎旨在表揚及推廣優秀的資訊及通訊科技發明和應用，以鼓勵香港業界精英和企業不斷追求創新和卓越，開發切合營運及社會需要的嶄新應用方案，以創新及科技造福社會，共同推動香港創科及智慧城市發展。

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