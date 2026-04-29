無限極出席FFC 2026功能性食品大會 分享人體循證研究成果

廣州2026年4月29日 /美通社/ -- 近日，FFC 2026功能性食品大會在浙江杭州舉辦。無限極（中國）有限公司副總裁、首席科創官馬軍受邀出席大會並發表主題演講，介紹企業在功能性食品領域的科研積澱與創新實踐，並重點分享了核心產品增健口服液在增強免疫力方面的隨機雙盲安慰劑對照人體臨床試驗成果。 本屆大會以「功能食品與人類健康」為主題，由FFC功能性食品大會組委會、江南大學國家功能食品工程技術研究中心等單位聯合主辦，匯聚國內外3000餘名行業專家、企業代表及科研人員，聚焦功能性食品科技創新、產品研發與產業發展等核心議題，是我國功能性食品領域極具影響力的專業交流平台，對引領行業高質量發展具有重要意義。

研究數據顯示[1]，服用增健口服液45天後，受試者的免疫活力指數（SIV）從3級顯著提升至4級，其中女性及55歲以上人群的改善效果更為突出；服用90天後，受試者體內免疫儲備細胞（初始CD8+ T細胞）數量顯著增加，免疫球蛋白IgG和IgM水平也呈現明顯提升，充分表明該產品能夠有效增強機體免疫儲備能力與防禦能力，為人體免疫力調節提供科學支撐。 作為深耕中草藥健康領域的企業，無限極始終致力於弘揚中華優秀養生文化，依托現代科學技術挖掘傳統中草藥的健康價值，構建「科研—技術—產品」全鏈條創新體系。在此次大會上，無限極以紮實的科研成果、清晰的實踐路徑，為功能性食品行業高質量發展注入新動能。

未來，無限極將持續大力發展中草藥科技，聚焦消費者健康需求，研發更多高品質、可信賴的中草藥健康產品，並以科學循證助力行業規範化發展，為大眾提供更具針對性的健康解決方案，守護國民健康。 參考資料：[1] 數據來源於《增健口服液有助於增強免疫力的有效性與安全性隨機、雙盲、平行對照多中心人體臨床試驗研究報告》 https://www.infinitus.com.cn/c/2026-03-10/449382.shtml View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/apac/zh/news-releases/ffc-2026--302757065.html SOURCE 無限極（中國）有限公司