在西安，來自世界各地的市長共同探討絲路城市發展的實踐路徑

西安2026年4月29日 /美通社/ -- 4月27日至29日，2026「世界市長對話•西安」活動舉行。多國城市市長聚集古絲綢之路起點，共同探討城市高質量發展的實踐路徑。以「絲路起點•和合共生：科技與文化賦能城市高質量發展」為主題，採用圓桌對話、情景式對話、沉浸式文化體驗及深入調研參訪相結合的形式，將對話場域延伸至智慧城市運行前沿、智能製造生產線及世界文化遺產現場，讓嘉賓零距離感知數字技術如何重塑城市治理肌理、驅動產業轉型升級。

他們在長安雲•西安科技館、西安城市規劃館，感受西安在科技創新、硬核製造、航空航天等領域的雄厚實力與古今交融的城市風貌；同時，也走進大唐不夜城，與身著漢服的「李白」對詩，在光影流轉間親歷一場盛唐的重逢。

在西安，歷史從未遠去，它活在當下。他們看到的西安城牆是世界上規模最大、保存最完好的古城牆之一，如今它由現代化的監測系統守護著。超過3000個傳感器和人工智能算法實時追蹤每一塊磚的狀態，為這座擁有1400年歷史的古城牆的保護提供支持。