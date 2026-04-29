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商業動向
出版：2026-Apr-29 19:24
更新：2026-Apr-29 19:24
PR Newswire

三連冠背後，洲明科技的「反周期」擴張

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深圳2026年4月29日 /美通社/ -- 洲明科技已連續三年穩居 LED 顯示上市企業營收榜首，2025 年營收突破 80 億元，而同期全球市場僅增長 1.2%。這一優異表現源於公司「穩經營、謀轉型的雙軌戰略。過去三年，依托核心智能顯示業務的穩健支撐、出貨量大幅提升，以及應收賬款回收加速、庫存周轉優化等運營效率的持續改善，公司實現了營收穩步增長。

洲明科技營收已連續三年保持穩步增長，蟬聯行業第一（數據來源：集邦咨詢） (PRNewsfoto/Unilumin Group., Ltd.)

與此同時，公司增長動能正在切換。Mini/Micro LED 產品、創意顯示解決方案、AI 驅動的元視界應用等高端業務板塊快速擴張，成為全新增長引擎。為支撐這一轉型，洲明科技戰略收縮部分傳統照明業務，同時加大研發投入，重點布局人工智能領域。這標誌著公司從單純依賴硬件銷售，向「硬件 + 軟件 + 服務一體化模式清晰轉型。

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這種「穩中求變的雙軌策略，鞏固了洲明科技在多維度的行業領先地位，蟬聯四個「全球第一，包括：

連續三年蟬聯 LED 顯示上市企業營收第一；
上市公司LED顯示屏出貨面積第一，擁有戶外固裝、小間距顯示等全場景交付能力；
租賃市場份額第一，服務案例覆蓋多屆奧運會、奧斯卡頒獎典禮、2025 年大阪世博會、央視春節聯歡晚會等重磅項目；
XR 虛擬拍攝領域市佔率第一，該領域是行業內技術門檻與價值雙高的核心賽道。

展望未來，AI 是洲明科技長期戰略的核心。公司正從顯示硬件提供商，向 AI 驅動的元視界生態構建者轉型。通過自研大模型與外部領先模型融合，打造企業級應用平台，拓展 AI 訂閱、智能顯示機器人、數字內容資產運營等全新商業模式，逐步提升軟件驅動的經常性收入佔比。

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當前 LED 顯示行業步入競爭加劇、行業整合的新階段，洲明科技以「LED+AI重塑價值創造邏輯。公司將以技術創新匹配市場需求迭代，致力轉型為 AI 科技企業，引領行業下一階段發展。

更多信息，敬請訪問官網：https://www.unilumin.com 

Cision View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/apac/zh/news-releases/-302757153.html

SOURCE 洲明科技

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作者簡介:

美通社在1954年開創了企業新聞稿發佈行業的先河，通過分佈在南北美洲、歐洲、亞洲和中東16個國家和地區的無與倫比的辦事處網路，借助與全球領先新聞機構之間的獨特關係，用40多種語言將客戶與170多個國家的受眾聯繫起來。全球4萬多家公司、組織和政府機構都在使用美通社的服務，其中包括50%以上的財富500強企業。

網址:　www.prnewswire.com

 

 

 

 
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