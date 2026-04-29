復宏漢霖與Organon共同宣佈歐洲首個帕妥珠單抗生物類似藥POHERDY®獲歐盟委員會批准

上海2026年4月29日 /美通社/ -- 復宏漢霖（2696.HK）與 Organon（紐交所代碼：OGN）今日聯合宣佈，歐盟委員會（European Commission, EC）已批准POHERDY®（帕妥珠單抗）420 mg/14 mL靜脈注射液的上市許可。該產品是歐洲首個且目前唯一獲批的PERJETA（帕妥珠單抗）生物類似藥，獲批適用於參比制劑的全部適應症[1]。 Organon副總裁、全球生物類似藥商業負責人Joe Azzinaro表示：「作為歐洲首個且目前唯一獲批的帕妥珠單抗生物類似藥，POHERDY的獲批標誌著在提升特定HER2陽性乳腺癌患者治療可及性方面邁出了重要一步。乳腺癌是女性中最常見的惡性腫瘤之一，也是歐盟女性癌症相關死亡的主要原因[2],[3]。Organon不斷豐富的生物類似藥全球產品組合，進一步彰顯了我們在支持醫療體系可持續發展的同時，持續推動女性健康、提升優質藥物可及性的堅定承諾[3],[4]。」

復宏漢霖高級副總裁、首席商務發展官曹平表示：「繼POHERDY在美國獲批成為該市場首個帕妥珠單抗生物類似藥之後，此次在歐盟獲批進一步拓展了我們在全球市場的生物類似藥產品佈局，也體現了我們與Organon穩固而富有成效的合作關係。在堅持科學嚴謹與產品質量的基礎上，我們將持續致力於為患者提供更多的治療選擇、提升可及性，造福患者並助力醫療體系的可持續發展。」 在歐洲，POHERDY適用於聯合曲妥珠單抗和多西他賽，用於治療既往未接受抗HER2治療或針對轉移性疾病化療的HER2陽性轉移性或局部復發且不可切除的乳腺癌成人患者。此外，POHERDY還可聯合曲妥珠單抗及化療用於：（i）高復發風險的HER2陽性局部晚期、炎性或早期乳腺癌成人患者的新輔助治療；（ii）高復發風險的HER2陽性早期乳腺癌成人患者的輔助治療。

POHERDY的獲批基於對一整套完整數據資料的審評，包括結構與功能分析數據、臨床藥代動力學（PK）數據以及對比性臨床研究。這些研究從整體證據（totality of evidence）出發，涵蓋分析、藥代動力學、療效、安全性及免疫原性（即生物制劑引發免疫反應的內在能力）等多個方面，充分證明POHERDY在各項關鍵指標上均與參比制劑高度相似[5]。 2022年，復宏漢霖與Organon達成許可與供應協議，授予Organon包括POHERDY在內的多款生物類似藥在中國以外全球範圍內的獨家商業化權利[6]。 關於復宏漢霖

復宏漢霖（2696.HK）是一家國際化創新生物製藥企業，致力於為全球患者提供高品質、可負擔的生物藥，產品覆蓋腫瘤、自身免疫疾病、眼科疾病等領域。自2010年成立以來，公司已構建涵蓋全球研發、臨床、註冊、生產及商業化的全產業鏈平台，擁有全球員工近4,000人，並在中國、美國和日本等多地設有運營及分支機構。依托生物類似藥形成的穩健現金流反哺創新研發，復宏漢霖正穩步邁入「全球化2.0」階段，持續打造可複製、可持續的全球增長模式。截至2026年初，公司共有10款產品在全球60餘個國家和地區獲批上市，其中7款已在中國獲批。在歐美主流生物藥市場，復宏漢霖亦取得多項里程碑式突破，已有4款產品獲得美國FDA批准、5款產品獲得歐盟EC批准，充分體現了公司在研發體系、質量管理及生產能力方面已全面對標國際最高標準。

