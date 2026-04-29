Alma於Alma Academy全球學術峰會發佈抗衰長效護膚新理念，促進長期肌膚表現

以色列凱撒利亞2026年4月28日 /美通社/ -- 復銳醫療科技旗下公司，醫學美容解決方案的全球領導者 Alma 在Alma Academy全球學術峰會中發佈長效抗衰戰略，宣布了其向持續護理模式轉型以及面向長期增長的全新發展路徑。

Alma首席執行官Eyal Ben David 面向來自45個國家的430名醫生發表演講，闡述了公司正向一個能夠實現持續、以結果為導向的護理平台轉型。

「隨著時間的推移，長效抗衰正把美學重塑為一門講求長期表現的學問。」Ben David 先生表示：「重點在於透過可控的生物反應來促進肌膚功能、適應力及維持質素，這些反應能推動再生、增強彈性並改善結構。此方式讓醫美從業者透過持續穩定的肌膚表現，帶來可量化的持久效果，並建立長遠價值。 當中核心是現代美學的運作系統，這個整合式端對端系統專門用來管理整個病人歷程，並重新定義提供長期護理的模式。」