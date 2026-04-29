朱拉隆功大學化學元宇宙平台以游戲化技術革新科學教育

這一創意源於化學研究員兼資深游戲玩家、 副教授Chadin Kulsing 博士。他看到了將虛擬世界的吸引力轉化為有意義學習的潛力。與 工程學院 教授Lunchakorn Wuttisittikulkij博士 的一次偶然合作，使這一構想得以落地，最終形成了一個融合化學、電氣工程與3D游戲開發的跨學科項目。

曼谷2026年4月29日 /美通社/ -- 該平台依托「 Metaverse of Academic Nexus for Global Opportunities 」（ 全球機遇學術樞紐元宇宙 ，簡稱「 MANGOs 」）項目開發，學生可進入該校 理學院 的虛擬「數字孿生」空間。在虛擬空間內，學生可開展實驗、操作高端儀器，並通過交互式模擬解決現實問題。

傳統實驗室常受限於成本、設備短缺和安全隱患，而化學元宇宙則提供了一個無風險的環境，學生可自由開展實驗，不必擔憂現實後果，同時強化安全意識與科學推理能力。

該平台圍繞成果導向教育理念構建，側重於實踐能力培養，而非單純的理論知識。高校可與行業伙伴合作設計教學模塊，針對性培養學生操作復雜儀器、優化化學工藝等專項技能。

平台采用分級游戲化學習體系，通過「任務」引導用戶從新手進階至專業水平。學習模塊涵蓋虛擬滴定實驗、法醫調查（學生通過分析DNA樣本破解模擬案件）等。本科生通常難以接觸的氣相色譜儀等高端設備，也在虛擬環境中開放使用。