在創新驅動方面，復宏漢霖依托上海、美國等多地協同佈局的研發體系，構建了多元化、平台化的創新技術矩陣，覆蓋免疫檢查點抑制劑、免疫細胞銜接器（包括多特異性TCE）、抗體偶聯藥物（ADC）以及AI驅動的早期研發平台等前沿方向。目前，公司擁有50餘項處於早期階段的創新資產，其中約70%具備同類最佳（Best-in-Class）潛力，並在全球同步推進30餘項臨床研究。核心產品H藥 漢斯狀®（斯魯利單抗，歐洲商品名：Hetronifly®）作為全球首個獲批一線治療小細胞肺癌的抗PD-1單抗，正加速全球佈局，已在全球40餘個市場獲批上市；同時，多款潛力創新資產，包括PD-L1 ADC HLX43及新表位HER2單抗HLX22正全面推進全球關鍵性臨床研究。依托通過中、歐、美三地GMP認證的生產體系，復宏漢霖已建成總產能達84,000升的生物藥生產平台，形成覆蓋全球六大洲的穩定供應網絡。未來，復宏漢霖將始終堅持以患者為中心，聚焦未滿足的臨床需求，持續推動創新成果向臨床價值與患者可及轉化，在全球生物醫藥創新生態中創造長期而穩健的價值。

關於Organon

Organon（紐約證券交易所代碼：OGN）是一家全球化醫療健康公司，以提供創新性的藥品和解決方案，實現更健康的每一天為使命。Organon在全球提供超過70種藥物和醫療解決方案，並持續推動這些亟需療法在超140個市場的廣泛可及，重點業務包括女性健康與包括生物類似藥在內的經典產品，專注於為女性特有疾病、對女性影響重大或不同的疾病尋求解決方案。 Organon總部設在美國新澤西州澤西市，致力於提升醫藥健康領域的可及性、可負擔性和創新發展。訪問 www.organon.com，並關注我們的 LinkedIn、Instagram、X、YouTube、TikTok 和 Facebook以瞭解更多有關Organon的信息。

關於前瞻性聲明的注意事項

本新聞稿包含《1995年美國私人證券訴訟改革法案》（US Private Securities Litigation Reform Act of 1995）安全港條款所界定的「前瞻性聲明」，包括但不限於有關POHERDY的治療目標，以及Organon通過提供優質藥物、在促進女性健康的同時持續支持醫療體系可持續發展的相關承諾。前瞻性聲明通常可通過「將」、「計劃」、「持續」、「致力於支持」、「可能」等詞語及類似表達加以識別。上述聲明基於Organon管理層當前的信念和預期，受到多項重大風險和不確定性的影響。若相關假設被證明不準確，或相關風險或不確定性發生，實際結果可能與前瞻性聲明中所述存在重大差異。可能導致實際結果與前瞻性聲明存在重大差異的因素，可參見Organon向美國證券交易委員會（SEC）提交的文件，包括其最新的Form 10-K年度報告及其他相關披露文件，詳見SEC官方網站（www.sec.gov）。除非法律另有要求，Organon不承擔因新信息、未來事件或其他原因而對任何前瞻性聲明進行公開更新的義務。

PERJETA 是 F. Hoffmann-La Roche AG 在歐盟註冊的商標；Organon 與該商標所有者沒有任何關聯。 1. PERJETA. Product Information. Genentech, Inc.; 2025.

2. Breast cancer in the EU. European Commission, Joint Research Centre. October 2023. Accessed April 14, 2026. https://ecis.jrc.ec.europa.eu/sites/default/files/2024-01/jrc_Breast_cancer_2022_Oct_2023.pdf

3. European Medicines Agency and the European Commission. Biosimilars in the EU: information guide for healthcare professionals. European Medicines Agency (EMA). Last Updated October 29, 2019. Accessed April 14, 2026. https://www.ema.europa.eu/en/documents/leaflet/biosimilars-eu-information-guide-healthcare-professionals_en.pdf

4. Troein P, Newton M, Stoddart K, Travaglio M, Arias A. The impact of biosimilar competition in Europe. IQVIA; January 2025. Accessed April 14, 2026. https://www.iqvia.com/-/media/iqvia/pdfs/library/white-papers/the-impact-of-biosimilar-competition-in-europe-2024.pdf

5. Biosimilar medicines: overview. European Medicines Agency (EMA). April 2, 2025. Accessed April 14, 2026. https://www.ema.europa.eu/en/human-regulatory-overview/biosimilar-medicines-overview

6. Organon Enters into Global License Agreement to Commercialize Henlius' Investigational Perjeta ®(Pertuzumab) and Prolia ®/Xgeva ®(Denosumab) Biosimilar Candidates. Organon. June 13, 2022. Accessed April 14, 2026. https://www.organon.com/news/organon-enters-into-global-license-agreement-to-commercialize-henlius-investigational-perjeta-pertuzumab-and-prolia-xgeva-denosumab-biosimilar-candidates/ View original content:https://www.prnewswire.com/apac/zh/news-releases/organonpoherdy-302757070.html SOURCE 復宏漢霖