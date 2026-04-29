華龍航空機隊規模連續七年穩居亞太榜首

五大戰略支柱構築競爭壁壘，「公務機+」生態與高低空立體出行引領行業未來 香港2026年4月29日 /美通社/ -- 在亞太公務航空市場歷經深度調整與重構的背景下，華龍航空以穩健的發展步伐和前瞻性的戰略布局，持續鞏固其行業領軍地位。據亞翔傳媒（Asian Sky Group）發布的《2025年度亞太地區公務機機隊報告》顯示，華龍航空以43架的機隊規模，連續第七年位居亞太地區公務機運營商榜首，更是前五名中唯一實現機隊正增長的中國運營商，彰顯出強勁的發展韌性。截至2025年底，華龍航空境外註冊機隊突破30架，占比高達65%，全球化運營實力進一步夯實、優勢持續凸顯。

五大戰略支柱構築難以複製的競爭壁壘 在亞太公務航空市場歷經深度調整的背景下，華龍航空的持續領跑，根植於安全管理、全球適航資質、數智化運營、全球服務網絡及全場景服務生態五大戰略支柱。 安全，是公務航空的第一生命線。華龍航空是中國大陸首家獲得全球最高公務航空運營標準IS-BAO Stage III的運營商，並連續通過嚴苛覆審，斬獲十年期安全運行資質。這一認證代表了科學化、標準化、長效化的安全運營機制，為每一次飛行築牢安全根基。 全球化運營與維修的「全資質矩陣」，是華龍航空不可複製的關鍵護城河。公司持有中國民航局與開曼群島民航局雙運行合格證（AOC），構建「境內+境外」雙商業包機運營模式，同時覆蓋中國、美國、歐洲EASA、百慕大、開曼、阿魯巴全球主流公務機註冊地的飛機管理及運維服務，是中國公務機行業中運行及維修牌照最齊全、管理飛機註冊地最廣泛的領軍企業。

在數字化浪潮中，華龍航空以技術創新重構管理範式。作為國家級高新技術企業，華龍航空自主研發「華龍智雲」智能運行平台與「數智華龍」運行控制中心，整合飛機運行、維修工程、運行安全、業財一體化等核心功能模塊，實現公務機全生命周期數字化管理。業財一體化系統實現費用全流程可視化追蹤，將複雜運維轉化為極簡客戶體驗。 華龍航空在全球20餘個核心城市設立運行基地，覆蓋中國、東南亞、中東、歐洲及北美等區域樞紐，服務網絡延伸至全球200多個國家和地區、超千座機場。公司戰略投資成都、南昌、廣州、澳門四大公務機樓（FBO），與全球主要FBO深度合作。2024年中東國際運行總部的成立，進一步整合了歐亞非跨洲際服務通道。

「公務機+」生態與「高空+低空」立體出行引領行業未來 面對公務航空業服務日趨同質化與客戶需求深層化的挑戰， 華龍航空前瞻性提出「公務機+」生態戰略，推動企業從公務航空服務商向高品質生活方式整合者升級，已建立起涵蓋公務機交易、託管、包機、公務機樓運營、地面服務、高端旅行定製及專業人才培育的完整服務矩陣。2025年發布的《天合臻選雲端榮耀榜單》，通過分析超2000個高端消費場景數據，系統梳理高淨值人群出行消費趨勢，將服務場景從空中延伸至地面全鏈條，構建一站式高端出行生態圈。

在夯實傳統公務航空主業的同時，華龍航空積極擁抱國家低空經濟戰略，以「高空+低空」智慧飛行模式開闢新增長極，目前已布局華東、大灣區、西南及自貿港等關鍵區域。旗下浙江低空公司已於2026年成功取證並完成首航，進入常態化商業運營；與海南機場集團合資成立海南低空出行公司，打通自貿港立體交通「毛細血管」。在運力儲備上，公司與沃飛長空簽署50架AE200型eVTOL確定性採購訂單，系國內規模最大的eVTOL商業採購案例。 從連續七年穩居亞太機隊規模榜首，到五大戰略支柱構築的堅固壁壘，再到「公務機+」生態與低空立體出行的前瞻布局，華龍航空正以全球視野與中國智慧，重新定義高端出行範式。十五年深耕，華龍航空始終以安全為基石、以科技為引擎、以服務為靈魂，持續引領亞太公務航空行業高質量發展，為全球高淨值客戶開闢更高效、更安全、更具價值的出行新路徑。